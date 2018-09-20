Керчь советская, Керчь трудовая

Редакция продолжает печатать исторические материалы, связанные с присвоением городу Керчи почетного звания города-героя. Публикуется статья «Продолжение подвига» первого секретаря Керченского горкома КПУ Сергея Александровича Чистова, опубликованная в газете «Крымская правда» 14 сентября 1984 года. Здесь же публикуется статья секретаря первичного отделения 663 Симферопольского городского отделения КПРФ Виктора Евгеньевича Бломквиста о коммунисте Чистове.
Два с половиной тысячелетия насчитывает история Керчи – одного из древнейших городов нашей страны. Свободно и широко раскинулся он на стыке двух морей – Черного и Азовского, преображаясь и молодея с каждым годом. Индустриальная Керчь – город металлургов, рыбаков, строителей – достигла ныне небывалого расцвета, уверенно шагает в завтрашний день. Но керчане хорошо знают, что без прошлого нет настоящего и будущего. Они свято хранят и приумножают выкованные временем славные революционные, боевые и трудовые традиции своего города, чей подвиг в Великой Отечественной войне Родина отметила высшей наградой – Золотой Звездой Героя.
У подвига этого есть свои истоки, неразрывно связанные с борьбой за Советскую власть, за великое дело социалистической революции. В начале ХХ века в Керчи возникла первая нелегальная организация русских социал-демократов, поддерживавшая связь с ленинской «Искрой». «Правда» писала в 1912 году о забастовках рабочих железных рудников и чугунолитейного завода. В октябре 1912 года оформилась большевистская организация. А 6 января 1917г. в Керчи была установлена Советская власть. Защищая ее от иностранных интервентов, белогвардейцев, большевики мужественно сражались в подполье, в партизанских отрядах, выстояли, победили. 16 ноября 1920 года вошло в историю города не только как дата освобождения его Красной Армией, но и как день начала широкого мирного строительства.
Подлинный трудовой подвиг был совершен городом в годы довоенных пятилеток. Восстанавливались рудники, рыбная промышленность, железнодорожный и морской транспорт. Около 7 тысяч рабочих трудились в ударных бригадах. Строились аглофабрика, коксохимический завод. За четыре года был построен металлургический завод–гигант. В конце 1930 года началось сооружение мощного железорудного комбината – новой рудной базы металлургии страны. К 1941 году в городе была создана тяжелая промышленность союзного значения. В Керчи насчитывалось 169 промышленных предприятий. Насыщенной была культурная жизнь города, где насчитывалось 139 школ, 16 клубов, 40 библиотек.
И когда над страной нависли тучи фашистского нашествия, керчане все как один встали на защиту завоеваний социализма. Тысячи ушли в действующую армию, стали бойцами истребительных батальонов, партизанских отрядов, участниками вооруженного подполья. И как только враги были выбиты из города, керчане вернулись на заводы и фабрики, чтобы своим трудом ковать победу. В январе 1942 года из цехов завода имени Войкова уходили на фронт отремонтированные танки, автомашины, изготовлялись минометы, гранаты. Судоремонтники восстановили 60 судов для Черноморского флота и Азовской военной флотилии. Портовики, моряки и рыбаки обеспечивали переброску войск через Керченский пролив.
И снова ночь оккупации. Никогда не померкнет в памяти советских людей подвиг героических защитников Аджимушкайских каменоломен. Окруженные врагом, в невероятно трудных условиях сражались они, полгода отбивая атаки фашистов. Ни голод, ни жажда, ни газовые атаки не могли сломить стойкости подземного гарнизона. Не покорились керчане врагу. В городе возникли подпольные патриотические группы, которыми руководили комсомолки М.Т. Русанова, К.Ф. Карасева и А.Г. Стрижевский. Значительный урон врагу наносили партизанские отряды.
Начало окончательному освобождению города положили воины 18-й армии под руководством командующего генерал-лейтенанта К.Н. Леселидзе, начальника политотдела полковника Л.И.Брежнева. 318-я стрелковая дивизия этой армии, 386-й батальон морской пехоты и 355-й гвардейский стрелковый полк в ночь на 1 ноября 1943 года совершили бросок через Керченский пролив, штурмом овладели Эльтигенским плацдармом, запечатленным в летописи Великой Отечественной войны как легендарная «Огненная земля».
5 месяцев вели ожесточенные бои за город воины Приморской армии, моряки Черноморского флота и Азовской военной флотилии при поддержке летчиков 4-й воздушной армии. 11 апреля город был освобожден, над ним навсегда взвилось Красное знамя.
Мужество и стойкость, проявленные тружениками города, воинами Советской Армии и Военно-Морского Флота были высоко оценены Родиной. Свыше 10 тысяч воинов и партизан были награждены орденами и медалями, а 138 из них удостоены звания Героя Советского Союза.
Гитлеровцы нанесли Керчи огромный урон. Полностью были разрушены промышленность и коммунальное хозяйство, на 85% уничтожен жилой фонд. Фашисты замучили и расстреляли 30 тысяч жителей города и советских военнопленных, 14 тысяч человек угнали в Германию.
В этом году 30-летие своего освобождения Керчь встречала в высоком ранге города-героя. В апрельский нарядный солнечный город со всех концов нашей страны съехались убеленные сединами люди, те, кто три десятилетия назад храбро сражался на героической керченской земле, принес городу свободу и мирную жизнь. Как самых дорогих гостей встречали керчане ветеранов тех огненных дней, с гордостью показывали новые улицы, кварталы, детские сады, школы, новые промышленные предприятия. Не такой помнят ветераны Керчь 1944 года. Город лежал в руинах, чернел воронками бомб и снарядов. Но совершилось, казалось бы, невозможное. Как сказочная птица Феникс, город восстал из пепла, стал еще краше, чем был. Керчане сдержали клятву, данную ими на митинге, посвященном памяти воинов-освободителей. Эстафета ратного подвига бойцов оказалась в надежных руках. И город стоит как памятник тем, кто шел в бой на его земле, кто вернулся с полей войны.
Сегодняшняя Керчь – это металлургия и промышленность стройматериалов, пищевая и легкая промышленность, крупный торговый порт, откуда отправляются грузы в 20 стран мира. Дальнейшее развитие получил первенец довоенных пятилеток Камыш-Бурунский железорудный комбинат. В год здесь добывается более 8 млн. тонн руды, около 3 млн. тонн металлургических флюсов. От керченских берегов уходят в океан современные траулеры. 2,4 млн. центнеров рыбы в год добывают рыбаки города-героя. Это в 4 раза больше, чем вылавливалось до войны. Действует один из крупнейших в республике стеклотарный завод. Город получил от строителей два новых хлебзавода, молокозавод. На металлургическом заводе им.Войкова готовится к вводу цех стальной эмалированной посуды мощностью 25 тыс. тонн продукции в год. Скоро даст первую продукцию межколхозный стеклотарный завод. Развивается железнодорожный транспорт.
Реконструирован торговый порт. Возрос и технически обновлен парк автобусов и автомашин. Построен новый автовокзал. Сегодня Керчь связана воздушными линиями со многими городами страны, с Москвой и Киевом.
С начала 9-й пятилетки более 6 тысяч семей справили новоселья. Улучшилось коммунальное, бытовое обслуживание населения. Более 70% квартир газифицировано. Керчь готовится к приему днепровской воды. Северо-Крымский канал уже у порога нашего города. За годы 9-й пятилетки построены роддом, стоматологическая поликлиника. В городе работает 9 больниц и поликлиник. Керчан обслуживает 350 врачей, 1200 средних медицинских работников. Лишь за последнее время построено 22 магазина, 6 предприятий общественного питания. Распахнули двери три новые школы. Будет построена еще одна.
Взрослые подарили юным гражданам техническую станцию, новую спортивную школу. В 10-й пятилетке намечено возвести Дворец пионеров. Хорошие условия созданы для спортсменов. В их распоряжении 4 стадиона, спортивные залы, водные станции, плавательный бассейн. В Керчи имеется 18 клубов. Дворец культуры железорудного комбината, драматический театр, три музыкальные школы. Молодежь воспитывается на славных традициях отцов, стремится стать достойной их ратной и трудовой доблести.
Керчане горды тем, что их вклад в дела и успехи дважды орденоносного Крыма полнится с каждым годом. Большинство предприятий города шагает в шеренге правофланговых социалистического соревнования. Тысячи керчан трудятся, опережая время. Многие досрочно выполнили личные пятилетние задания. За доблестный, самоотверженный труд в третьем году пятилетки 300 керчан награждены орденами и медалями Родины. Как сказал поэт «медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют».
Керчане не по наслышке знают, что такое война, ценят счастье мирного созидательного труда. Выполнение выдвинутой партией Программы мира стало их кровным делом. В Фонд мира перечислены десятки тысяч рублей личных сбережений, средств, заработанных на воскресниках и субботниках, в дни трудовых вахт, посвященных международному движению за предотвращение войны. Стало традицией зачислять в состав производственных коллективов города героев, погибших за его освобождение. Начисляемая на их имя зарплата также передается в советский Фонд мира.
Высокое звание города-героя придает трудящимся Керчи новые силы в борьбе за досрочное выполнение пятилетки, в соревновании за город коммунистического труда, высокой культуры и образцового общественного порядка. Для каждого живущего в нашем древнем городе стало делом чести, сыновним долгом трудиться так же самоотверженно, как сражались его воины-освободители.
С.Чистов,
первый секретарь Керченского горкома Компартии Украины
Слово о коммунисте Чистове Сергее Александровиче
В первичном партийном отделении № 663 Симферопольского городского отделения КПРФ с мая 2014 года и до своего ухода из жизни 25 апреля 2018 года состоял на партийном учете и принимал активное участие в его работе Чистов Сергей Александрович.
Сергей Александрович Чистов, Человек и Коммунист поразительной скромности и душевной чистоты, родился 24 марта 1930 года в селе Мануилово Орехово-Зуевского округа, находившегося среди Шатурских болот. Детство Сергея Чистова прекратилось с началом Великой Отечественной войны. Отец с 1941 года на фронте, в рядах Красной Армии, умер в госпитале после тяжелого ранения в 1943 году, мать инвалид первой группы. С 12 лет Сергей начал работать на уборке картофеля, сахарной свеклы, заготовке и вывозе торфа из болот, изготовлении березовых чурок для работы газогенераторов автомобилей Горьковского автозавода. Стране не хватало продовольствия, топлива для электростанций, бензина для автомобилей, и мальчишеский труд Сергея Чистова приближал Великую Победу Великой Страны над международным фашизмом.
В 1947 году Сергей закончил среднюю школу и в этом же году поступил в институт рыбной промышленности и хозяйства, на судостроительный факультет в г. Москве. По окончании института молодой инженер был направлен по распределению работать на Керченскую судоверфь. На Керченской судоверфи Сергей Александрович работал конструктором, мастером и начальником судокорпусного цеха, избирался секретарем первичной комсомольской организации.
В 1957 году Сергей Александрович вступил в ряды Коммунистической партии и до конца своего жизненного пути не изменил коммунистической идее.
Вот основные вехи его трудового жизненного пути, пройденного им с его любимой супругой и соратником Надеждой Васильевной:
− 1956 − 1961 гг. − секретарь Керченского ГК ЛКСМУ;
− 1961 − 1962 гг. − Крымский обком КПУ, инструктор организационно-партийной работы;
−1963 − 1964 гг. − завод «Залив», г. Керчь, строитель кораблей, зам. начальника цеха;
− 1964 − 1968 гг. − председатель Керченского комитета партийно - государственного контроля, далее народного контроля;
− 1968 − 1970 гг. − учеба в ВПШ при ЦК КПСС;
− 1970 − 1984 гг. − секретарь Керченского ГК КПУ, из них 11 лет − первый секретарь Керченского ГК КПУ;
− 1985 −1990 гг. − председатель партийной комиссии Крымского обкома КПУ.
За самоотверженный труд по восстановлению и развитию народного хозяйства г. Керчи Сергей Александрович Чистов удостоен высокого звания «Почетный гражданин, г. Керчь», два созыва: 1974 − 1985 гг. избирался депутатом Верховного Совета УССР. Родина высоко оценила труд Сергея Александровича − он отмечен рядом государственных наград, в том числе орденом Трудового Красного Знамени. Именно первый секретарь Керченского городского комитета КПУ Чистов Сергей Александрович держал в своих руках Знамя города Керчи на торжественном заседании 14 сентября 1974 года, посвященного присвоению городу Керчи почетного звания «города-героя», когда член политбюро ЦК КПСС, министр обороны СССР Маршал Советского Союза А.А. Гречко прикрепил к нему медаль «Золотая Звезда» и орден Ленина.
За период его руководства Керченской городской партийной организацией город практически удвоил свою численность. На судостроительном заводе «Залив» было начато строительство крупнотоннажных танкеров (до 65 тыс. тонн), был построен огромный лихтеровоз с атомной энергетической установкой, и предприятие приступило к выполнению военных заказов и построило самый крупный в Крыму «Дворец Корабелов».
В этот же период создано производственное объединение «Керчьрыбпром», а на заводе имени Войкова построены два новых цеха: по производству высококачественной эмалированной посуды и стрелочных переводов для железнодорожных путей. В это же время были построены стеклотарный завод и завод «Альбатрос», производивший электронное оборудование на полупроводниковой элементной базе. В это время большое внимание уделялось строительству бесплатного современного жилья. Ежегодно вручалось более 1000 жилищных ордеров. В городе Керчи был построен образцово-показательный микрорайон «Марат» со всей социальной инфраструктурой: детскими и спортивными площадками, школами и детскими садами, комбинатами бытового обслуживания и культурными обьектами. В этом же микрорайоне была построена современная гостиница для межрейсового отдыха плавсостава.
Благодаря партийной настойчивости Сергея Александровича, его умению оказывать политическое содействие в решении производственных вопросов, в этот же период были решены вопросы бесперебойного обеспечения города водой и заложены основы для строительства еще двух городских микрорайонов: «Индустриальный» и «Солнечный».
Сергей Александрович с глубочайшим уважением относился к ветеранам Великой Отечественной войны, и это его заслуга, что в Военно-патриотическом комплексе на горе Митридат был зажжен Вечный огонь и комплекс стал местом празднования жителями города Дня Победы. Под его руководством создавался и Мемориал героям Эльтигена, а керченские катакомбы стали Музеем–мемориалом героям Аджимушкая. Не обходил своим вниманием Сергей Александрович и проблемы драматического театра им. А.С. Пушкина, краеведческого музея и детского дома. Его уважали и млад, и стар, к нему тянулись простые жители города.
Бломквист В.Е.,
секретарь первичного партийного отделения КПРФ, г. Симферополь