Скинемся за безответственность власти

Сказки чиновников по-красногвардейски
В поселке Красногвардейском есть так называемая дорога длинною в 1300 метров – от птицекомбината до Садоводческого потребительского кооператива «Мелиоратор».
Данной проезжей частью пользуются «Зеленхоз», коммунальное хозяйство по вывозу мусора, Красногвардейский агропромышленный техникум и жители поселка, которые имеют дачи в СПК «Мелиоратор».
Руководство СПК «Мелиоратор», постоянные жители на территории кооператива и просто неравнодушные граждане в письменном виде неоднократно обращались за помощью в Красногвардейский поселковый совет, а также в администрацию района за помощью в оказании ремонта данной проезжей части. Но постоянно получали чиновничьи отписки.
Местные жители уже давно привыкли к сказкам и обещаниям чиновников из «Единой России», но надеются, что выборы в 2019 году подстегнут их к действию.
Александр КОЖУШКО,
член КПРФ
Днищем по асфальту
Жители поселка Давыдовка Симферопольского района, вблизи Симферополя, в шоке от местных красот. При въезде в поселок ямы все больше и глубже. И водители переживают, что будут днищем ехать по асфальту, а ехать им приходится со скоростью 7-9 км, все время изворачиваясь то влево, то вправо…
Никому нет дела до проблем Давыдовки — ни властям города, ни властям района.
Колодец, колодец, дай воды напиться
Во многих районах Крыма, особенно в летнее время, ощущается нехватка воды. В Сакском районе наблюдается странное отношение к природным ресурсам, а заодно и к истории родного полуострова. Близ Евпатории есть несколько колодцев, и все они практически непригодны к использованию из-за варварского к ним отношения населения и безразличия властей. Некоторым из них не одна сотня лет. Особенно это касается колодцев между селами Суворово и Великим. Их здесь целых три. Один забросан хламом, хотя еще несколько лет назад в нем была вода. А построен этот колодец очень давно. Об этом говорит древняя кладка, глубина которой 30 метров. В настоящее время он открыт и не охраняется. Туда падают животные. Второй колодец совсем недавно еще использовался для полива арендаторами, но в настоящее время местные заготовители скота сбрасывают в него отходы после разделки крупного рогатого скота. Колодец также старый и глубокий, с водой, которая сообщается с подземной рекой, впадающей в пресную часть озера Сасык-Сиваш. И, наконец, третий колодец. Он наклонный подземный. Очень редкий для западного Крыма. Имеет вход в виде свода из камня, переходящего в пещеру-зал с подводным озером.
Крест на работу ЖКХ
Жители Ялты изобрели свой способ борьбы с бездействием нерадивых коммунальщиков. Теперь в тех местах, где коммунальщики вскрыли асфальт, чтобы добраться до коммуникаций, а после проведения работ оставили все как есть, стали появляться кресты, совсем как на кладбище. Такой памятник бесхозяйственности, к примеру, возвели недавно в 10-м микрорайоне курортной столицы. Аналогия проста и понятна – поставили крест на работе коммунальщиков, а заодно и на работе властей города.
Соб. Инф.