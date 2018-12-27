СТАЛИН поднял Россию с колен, а правительство Медведева загоняет народ в бездну

21 декабря в Симферополе крымские коммунисты и комсомольцы отметили 139-ю годовщину со Дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина и приняли участие в митинге в защиту социальных прав граждан.
Открыл и вел митинг член бюро Крымского рескома КПРФ, лидер крымских комсомольцев Илья Донченко. Слово для выступления было предоставлено секретарю Крымского рескома КПРФ Валерию Васильевичу Лаврову.
«Иосиф Виссарионович Сталин — один из руководителей Великой Октябрьской социалистической революции, один из архитекторов Советского Союза, автор народной Конституции. Почему нынешнее либеральное правительство ненавидит Сталина?!», — обратился к присутствующим Валерий Васильевич. «За то, что он создал великую страну, спас СССР и весь мир от «коричневой чумы», создал лагерь социализма, заложил основы космической эры, стоял у истоков атомной энергетики?.. Сталина ненавидели еще при жизни. Автор первых клеветнических работ об Иосифе Виссарионовиче — никто иной, как Лев Троцкий, положивший начало антисталинской истерии в мире и Европе. Вторым был Хрущев, который своим докладом на XX съезде КПСС попытался растоптать имя Сталина. И, конечно, третьим последователем стал Солженицын со своим лживым произведением «Архипелаг ГУЛАГ». Эти попытки оболгать Иосифа Виссарионовича оставили негативный отпечаток в его истории. Но мы с вами знаем, что Сталин является выдающейся и великой фигурой XX века, и в своей борьбе за социалистическое будущее России мы опираемся на его бесценный опыт», — продолжил секретарь рескома.
«За последние девять лет наша экономика выросла аж на 9 процентов, тогда как средние темпы роста мировой экономики составили 35 процентов за такой же период. А Сталин за десять лет поднял экономику страны из руин и провел масштабную индустриализацию», — подчеркнул Валерий Лавров. «И уже с нового года россияне получат подарки от правительства в виде варварской пенсионной реформы, роста налога на добавочную стоимость, роста тарифов на услуги ЖКХ и цен на горюче-смазочные материалы», — отметил Валерий Васильевич Лавров.
«Поэтому наша с вами задача — постоянно разъяснять крымчанам, что их социально-экономическое благополучие напрямую зависит от того, насколько быстро будет реализована программа КПРФ «Десять шагов к достойной жизни», которая направлена на защиту прав и интересов трудового народа», — подытожил выступающий.
Затем выступил комиссар Республиканского Союза советских офицеров Валерий Михайлович Кучеренко: «Сегодня мы чтим память Иосифа Виссарионовича, мы чтим память выдающихся полководцев, тех, кого народ справедливо назвал маршалами Победы — они своей волей, своим талантом под руководством Верховного Главнокомандующего совершили самое значимое событие XX века — Победу в Великой Отечественной войне. Горько осознавать, что мы не можем пока воспользоваться плодами их достижений. Но мы продолжаем бороться за социальную справедливость и народовластие, и я уверен, что победа будет за нами!».
Слово для выступления было предоставлено первому секретарю Сакского районного отделения КПРФ Андрею Григорьевичу Синополу, который противопоставил достижения Сталина за годы первой пятилетки и достижения постсоветской России.
«Выступая на объединенном Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) с докладом «Итоги первой пятилетки», Иосиф Сталин сказал: «У нас не было черной металлургии, основы индустриализации страны, у нас она есть теперь. У нас не было тракторной промышленности, у нас она есть теперь. У нас не было автомобильной промышленности. У нас она есть теперь. У нас не было станкостроения. У нас оно есть теперь. У нас не было действительной и серьезной промышленности по производству современных сельскохозяйственных машин. У нас она есть теперь. У нас не было авиационной промышленности. У нас она есть теперь...»
«Мы потеряли Советский Союз без малого тридцать лет назад, и что имеем сейчас: «У нас не было миллионов нищих. Теперь они есть. У нас не было наркомании и проституции. Теперь это есть. У нас не было памятников предателям, таким, как Солженицын. Теперь они есть. Вот они плоды либерализма», — подчеркнул Андрей Синопол.
Первый секретарь Крымского рескома ЛКСМ РФ, депутат Раздольненского поселкового совета Илья Донченко напомнил участникам митинга, что Сталин принял Россию с сохой, а оставил ее с атомной бомбой.
«К сожалению, на политическом пространстве современной России нет и близко таких личностей как Иосиф Виссарионович Сталин. Сегодня основная цель правительства — гнет и эксплуатация трудового народа, нажива на людях, которые зарабатывают копейки. И подтверждение тому — новогодние «подарки», упоминавшиеся в выступлениях предыдущих ораторов», — отметил Илья Донченко.
Затем первый секретарь Феодосийского городского отделения КПРФ Алексей Пузанов в своем выступлении отметил, что Иосиф Виссарионович Сталин построил социализм в отдельно взятой стране, и Китай, последовав его примеру, добился знаменитого во всем мире «экономического чуда».
Слово было предоставлено секретарю Ялтинского городского отделения КПРФ Виктору Павловичу Рафаловичу: «Сегодня наследие Иосифа Виссарионовича Сталина как никогда востребовано. Особенно его учение о классовой борьбе. В 80-е годы мы отошли от этого учения, и класс буржуазии победил. Уверен, что временно. Олигархи правят бал везде. В Ялте принят генеральный план развития, согласно которому 90 процентов населения ущемлены в своих правах. И такая ситуация во многих регионах нашей республики. Мы, коммунисты, выступая против олигархического капитализма, сможем победить и построить социализм, который завещали Владимир Ильич Ленин и Иосиф Виссарионович Сталин».
В завершение митинга были единогласно приняты две резолюции «В защиту социальных прав граждан» и «Сталин как символ побед советского народа». Митингующие выдвинули главное требование — правительство Медведева — в отставку!
Алена ТАРАНЕНКО,
фото
Эльвиры ЧЕЧУЛИНОЙ