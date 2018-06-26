Феномен Балагуры

Крымчане чествуют своего юбиляра — Александра Ивановича Балагуру, которому 20 июня исполнилось 80 лет.
Александр Балагура прошел путь от сельского учителя до министра. Этапы большого пути были насыщены неожиданными поворотами и изгибами. Кто бы мог подумать, что матрос-черноморец Александр Балагура вскоре возглавит целый Черноморский район в нашей республике. Его судьба испытает сначала в качестве комсомольского лидера в Раздольненском районе, затем головокружительная карьера в Черноморском районе, где Александр Иванович пройдет путь от второго секретаря райкома партии до первого, а вскоре станет и председателем районного исполнительного комитета. 15 лет Александр Балагура отдает беззаветному служению Черноморскому району. Приняв его достаточно слабым в своем социально-экономическом развитии, Балагура вывел его на лидирующие позиции. Уже тогда в высоких кабинетах говорили о «феномене Балагуры». Александра Ивановича заметили и пригласили для работы в Симферополь, где он занимал достаточно высокие и ответственные посты: заведующий организационно-партийной и кадровой работой Крымского обкома партии, заместитель председателя исполкома Крымского областного Совета народных депутатов, заместитель Председателя Совета Министров Крымской АССР, руководитель аппарата Верховного Совета Крыма, министр Совета министров Крыма.
Все это Александру Ивановичу дала наша Советская Родина и Коммунистическая партия. И таких сельских парней Советская власть воспитала тысячи и тысячи. Хотелось бы в этом ряду отметить Георгия Капшука, Валерия Арбузова, Николая Багрова и многих других.
Александр Иванович и сегодня продолжает верно служить идеалам социализма, справедливости и братства. Мы надеемся, что еще долгие годы будем совместно идти по этой дороге, которую один раз нашли в своей жизни и с которой никогда не свернем!
Многие лета Вам, наш боевой товарищ Александр Иванович Балагура.
Валерий Лавров,
секретарь Крымского рескома КПРФ