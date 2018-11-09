Октябрь — навсегда!

Крым благодарен Октябрю за 3 решения, которые были проведены в жизнь и определили вектор развития нашего полуострова не только в XX, но и в XXI веке. Сразу же после установления Советской власти в Крыму председатель Совета Народных Комиссаров РСФСР Владимир Ильич Ленин подписал 21 декабря 1920 года Декрет «Об использовании Крыма для лечения трудящихся». Этим Декретом была определена дальнейшая судьба Крыма как Всероссийского, чуть позже Всесоюзного курорта нашей страны. Курорты и туризм стали главной платформой в социально-экономическом развитии полуострова, на которую работали многие отрасли народно-хозяйственного комплекса не только Крыма, но и всего Советского Союза. Вторым важным шагом Советской власти стал Ленинский Декрет от 18 октября 1921 года «Об Автономной Крымской Советской Социалистической Республики». Этот декрет помог нам, крымчанам, воссоздать свою автономию в январе 1991 года, а принятая крымская Конституция давала правовые возможности в проведении мартовского референдума 2014 года о вхождении Крыма в состав Российской Федерации.
Третий важный шаг, предпринятый Коммунистической партией Советского Союза и Советским правительством, − это сооружение Северо-Крымского канала. Введение в строй этого канала означало одно: отныне Крым становится одной из главных житниц Советского Союза.
Достаточно трех этих фактов, чтобы понимать, каким был Крым в судьбе нашей великой Родины. Мы, коммунисты, всегда будем помнить кто мы и откуда. Мы подтверждаем, что Советский период был самым плодотворным и значимым в судьбе Крыма, получившим свое осмысленное развитие сразу после победы Великого Октября. Вот поэтому нам дорог 7 ноября как праздник новой эры в развитии нашего любимого Крыма.
Симферополь
7 ноября в г. Симферополе состоялись праздничная демонстрация и митинг, посвященные 101-й годовщине Великого Октября.
В праздничной демонстрации и митинге приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, партии и труда, трудящиеся Симферополя и Симферопольского района, представители Союза советских офицеров, республиканского отделения Всероссийского женского движения «Надежда России», республиканского отделения ЛКСМ РФ, студенты высших учебных заведений, гости столицы Республики Крым. Праздничная колонна прошла по центральным улицам города, а ее участники держали в руках знамена КПРФ, ЛКСМ РФ и лозунги: «Да здравствует Великий Октябрь!», «Великий Октябрь — основоположник советской Республики Крым», «Октябрь — это страна счастливого детства», а также лозунги и призывы, направленные против ухудшения социального положения трудового народа, против роста цен на услуги ЖКХ, роста НДС, продуктов питания и медикаментов. Праздничную демонстрацию тепло приветствовали жители и гости Симферополя.
В 12 часов колонна демонстрантов под звуки оркестра прибыла на центральную площадь, носящую имя Владимира Ильича Ленина, где состоялся митинг.
Руководители Крымского рескома, Ленинского комсомола, ветераны партии, войны и труда под мелодию «Ленин всегда живой» возложили цветы к памятнику В.И. Ленину. Звучит Гимн СССР. Ведущие митинга, прославив Великий Октябрь, Коммунистическую партию, Советский народ, предоставили слово следующим товарищам: первому секретарю Крымского республиканского отделения КПРФ Сергею Богатыренко, первому секретарю республиканского отделения ЛКСМ РФ Илье Донченко, члену Центрального Комитета КПРФ Анне Клочковой, комиссару республиканского отделения Союза советских офицеров Крыма Валерию Кучеренко, председателю республиканского отделения Всероссийского женского движения «Надежда России» Марине Перестенко, учащейся школы города Симферополя Амине Шабановой, первому секретарю Белогорского РК КПРФ Николаю Колесникову, партийному активисту Гвардейского первичного партийного отделения КПРФ Симферопольского района Александру Фертикову и другим.
Первый секретарь Крымского рескома КПРФ Сергей Богатыренко вручил партийные билеты пополнившим ряды партии, а лидер Крымского комсомола Илья Донченко — комсомольские билеты. Он же огласил Резолюцию митинга, которая была принята единогласно.
Завершился митинг исполнением Интернационала.
Коммунисты города Симферополя возложили цветы к памятнику В.И. Ленину, что расположен на железнодорожном вокзале столицы.
Первомайское
В поселке Первомайское седьмого ноября на центральной площади возле памятника В.И. Ленину собрались коммунисты Первомайского партийного отделения, а также сторонники партии. Перед собравшимися выступил секретарь комитета Первомайского районного отделения КПРФ Иван Иванович Николаенко, который рассказал о роли Октябрьской революции для Советского народа, а также выступил первый секретарь Первомайского районного отделения КПРФ Андрей Григорьевич Гупало, который огласил приветствие Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова и поздравил всех присутствующих со 101-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции.
По окончании митинга к памятнику В.И. Ленину были возложены цветы.
Ялта
7 ноября 2018 года Ялтинское городское отделение КПРФ совместно с общественными организациями города и ялтинцами отметили 101-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции.
По набережной имени Ленина в Ялте прошла праздничная демонстрация под лозунгами:
- олигархов на свалку истории;
- власть миллионам, а не миллионерам;
- нет росту цен на ЖКХ;
- нет антинародной пенсионной реформе.
Далее состоялся митинг у памятника В.И. Ленину.
На митинге выступили первый секретарь Ялтинского городского отделения КПРФ, депутат городского совета Иван Петрович Павличенко, который в своем выступлении акцентировал внимание на главных завоеваниях Октября и рассказал о борьбе КПРФ против антинародной правительственной пенсионной реформы.
Член бюро Крымского рескома КПРФ, депутат городского совета Юрий Владимирович Грищенко доложил о главных социальных завоеваниях Октябрьской революции в области образования, медицины и жилищной политики.
Секретарь Ялтинского ГК КПРФ Виктор Павлович Рафалович рассказал об истории становления и развития советского образования, которое было одним из лучших в мире, формировавшее гражданина, патриота и строителя нового справедливого общества. На митинге выступили коммунисты Шавло Б.Н., Колданов П. И., а также представители общественных организаций города и сторонники партии.
Ярким моментом митинга стал прием в пионеры городской организации.
Участники митинга приняли резолюцию и возложили цветы к памятнику В.И. Ленину.
Советский район
В поселке Советское у памятника В.И. Ленину собрались ветераны партии и комсомола, войны и труда, сторонники КПРФ, общественные организации, чтобы отметить великую дату – 101-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Первый секретарь Советского районного отделения КПРФ, депутат Пушкинского сельского совета Ольга Георгиевна Ончева огласила приветствие Председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова, поздравила присутствующих и всех жителей Советского района со знаменательной датой. В своем выступлении она отметила, что Советский район появился на карте Крыма благодаря Октябрю. «Само название района, - подчеркнула Ольга Ончева, - определило вектор нашего развития. Советский, - это значит лучший; Советский, - это новые технологии; Советский, - это значит новый человек-труженик, человек-созидатель, человек будущего. Вот так воспринимался наш район, когда у его руля стояли Коммунистическая партия и Советская власть. Сегодня все утеряно, разграблено, уничтожено. Куда ни поедешь – одни проблемы: экономические, социальные, хозяйственные, трудовые, а главное людские. Мы, коммунисты, имеем ценную программу по возрождению нашего района, каждого сельского поселения. Только мы, коммунисты, можем предложить альтернативную программу подъема и движения нашего района. Главная задача – донести до всех жителей нашего Советского района программу КПРФ по выходу региона из глубокого социально-экономического кризиса. Октябрь дает нам такой мандат, а советский опыт дает нам право действовать, чтоб вывести Советский район в число передовых».
Участники митинга возложили цветы к памятнику В.И. Ленину, а хор ветеранов исполнил песни советского периода.
Судак
В этот радостный день все, кто так или иначе верен идее построения социального государства трудящихся, как прежде, собираются у памятника вождю мирового пролетариата.
В празднике приняли участие представители КПРФ, регионального отделения Союза советских офицеров, Народного ополчения, ветераны МВД и других общественных организаций.
Были и просто неравнодушные люди, те, кто не может отказаться от гордого звания Советского Человека. Выступающие с гордостью рассказывали о своих биографиях, которые прочно связаны с советской историей, советским образом жизни, советским трудом. Судакчане и сегодня вспоминают, каким был город-курорт, как правильно и стабильно развивалась городская структура, в том числе и социальная. Город-курорт Судак хорошо знали во всем Советском Союзе. Хотелось бы, чтобы так о Судаке и говорили сегодня.
По завершении митинга коммунисты также возложили цветы к памятнику Ленину на территории общеобразовательной школы №2.
Феодосия
В Феодосии 7 ноября в 10:00 началось шествие демонстрантов от цвето-музыкального фонтана. Под звуки духового оркестра, с лозунгами, подчеркивающими знаменательные завоевания Великого Октября, колонна направилась к памятнику В.И. Ленину на привокзальной площади.
Несмотря на то, что 7 ноября рабочий день, в демонстрации приняли участие свыше 150 человек. Люди несли транспаранты с лозунгами в защиту трудового народа, флаги КПРФ, комсомола и СССР.
После возложения цветов к памятнику В.И. Ленину колонна направилась на площадь к памятнику матросу-революционеру Ивану Назукину, где был проведен митинг.
Открыл и вел митинг член бюро Крымского рескома КПРФ, депутат городского совета Владимир Карпович Осауленко.
Перед собравшимися выступил первый секретарь Феодосийской комсомольской организации Сергей Руденко, который зачитал поздравление Председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова.
Далее перед присутствующими выступил первый секретарь Феодосийского горкома КПРФ Алексей Александрович Пузанов. В своем выступлении он отметил значение Великого Октября для каждого советского человека, для тех, кто по-прежнему себя таковыми считает, подчеркнул важность того, что именно коммунисты сегодня являются наследниками Красного Октября и выразил уверенность в том, что победа социализма в России не за горами.
На митинге также выступали Федор Михайлович Шпаковский – секретарь первичного партийного отделения №5, Владимир Владимирович Чекашкин – начальник штаба Феодосийского Союза советских офицеров, Александр Мейерович Плоткин – председатель КРК Феодосийского горкома КПРФ, Валерий Сергеевич Ракитянский – председатель городского Совета ветеранов войны, труда и военной службы, депутат городского совета.
В завершение митинга его участниками единогласно была принята резолюция, в которой отражена оценка последних событий в Крыму, а также содержатся требования к местным и республиканским органам власти.
Зачитала резолюцию митинга секретарь по идеологии Феодосийского горкома КПРФ Светлана Сергеевна Гармашова.
Демонстрация и митинг завершились под звуки гимна Российской Федерации.
Керчь
Керченское городское отделение КПРФ, Комитет ветеранов Великой Отечественной войны и воинской службы, Совет ветеранов, общественная организация «Дети войны», Комитет малолетних узников войны собрались 7 ноября у памятника В.И. Ленину, где прошел торжественный митинг, посвященный 101-ой годовщине Великого Октября. Первый секретарь Керченского городского отделения КПРФ Иван Николаевич Желтенко огласил приветствие Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова и поздравил всех присутствующих с праздником. На митинге выступили коммунисты Тю Ким, Черныш Р.С., Левенко В.А., Кохан В.А., Ходоковский М.В., Пырков Г.Ф., Щербаков Н.С., Головань Б.И., Задорина В.Ф.
На митинге были вручены партийные билеты вновь вступившим в партию, а также почетные ордена «100 лет Ленинскому комсомолу».
Участники возложили цветы к памятнику В.И. Ленину.
Ленинский район
7 ноября в поселке Ленино у памятника основателю Коммунистической партии и Советского государства, комсомола и пионерии В.И. Ленину прошел митинг, посвященный 101-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. На нем выступила первый секретарь Ленинского районного комитета КПРФ Раиса Ивановна Подовинникова. Она сказала о значимости Великого Октября для сегодняшней действительности.
На митинге были вручены почетные ордена «100 лет Ленинскому комсомолу».
По окончании митинга были возложены цветы к памятнику вождя революции.
Красноперекопск
Коммунисты отметили 101-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Праздничная колонна демонстрантов прошла по центральной улице города к памятнику В.И. Ленину.
Митинг открыл первый секретарь Красноперекопского городского отделения КПРФ, депутат городского совета Павел Синяков. Почетный гражданин города Красноперекопска Э.И. Гончар огласил поздравления Председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова.
На митинге были вручены почетные ордена «100 лет Ленинскому комсомолу».
Резолюцию митинга прочитал первый секретарь Красноперекопского районного отделения КПРФ, председатель городского совета ветеранов Виктор Степанович Стасевич.
Затем состоялось торжественное возложение цветов к постаменту вождя мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ленину.
В канун Великого Октября молодыми коммунистами города была проведена ежегодная работа по приведению в порядок территории, а также самого памятника.
Красногвардейский район
В поселке состоялся круглый стол, посвященный 101-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, организованный районным отделением КПРФ. В работе круглого стола приняли участие представители районного отделения Союза советских офицеров, Российского союза ветеранов воинской службы, Народного ополчения.
Первый секретарь Красногвардейского районного отделеия КПРФ Сергей Борисович Полищук поздравил присутствующих с праздником. Ветераны партии поделились своими воспоминаниями о работе и жизни во времена Советского Союза. Группа ветеранов партии за большой личный вклад в комсомольском движении и патриотическом воспитании молодежи была награждена почетным орденом «100 лет Ленинскому комсомолу».
По окончании работы круглого стола присутствующие возложили цветы к памятнику В.И. Ленину.
В селе Восход под руководством основателя и руководителя музея ордена Ленина колхоза «Россия» Готовчикова Н.А. была открыта экспозиция, посвященная 101-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Экспозицию с большим интересом осмотрели учащиеся Восходненской средней школы, жители села. С.Б. Полищук вручил почетные грамоты и почетные ордена «100 лет Ленинскому комсомолу» наиболее отличившимся коммунистам.
В поселке Октябрьское также состоялся праздничный митинг в честь Великого Октября. В митинге приняли участие коммунисты, представители Совета ветеранов поселка, ветераны Константского полка дальней авиации и жители поселка. Член бюро районного отделения КПРФ Тарантин П.С. вручил партийные награды директору музея Константского полка А.П. Гирнику и поздравил всех присутствующих с годовщиной Октября.
Армянск
У памятника Ленину собрались активисты КПРФ, ветераны партии и труда, активисты комсомольского движения, чтобы отметить 101-ю годовщину Октября. Собравшиеся рассказывали о развитии города Армянска в Советский период, о трудовых подвигах трудящихся, о строительстве социальной инфраструктуры города, о поддержке со стороны партии молодежи. Выступающие подчеркивали, что город Армянск – это детище завоеваний Октября, что жители гордились тем, что живут в городе будущего.
Сегодня все резко изменилось, и город Армянск нуждается в модернизации, в прорыве новых технологий, серьезных изменениях в системе налогообложения и тарифной политики. Все это возможно, если к власти придут коммунисты. 2019 год дает такие шансы, чтобы серьезно изменить жизнь жителей города.
Участники мероприятия возложили цветы к памятнику В.И. Ленину.
Черноморское
Коммунисты Черноморского районного отделения КПРФ провели митинг, посвященный 101-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Первый секретарь районного отделения КПРФ Майя Яковлевна Стародубцева ознакомила присутствующих с текстом поздравления Председателя Г.А. Зюганова и рассказала о прорыве Черноморского района, который был совершен в советский период. «Воистину наш район, - подчеркнула М.Я. Стародубцева, - был показательным районом как по темпам промышленного производства, так и сбору зерновых культур, животноводству и птицеводству. А сам наш поселок стал самым образцовым в градостроительстве в Крыму. Я уже не говорю о той мощной социальной базе, которая была выстроена как в самом Черноморском, так и в наших сельских поселениях. К сожалению, многое утрачено, и нам, коммунистам, предстоит доказывать в 2019 году, что только наша политическая сила способна это осуществить».
Выступающие на митинге поддержали основные положения своего лидера и рассказали о своем личном опыте в строительстве социализма.
Участники митинга возложили цветы к памятнику В.И. Ленину.
Бахчисарай
По инициативе первого секретаря Бахчисарайского районного отделения КПРФ Любови Ивановны Демченко накануне празднования Великого Октября партийный актив района посетил мемориальные места, связанные с советской историей. Все это дало собравшимся к памятнику В.И. Ленину в день 101-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции вспомнить о Бахчисарайском районе в годы Советской власти, который превратился в край цветущих садов и виноградников. Многие труженики района были отмечены высокими правительственными наградами. Их имена и сегодня служат примером для подрастающего поколения. «Как и другие сельские районы Крыма, - отметила Любовь Ивановна, - район потерял как темпы в своем социально-экономическом развитии, так постоянном демографическом угасании. Мы должны вернуть былую славу нашего района, сделать все, чтобы он вновь стал полезным и цветущим, ярким маяком трудовой поступи не только для Бахчисарайского района, но и для всего Крыма.
Участники мероприятия возложили цветы к памятнику В.И. Ленину.
Кировский район
В это осеннее, солнечное утро коммунисты поселка Кировское, сел Шубино, Яркое поле с красными знаменами и лозунгами вышли на главную площадь у кинотеатра «Дружба». На митинге выступили второй секретарь райкома КПРФ Волошина Н.К., коммунист Вахтанин С.И. и ветеран партии Чувасова Л.Т. Первый секретарь районного отделения КПРФ Михаил Борисович Рямбов огласил поздравление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова и поздравил присутствующих со 101-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции.
Праздничный митинг состоялся и в городе Старый Крым в сквере у памятника В.И. Ленину при большом стечении горожан и депутатов городского Совета. Первый секретарь районного отделения КПРФ поздравил всех присутствующих со 101-й годовщиной Великого Октября и вручил Почетный орден ЦК КПРФ «100 лет Ленинскому комсомолу» депутату городского Совета, коммунисту Крутю А.Н., а секретарь первичного партийного отделения И.С. Залевский рассказал о развитии города в советский период, о той социальной базе, которая создавалась специально для тружеников города и их гостей. Выступающий отметил, что город переживает не лучшие времена, многое разворовано и уничтожено за годы «незалежности»: не функционирует Дом культуры, в ужасном состоянии находится прославленная городская библиотека им. Юлии Друниной. Районная власть пытается закрыть городскую больницу. «Если раньше рапортовали Великому Октябрю о достигнутых производственных и социальных показателях, то теперь мы все чаще и чаще говорим о разрухе, об уничтожении и ликвидации социальной базы трудящихся», - подчеркнул Иосиф Залевский.
Участники митинга возложили цветы к памятнику В.И. Ленину.
Алушта
В Алуште у памятника членам Первого правительства Тавриды состоялся митинг, посвященный 101-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.
В нем приняли участие коммунисты, представители общественных организаций, ветераны комсомола, Союза советских офицеров, «Русской общины», «Памяти Чернобыля», «Надежды России», «Семьи России» и гости города.
Митинг открыла и вела первый секретарь Алуштинского городского отделения КПРФ Алла Николаевна Шавель, которая огласила текст поздравления Председателя ЦК КПРФ Зюганова Г.А.
На митинге выступили Соколовский И.Г., Клинчук Б.Б., Мельников А.А., Кравченко Т.Я., Гладкий А.Л.
Все выступающие отметили, что Великая Октябрьская социалистическая революция – эпохальное событие для всего мира. Отмена 7 ноября, как государственного праздника, неправомерна, т.к. народ его считает своим и любимым. Кощунственно и то, что появился вместо него «новый праздник» — 4 ноября – День народного единства.
Он, якобы, символизирует освобождение Москвы от польских захватчиков, но это событие произошло не 4, а 7 ноября (25 октября по старому стилю) 1612 года, и единства народов тогда тоже не было. Были высказаны претензии в адрес администрации города: отсутствие городских мероприятий.
В выступлениях звучала единая мысль: будущее за социализмом!
После выступлений единогласно была принята Резолюция митинга.
В заключение митинга к памятнику легли цветы благодарных потомков борцам за Советскую власть, отдавших за нее самое дорогое – свои жизни.
Раздольненский район
Коммунисты Раздольненского районного отделения КПРФ провели митинг, посвященный 101-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.
Перед собравшимися выступили первый секретарь районного отделения Елена Николаевна Мощевитина, а также коммунист Дмитрий Дмитриевич Дегтярь. Выступающие и собравшиеся высказали свое отрицательное отношение так называемой правительственной пенсионной реформе, а также постоянному росту цен на бензин, тарифы ЖКХ и другие важные услуги.
Все выступающие отмечали, что Раздольненский район не только дотационный, но и с каждым днем деградирующий район. Почти 60% жителей района вынуждены искать себе рабочее место за пределами своего региона, а молодежь и вовсе не собирается туда возвращаться. Участники митинга уверены, что только коммунисты способны вывести район из той ямы, в которой он оказался в результате диких капиталистических реформ. Митингующие приняли по этому поводу специальную резолюцию.
Участники митинга возложили цветы к памятнику В.И. Ленину.
Саки
Городской комитет партии организовал и провел праздничный митинг, посвященный Великой Октябрьской социалистической революции. Выступающие с любовью и трепетом рассказали участникам митинга о радостной жизни в СССР. Первый секретарь городского комитета партии, депутат городского Совета Сергей Александрович Слонов огласил поздравление лидера Коммунистической партии РФ Г.А. Зюганова и рассказал об исторической роли Октября, дал жесткую оценку действующей власти и депутатской деятельности провластной партии «Единой России». Он вручил почетный орден «100 лет Ленинскому комсомолу» активному члену партии, депутату городского совета С.А. Бабенко.
Участники митинга приняли резолюцию и возложили цветы к памятнику В.И.Ленину.
Евпатория
Участники праздничной демонстрации прошлись от стадиона «Авангард» до сквера имени В.И. Ленина, где прошел митинг. В мероприятиях приняли участие представители городского отделения Союз советских офицеров, а также журналист-политолог Семен Уралов.
Первый секретарь Евпаторийского городского отделения КПРФ Оксана Таранина огласила поздравления Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова, поздравила всех присутствующих с великим праздником и надеждой на то, что 7 ноября все-таки станет государственным праздником. Для этого, по мнению лидера евпаторийских коммунистов Оксаны Тараниной, коммунисты должны одержать победу в предстоящих выборах в 2019 году. На митинге выступили депутат городского совета Вадим Могилко, член городского бюро Владимир Янкин, коммунист Василий Билан.
Участники митинга единогласно приняли резолюцию и возложили цветы к памятникам В.И. Ленину и Коммунарам.
Пресс-службы городских и районных отделений КПРФ