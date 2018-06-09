Крым с каждым днем становится дороже

Крым бьет все рекорды по росту цен на топливо. На отдельных заправках цены достигли 49 рублей за литр.
В самый разгар посевной кампании, дачного сезона, отпусков, нефтяные компании взвинтили цены на ГСМ до неприемлемых высот! Учитывая сельскохозяйственную специфику Республики Крым, вслед за ростом цен на бензин автоматически полезут вверх цены на продукты питания и первой необходимости. При том, что Крым и так является самым дорогим регионом по ценам на продукты питания.
Президент во время прямой линии отметил, что недопустимый рост цен на топливо – это неточное регулирование правительства, которое привело к стимулированию экспорта сырой нефти. Лично мое мнение, что это бездарная и антинародная политика правительства, которое, в первую очередь, должно было заботиться о собственном народе, регулируя цену и используя все свои рычаги. Правительство полностью потеряло регулирующую роль государства, отстранилась от своих прямых обязанностей федеральная антимонопольная служба. основная причина – это слияние власти и бизнеса, которые ставят основной целью личное обогащение. Иначе чем объяснить причину устанавливаемых цен, которые идут во вред собственному государству?
Сейчас нам будут много говорить о стабилизации ситуации и недопущении роста цены, но она уже никогда не вернется на прежний уровень. Мы не раз это проходили, когда цены задирают на 10 рублей, затем снижают на 5 и рапортуют о своей победе, в то время как народ ощущает их «победу» на собственном кармане.
Поэтому не удивительно, что снова граждане ставят вопрос об отставке старого-нового правительства. И коммунисты эти требования поддерживают. Наши коллеги в Государственной Думе постоянно поднимают острые вопросы и предлагают конкретные пути их решения. Жизнь показывает, что не существует никаких «эффективных» собственников, и глобальный выход есть – это национализация стратегических предприятий и отраслей. А заботиться о своих гражданах может только правительство народного доверия, о чем не раз заявляли коммунисты.
Сергей Богатыренко,
первый секретарь Крымского рескома КПРФ