Абрикосовый рай

Долго не видели крымчане абрикосов. Заморозки. А в это жаркое лето урожай абрикосов уродился на славу. Они сыпались золотым дождем. Под каждой абрикосиной — желтая полянка. Люди ходили по ней — растаптывали плоды. Не хотелось их уже подбирать: компоты, варенье на зиму заготовили, наелись и сами. А абрикосы сыпались, сыпались с верхушек. Повсюду пахло абрикосами. Рай. Ни о чем не думалось. Блаженная лень. Никаких проблем.
− Работайте, люди, до гробовой доски. Вас пока уважают, опытными людьми считают, в пример ставят, любят.., но только пенсию вы получать будете — женщины в 63 года, мужчины — в 65 лет. Живите, работайте, о пенсии — не думайте. Она вас сама найдет.
Проснулся народ. Не спится людям, думают о реформе: надо же — пенсионный возраст повышают, пенсионную кубышку открывают…
Да ушли бы на пенсию и в 55 лет (женщины) и в 60 лет (мужчины) сами, если б не было так грустно: какая жизнь нас ожидает. Хорошо, если умрем до пенсии и не узнаем унижений, оскорблений, нищеты, бессилия…
− Так вы за повышение пенсионного возраста?
− Нет! - кричат люди. Мы против людоедской реформы. Какая неизвестность ожидает нас, наших детей. Нас бросают вымирать. Денег в государстве для пенсионеров нет.
− Дорогу молодым! Они рожают, играют, поют, весело живут. А вы, пенсионеры, работайте. Живите, как можете. Есть такая быль: «Долго живет отец. Сын думает: «Пора уносить его в другой мир». Достал корзину, в которой отец унес своего отца высоко в горы и сбросил его в пропасть. Сказано-сделано. Вот уже сын подходит к пропасти и слышит голос отца своего из корзины: «Сынок ты меня в пропасть брось, а корзину оставь. Она пригодится для тебя».
Вот такой сюрприз во время мирового чемпионата по футболу стряпают наши депутаты в Государственной Думе. Хорошо им в кабинетах с хорошей зарплатой. Думают, что вечные они. И корзины для них не потребуется.
PS. А абрикосы уже осыпались. Долго думать не надо, не хлебать поучения единороссов, как нам жить. У нас есть наша рабоче-крестьянская партия. Это партия Ленина. Это партия КПРФ!
Галина Первушина,
с. Наташино,
Сакский р-н