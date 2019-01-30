Геннадий ЗЮГАНОВ: «Нас народ поддерживает»

25-26 января в Подмосковье состоялся семинар-совещание первых секретарей региональных отделений КПРФ, на котором выступили с основными докладами руководители партии. С докладами выступили первый заместитель Председателя ЦК КПРФ И. И. Мельников, заместители ЦК КПРФ В. И. Кашин, Ю. В. Афонин, Д. Г. Новиков, секретари ЦК КПРФ С. П. Обухов, М. С. Костриков, В. Г. Соловьев, а также член Центральной избирательной комиссии РФ, член ЦК КПРФ, доктор юридических наук Е. И. Колюшин и председатель ЦКРК Н. Н. Иванов. Открыл партийный форум и выступил с докладом «О политической ситуации в России и задачах партии на современном этапе» Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов.
В начале своего выступления Г. А. Зюганов предложил почтить минутой молчания память защитников Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Он напомнил, что 27 января отмечается памятная дата – 75-летие начала военной операции по снятию блокады Ленинграда (1944 год). Геннадий Андреевич рассказал о героизме советских воинов и мужестве жителей блокадного Ленинграда в годы войны. Участники семинара-совещания в честь знаменательной даты решили послать поздравительную телеграмму в город трех революций.
Затем Г. А. Зюганов перешел к характеристике настоящего времени.
«2019 год, на мой взгляд, будет годом переходным. Или мы его преодолеем разумно и грамотно, укрепим позиции партии, или экономический кризис перерастет в политический дефолт с самыми тяжелыми последствиями. Эти последствия будут хуже, чем в 90-е годы», — дал прогноз на будущее лидер КПРФ Г. А. Зюганов.
«На ближайшем пленуме мы рассмотрим вопрос «О защите социально-экономических прав трудящихся как основы национальной безопасности страны и сохранения ее единства». Этот вопрос стоит исключительно остро на фоне углубляющегося кризиса и тех международных вызовов, которые мы с вами видим», — отметил он.
Затем он дал краткий анализ основным политическим событиям прошлого года.
«Самым влиятельным событием в прошлом году были президентские выборы. Мы выдвинули кандидатом в Президенты Павла Николаевича Грудинина. Он полностью оправдал наше выдвижение. Он провел многочисленные встречи в ключевых экономических регионах (он объехал 21 регион). В залах не было ни одного пустого места. Наши программы «10 шагов к достойной жизни» и «20 шагов Павла Грудинина» по-прежнему для народа остаются ключевыми», — рассказал лидер российских коммунистов.
После этого Геннадий Андреевич рассказал об опыте народных предприятий на конкретных примерах. Рассказал не только об их достижениях, но и о тех трудностях, которые им приходится преодолевать.
«Надо все сделать, чтобы народные предприятия наш опыт, который мы нарабатываем со времен Примакова, Маслюкова и Геращенко, реализовали в масштабах каждой области и каждого района. Я бы на месте нынешней власти через себя перевернулся, но сделал бы для этого все возможное, — предложил лидер КПРФ.
«Создание народных предприятий на новом этапе приобретает для нас исключительное значение. Это борьба за создание экономической основы обновленного социализма и возрождение народной власти. Везде, где только возможно, поддерживайте создание таких производств», — призвал он участников партийного форума.
В дополнение к этому Геннадий Андреевич рассказал, что к настоящему времени в нашей стране — около 200 таких предприятий. Он поставил задачу перед партийным активом способствовать увеличению этого количества до одной тысячи, причем, чтобы народные предприятия были в каждом регионе России.
«Если дружно, организованно, вместе бороться и сражаться, можно побеждать даже в этих невероятных условиях. Но для этого надо бороться, соображать и все делать для того, чтобы отстаивать наши интересы. Когда трудящиеся видят, что это так, то они иначе реагируют», — оптимистично заметил он. В качестве положительного примера он назвал победы на выборах губернатора в Хакасии и Орловской области. Он также отметил, что у КПРФ была украдена победа на выборах губернатора в Приморье. Губернаторы-коммунисты Сергей Левченко и Валентин Коновалов в последнее время подверглись агрессивной информационной атаке со стороны наших противников, Геннадий Андреевич призвал активнее защищать наших товарищей.
«Что было в 2018 году самым мудрым, глубоким, организованным, ярким, наиболее интересным в душе? Это были наши мероприятия, приуроченные к двум значимым датам. На 200-летие со дня рождения Карла Маркса к нам приехали 132 делегации со всей планеты. Эти иностранные делегации полностью поддержали нас по Крыму, Донбассу. Поддержали нашу внешнюю политику. И 100-летие Ленинского комсомола стало ярким событием. Мы только своих наград вручили 150 тысяч. И сейчас поступают к нам заявки со всего света», — рассказал лидер российских коммунистов.
«Мы провели целый ряд мероприятий совместно с китайскими товарищами. Подготовили вместе с ними красочный альбом «Ветер Октября» на русском и китайском языках», — рассказал Геннадий Андреевич. Он напомнил, что в прошлом году отмечалась знаменательная дата – сорокалетие начала реформ Дэн Сяопина. За эти годы Китай сделал большой рывок в экономике и стал ведущей державой мира.
«Но самым вероломным и циничным событием в прошлом году стала пенсионная «реформа», — считает лидер КПРФ. — Я считаю, что она преступна по своей сути. Она нам все обвалила. Мы снова начали терять население. Даже беженцы и те, кто приезжает к нам, не компенсируют эти демографические потери».
Геннадий Андреевич рассказал о той борьбе, которую вела наша партия в 2019 году. «Мы с вами провели три волны протестных действий. Прошли они очень ярко и убедительно. Мы продолжаем эту борьбу, не останавливаясь ни на секунду», — подчеркнул он и еще рассказал о том, что три фракции в Госдуме по инициативе КПРФ собрали необходимые подписи и направили в Конституционный суд документы, чтобы отменить эту антинародную «реформу».
«Стране и народу угрожает либеральный реванш. Борьба против либеральной проказы для нас является ключевой. Февралисты трижды поставили нашу страну на колени», — предостерег Г. А. Зюганов. Он напомнил о том, как по вине февралистов в 1917 году фактически распалась империя, а потом февралисты пошли в услужение к интервентам. И только большевики собрали воедино и укрепили великую державу в виде СССР.
Затем лидер КПРФ подверг резкой критике проводившийся недавно в России традиционный гайдаровский форум. «Собрались холеные, откормленные, вместе уселись. О бедных хоть бы словечко промолвили! И это называется гайдаровский форум. Они обслуживают олигархию, и все их предложения — в интересах олигархии. Эта олигархия абсолютно антинациональна. Олигархия завтра сдаст нашу страну кому угодно», — предостерег он.
«Дерипаска – наглядный тому пример. Вначале заводы украли. У нас алюминиевая промышленность была одной из лучших. Захапали электростанции, перестали снабжать свои заводы алюминием. У нас 15 авиационных заводов строили полторы тысячи летательных аппаратов. Каждый третий пассажир в мире летал на «илах» и «тушках». Теперь алюминиевую промышленность на 90 процентов привязали к западным интересам», — с горечью заметил он. Геннадий Андреевич рассказал о судебном иске к нему со стороны Дерипаски. Лидер КПРФ отметил, что он судится не в первый раз, и здесь он также сумеет за себя постоять.
«Самая большая трагедия прошлого года – это пожар в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли дети. Затем была трагедия в Магнитогорске, потом в Шахтах повторилось. А ведь мы еще три года назад внесли закон, по которому можно было поставить счетчики и сигнализаторы. И как только произойдет утечка газа, сработает аварийная система. На эту программу потребуется 120 миллиардов рублей», — рассказал Г. А. Зюганов.
«А в это же время 23 олигарха увеличили свои капиталы за прошлый год на 11 процентов. А страна обнищала. Три главных из них увеличили свои доходы на 840 миллиардов рублей. Это на 100 миллиардов больше, чем Путин дает на ближайшие годы на образование. И на 200 миллиардов больше, чем на науку», — с возмущением заметил лидер российских коммунистов.
«Сегодня назрела необходимость принятия закона о национализации минерально-сырьевой базы и введение прогрессивной шкалы налогообложения», — отметил Г. А. Зюганов.
Геннадий Андреевич назвал самой обнадеживающей политической встречей прошлого года встречу Путина с лидерами Китая и Индии. Он напомнил слова Ленина о том, что надо создавать союз России, Китая и Индии.
«Самое крупное прозрение. Европа впервые поняла, что новые поколения будут жить хуже предыдущих поколений. Они все время жили лучше. И то, что вы видите желтые жилеты, — это только начало. Нас и Европу ждет большая турбулентность. К этому надо быть готовым. И укреплять связи по всем направлениям», — призвал он.
«В целом считаю, что наша организация подросла, укрепилась, имеет все основания для серьезной работы и в этом году. Но от нас будет зависеть главное. У оппозиции с реальной программой, с опытом работы, великой историей, крупными победами, морально-политической поддержкой, сильным кадровым составом больше ничего нет. Нас они боятся больше, чем навальных, американцев и всех остальных. Поэтому обнимать они нас не будут, при первой возможности будут нам мешать», — предостерег лидер КПРФ.
«Нам надо наращивать поддержку граждан, — призвал он. — Надо максимально использовать уличные мероприятия. Надо все делать, чтобы откликаться на каждую беду наших граждан. Надо укреплять союзнические отношения. Надо все делать для того, чтобы на очередных выборах показать, что нас народ поддерживает. На последних выборах в прошлом году мы свои результаты удвоили и утроили в ряде мест. А на губернаторских выборах мы показали, что можем быть не только успешными, но также сильными, умными и тактически грамотными».
Пресс-служба ЦК КПРФ