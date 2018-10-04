Сергей Богатыренко: «Я верю в молодежь»

В преддверии празднования юбилея Ленинского комсомола мы попросили первого секретаря Крымского рескома КПРФ Сергей Богатыренко ответить на некоторые вопросы.
− Да, действительно, любая политическая партия, если заботится о своем будущем, всегда в центре своего внимания должна держать и думать о молодежи. Это не простой вопрос, ибо надо знать хорошо современную молодежь, понимать ее проблемы, помогать ей найти достойное место в современном мире. Только КПРФ способна сделать это. Разные политические партии по-своему подходят к решению этого вопроса. Так, например, артия власти пытается унаследовать некоторые принципы из советского прошлого по воспитанию подрастающего поколения. Это и патриотическое, и военно-прикладное, и трудовое воспитание. Но все это носит несистемный характер. Не выстроена вертикаль самой системы воспитания молодежи. Много наши политические оппоненты кричат о патриотизме. О патриотизме говорят в школах и вузах. Это слово частенько звучит на ТВ и в различных СМИ. Но стоит только молодому человеку выйти за порог школы или вуза, он видит в разрушенной инфраструктуре того или иного поселения совсем иную картину, не схожую с той, о которой ему еще недавно говорили в классе и аудитории: разруха, безработица, необустроенность. Слова и дела на глазах молодого человека расходятся. Или, например, взять либералов. Их небезызвестный вождь как будто тоже печется о патриотизме, о любви к своей родине – России. Но все это тоже пустые слова, ибо либеральные ценности, исходящие от этой политической партии, не могут быть истинно наделены глубокими чувствами патриотизма и любви к своей родине, ибо не указаны пути и средства их достижения. Повторюсь: только наша политическая сила – КПРФ – имеет целостную систему, как в своем мировоззрении, так и в практическом ее воплощении. С одной стороны, нам помогает тот богатый опыт, который мы унаследовали от советского периода, с другой стороны, у нас имеется четкая и ясная идеология – идеология труда, братства, коллективизма, сплоченности и, наконец, идеология справедливости. Это наша платформа, на которой базируется вся наша практическая деятельность. Отсюда и наше повышенное внимание к проблемам и судьбам молодежи. Мы уверены, что только наша политическая сила может предложить и предлагает обществу вполне цельную и комплексную программу по поддержке молодежи в современной России. До сих пор в современной России отсутствует правительственная молодежная политика, или, по-другому сказать, – отсутствует молодежная программа. Только КПРФ еще в 2008 году опубликовала свою молодежную программу «О молодежной политике КПРФ в современных условиях».
− Все же хотелось услышать о конкретных шагах, предпринимаемых Крымским рескомом.
− Еще в декабре прошлого года мы провели специальный пленум, где определили для себя задачи по работе с молодежью на современном этапе. Мы объявили 2018 год годом работы с молодежью в Республике Крым. При Бюро Комитета Крымского рескома создана специальная комиссия по работе с молодежью. Нами поставлена задача, чтобы все городские и районные комитеты партии избрали в состав своих органов представителей молодежи. При Республиканском комитете действует школа молодежного актива, где молодежь осваивает основы марксистско-ленинского учения, изучает подлинную историю советского общества и советскую практику по строительству социализма. В 2019 году в Республике Крым пройдет большая избирательная кампания по выборам депутатов всех уровней. Мы ставим себе задачу, чтобы до 70% депутатский корпус от нашей политической партии был представлен молодыми людьми. Эта задача сложная, но вполне выполнимая. В этих целях мы часто бываем в регионах, где изучаем человеческий потенциал из числа молодежи, которая стала бы кандидатом в депутаты либо местного органа власти, либо представляла свой регион в Государственном Совете Республики Крым. Такая практика себя оправдывает, ибо нами выявлены на местах молодые люди, которые могут стать резервом как нашей партии, так и формируемого нами депутатского корпуса.
Мы отчетливо понимаем и то, что Крымская республиканская партийная организация на сегодня достаточно возрастная. Не всегда происходит взаимопонимание между поколениями. Более старшее поколение, имея за плечами советский опыт, не всегда может понять молодежь современной России, которая выросла уже в новых социально-политических и экономических условиях. И поэтому необходимо работать не только с молодежью, но и со старшими нашими товарищами, которые не могут осознать эту пропасть, которая лежит между Россией советской и Россией капиталистической. Мы ввели в практику, что на каждый проводимый наш партийный пленум мы обязательно приглашаем молодежь, которая наравне со старшими и опытными товарищами активно принимает участие в работе высшего органа партии. Мы также это рекомендуем делать и нашим товарищам на местах. В этом году мы ввели новую форму работы – интерактивный телемост с другими региональными отделениями КПРФ. Мы определяем тематику нашего телемоста, которая интересна как нам, так и коллегам из других партийных отделений. Тематика этих интерактивных телемостов может носить как культурно-исторический характер, так и обсуждение конкретных форм партийной работы по какому-либо из направлений. В этих телемостах всегда участвует молодежь. Все это позволяет «сшивать» прерванную связь между поколениями. Или, например, мы привлекаем учащуюся молодежь Крыма в связи с какой-нибудь важной историко-культурной датой. Совсем недавно мы отметили 150-летний юбилей со Дня рождения Максима Горького. В наших мероприятиях активно принимали участие учащиеся общеобразовательных школ и высших учебных заведений городов Керчи, Феодосии, Старого Крыма и Ялты.
− Сергей Васильевич, приближается 100-летие Ленинского комсомола. Какие мероприятия уже прошли и что планируется еще провести?
− 100-летие комсомола – это знаменательная дата, которая позволяет работать с разными поколениями. С одной стороны, у нас в Крыму очень плодотворно работает Союз ветеранов комсомола Крыма во главе с Владимиром Михайловичем Максимовым, человеком, имеющим огромный авторитет в крымском сообществе, а с другой, - ныне действующий возрожденный Ленинский комсомол. Обе общественные организации выступают как партнеры, где сплетаются опыт и молодость, знание старшего поколения и энергия молодых. В рамках подготовки к празднованию 100-летнего юбилея Ленинского комсомола у нас в Крыму работает единый оргкомитет, который планирует и реализует юбилейные мероприятия. Главная задача, которую мы решаем в ходе подготовки юбилея, – это перенесение центра тяжести работы в регионы, в которых имеются отделения как Союза ветеранов Крыма, так и их наследников – членов Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Комсомолом Крыма запланированы и проводятся различные массово-политические и спортивно-культурные мероприятия, в которых охотно принимает участие молодежь, не являющаяся членами ЛКСМ РФ. Мне кажется, что это верный путь, который сплачивает и объединяет нашу крымскую молодежь. Я верю в нее.
− Спасибо вам за интервью. Успехов и хорошего молодежного настроения в преддверии юбилея.
Беседовала
Кристина Фертикова