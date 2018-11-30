Было время

Согласно опросу ВЦИОМ, и через четверть века после начала реформ 64 процента россиян на вопрос, хотели бы вы сохранить СССР, ответили бы утвердительно. Да, число тех, кто испытывает ностальгию по советским временам, уменьшилось (в 1991 году за сохранение Союза проголосовали 76 процентов участвовавших в референдуме), однако по-прежнему остается очень большим. Почему же, признавая несомненным завоеванием перестройки гражданские и политические свободы, многие (и отнюдь не только пожилые) сограждане сожалеют о том, потерянном советском времени?
Мне всегда казалось странным, что люди оценивают чужие эмоции. Пребывают в полной уверенности, что только они знают, как правильно чувствовать. Например, с тоской в глазах рассуждать о «великой царской России» – прекрасно. Считать, что если бы не революция 1917 года, вся страна в едином порыве хрустела бы французскими булками – правильно. Однако, если у тебя положительные эмоции вызывает жизнь в Советском Союзе, будет приведена масса доводов, почему такие эмоции неправильны, лживы.
1. Во времена СССР вы были молоды. Поэтому и ностальгируете.
Я окончила институт в самом начале 90-х. Казалось бы, прекрасное время! Ты молод, но уже независим – как материально, так и в суждениях. Но я никогда, ни за что не хочу вернуться туда, в эти «святые» годы. Ибо сразу вырастает передо мной свой собственный «бессмертный полк».
С воображаемых портретов безмолвно глядят те, кто в те годы просто не выжил. «Не вписался в рынок». Это были обычные люди – порядочные, славные, добрые. И пользы от многих из них было больше, чем от иных современных экономистов или управленцев.
Так что дело отнюдь не в молодости.
2. Вы просто забыли, как тяжело ждать мифического «светлого будущего».
Сюда же любят приплетать «рабскую психологию» и крепостное право аж до 1861 года. Дескать, весь мир уже был свободным, а у вас людьми торговали. Ладно, опустим тот исторический факт, что в США, «оплоте демократии», рабство отменили только в 1865 году. И уж никак народ с «рабской психологией» не смог бы завоевать земли от Балтики до Сахалина.
В научном мире известен нидерландский социолог Г. Хофстеде. Он провел масштабные исследования, чтобы установить показатели, определяющие культурные характеристики различных народов. Одним из показателей по результатам исследований Хофстеде является «долгосрочная ориентация». То есть, прагматичная ориентация на выживание в далеком будущем, часто в ущерб ориентации на быстрый результат.
Так вот, в России очень высок показатель долговременной ориентации. Это ни хорошо, ни плохо. Так сложилось исторически. Кстати, этот показатель является очень высоким и в Японии. Это информация для тех, кто уже набрал в легкие воздуха, чтоб выдохнуть: ну, конечно, рабская психология, дикое наследие «совка».
То есть, долгосрочная ориентация, ожидание светлого будущего является для нас культурно-исторически обусловленным.
3. Вы просто работать не хотите.
Под словом «работать» современные носители «демократических ценностей» подразумевают, конечно, открытие своего дела. Желательно, связанного с экспортом нефти. В их понимании работать водителем троллейбуса – все равно, что «розы нюхать».
Как психолог могу заявить со всей ответственностью. Не все могут свой бизнес открыть, как нам советовали еще в 90-е некоторые младореформаторы. Успешный бизнесмен – это, прежде всего, генетические особенности мозга. Темперамент, болевой порог и так далее. Плюс соответствующее воспитание.
Не получится просто «взять себя в руки» и стать вице-президентом крупной компании. Руки должны быть сильными. А не уставшими от хронического стресса и психологических защит. И работать 24 часа в сутки нет смысла. Ибо работать, как говорил Стив Джобс, нужно не 24 часа, а головой.
И как так получилось, что обычная, хорошая, среднестатистическая работящая семья вдруг перестала иметь право на нормальную, достойную жизнь?
4. Вы ностальгируете по СССР, потому что не понимаете, что главная ценность – человеческая жизнь.
Многие носители «демократических ценностей» уверяют, что ничего нет ценнее, чем человеческая жизнь. Несомненно! Никто не спорит, что жизнь является наивысшей ценностью. Отдавать ли сумочку грабителю, который приставил нож к горлу и требует денег? Несомненно, отдавать.
Но является ли жизнь главной ценностью в битве с врагом? Вот Николай Сиротинин – герой, которого даже фашисты похоронили с почестями, – решил бы, что его жизнь есть главная ценность. И отказался бы прикрывать отход наших частей. А что? Ему всего-то двадцать лет. Он еще слишком молод, чтобы умирать.
Вот генерал Карбышев решил бы, что нет ничего ценнее, чем собственная жизнь. И стал бы помогать врагам строить фортификационные сооружения. Ибо был в этом деле великим специалистом. Потому фашисты и склоняли его к сотрудничеству столько времени.
Вот юная партизанка Зина Портнова, которая была буквально растерзана во вражеских тюремных застенках, решила бы, что самое ценное – это жизнь. И выдала бы все, что знала о партизанах: имена, фамилии, местоположение отряда.
У всех народов такое поведение во время войны называется предательством. И никак иначе.
5. И последний, сакральный вопрос: что такого особенного было в СССР, что вы никак не можете его забыть?
Самое главное достижение СССР – в уважении «маленького человека».
Эту тему поднимали и Достоевский, и Горький. Чарли Чаплин обязан своей славе именно тем, что объяснил миру: маленький человек – он тоже имеет право. Быть счастливым, любимым. И то, что у него не получается стать таким же богатым, как банкир с Уолл-стрит, – не повод выбросить его на обочину жизни.
В СССР были созданы такие общественные отношения, когда человек труда был почитаем и имел право на достойную жизнь. В СССР ты мог работать на любом месте, и твой труд был ценен. Человек труда был уважаем! Работник библиотеки никогда не ощущал себя неудачником. Простой рабочий консервного завода считался достойным человеком.
В Советском Союзе праздность являлась пороком. «Светских львиц» не то что не пустили бы в приличное общество, их бы подняли на смех. Кто это? Что это? Чем они гордятся?
Сегодня сложилось странное отношение к нужным обществу профессиям. Если ты работаешь санитаркой, токарем или комбайнером – ты лузер, неудачник, находишься в самом низу социальной лестницы. Ты не лодырь, не алкоголик, но шансы построить достойную жизнь у тебя – весьма призрачны.
Так стоит ли удивляться, что более половины россиян хотели бы сохранить СССР.
Анастасия ПОНОМАРЕНКО