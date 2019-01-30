Непокоренный Ленинград

Ровно 75 лет назад, 27 января 1944 года, был освобожден от блокады немецко-фашистских захватчиков Ленинград. Военная блокада Ленинграда длилась долгих 872 дня и унесла жизни около одного миллиона человек, и только 3 процента из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные 97 процентов — от голода и холода. Единственным способом контакта города с внешним миром и путем поставки продуктов и топлива было Ладожское озеро (Дорога жизни). Весь мир знает и помнит бессмертный подвиг Ленинграда.
Представители Керченского городского отделения КПРФ собрались на площади В. И. Ленина у памятной стелы городов-героев, чтобы почтить память героев и освободителей блокадного Ленинграда. Кроме этого, первый секретарь городского отделения партии, депутат горсовета Иван Николаевич Желтенко и секретарь по организационно-партийной работе, депутат горсовета Марина Ивановна Милютина посетили ветеранов Великой Отечественной войны, участвовавших в прорыве блокады Ленинграда.
В поселке Гвардейском Симферопольского района коммунисты, комсомольцы и простые жители поселка возложили цветы к памятному знаку городу-герою Ленинграду на Аллее Героев. Член бюро Крымского рескома ЛКСМ РФ Кристина Фертикова в своем выступлении отметила, что именно такие даты напоминают о цене человеческой жизни и о настоящем патриотизме и любви к своей родине. Также она обратилась к собравшимся с просьбой привести Аллею Героев в надлежащий вид.
В Феодосии, в музее древностей, состоялся круглый стол, посвященный 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда, организованный городским советом ветеранов и Феодосийским городским отделением КПРФ.
Участники круглого стола посмотрели фильм о блокадном Ленинграде и кадры военной кинохроники, и отметили, что эта победа была возможна исключительно благодаря героизму, мужеству, выносливости и невероятной стойкости ленинградцев.
Комсомольцы Евпатории провели собрание в горкоме, посвященное 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Они посмотрели видеоклип, снятый группой комсомола из Санкт-Петербурга «Помни» (музыкальная группа «Храбрая Заря»). После почтили минутой молчания павших героев блокады Ленинграда. «Только люди, которые верят в победу своей страны, могут выдержать такие испытания», — подчеркнул первый секретарь Крымского рескома ЛКСМ РФ Илья Донченко.
По материалам сайта http://kprfkro.ru