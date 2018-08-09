Администрация Симферополя все больше напоминает лихие 90-е.

28 июля практически по всей России прошла волна масштабных митингов против повышения пенсионного возраста, НДС, пошлин, тарифов и цен на бензин. От Владивостока до Калининграда жители России получили возможность принять участие в дискуссиях, тем более что сам президент Владимир Путин призвал широкие массы к обсуждению пенсионной реформы. Однако, как выяснилось, слова Президента пустое место для некоторых местных чиновников, в том числе и для администрации Симферополя.
Ответ администрации города удивил – 16 июля чиновники составили письмо, в котором уведомили, что 13 июля администрация утвердила проведение мероприятий, посвященных празднованию 1030-летия со дня Крещения Руси в этом же месте и в это же время. Получается, что, подав первой уведомление, КПРФ фактически была задвинута чиновниками на задний план.
Уже 17 июля, также утром, подается новое уведомление на эти же дату и время, только на другой адрес – парк им. Ю. Гагарина. На этот раз администрация не стала утруждать себя долгими раздумьями и на следующий день дала ответ, который стал шаблоном отказа для следующих уведомлений. Коммунистам отказано в митингах по причине, что другая организация подала уведомление на это же время и место и мероприятие уже согласовано.
19 июля коммунисты подают документы на проведение мероприятия на площади возле Дома культуры профсоюзов, и 20 июля получают ответ, аналогичный выше изложенному.
23 июля подается уведомление на проведение митинга опять в Гагаринском парке на время с 10 до 12.00, и 24 июля администрация отвечает, что, мол, занято.
25 июля КПРФ подает уведомление на то же место, но на время с 14.00 по 16.00, – и снова занято!
26 июля подается уведомление на 9 августа на 17.00 на площадь Ленина и сразу получает отказ с таким же текстом как во всех прочих уведомлениях!
Таким образом, можно сделать вывод о предвзятом отношении со стороны администрации города Симферополя. Личная встреча первого секретаря Крымского рескома КПРФ Сергея Богатыренко с главой администрации Симферополя Игорем Лукашевым не привела ни к какому конструктиву – чиновники, избранные симферопольцами, фактически лишили их права участвовать в общенародном обсуждении пенсионной реформы, чем грубо нарушили конституционные права граждан. Кроме того, пойдя против парламентской партии, которой является Коммунистическая партия Российской Федерации, городские власти кинули вызов парламентаризму и демократии, дискредитируя своими действиями и без того теряющую рейтинг партию власти и правительство Российской Федерации в частности.
В связи с этим Крымский реском КПРФ подал исковое заявление в суд с целью признания незаконными действия городских властей. Следующий шаг – привлечение к ответственности соответствующих должностных лиц Симферопольской администрации. По результатам расследования мы поименно назовем всех тех чиновников, а также тех, кто отдавал команды «не пущать!» и кто согласовывал ответы, и тех, кто под копирку готовил те самые отказанные ответы.
PS. Жители города Симферополя возмущены решениями «едроссовской» горадминистрации. И правильно советуют: лучше бы площадь им. Куйбышева привели в порядок. А то взялись и вдруг неожиданно остановились. Нельзя сносить, ведь один из владельцев незаконных построек времен «незалежной» ныне является самым приближенным к Лукашеву.
Ольга Погудко