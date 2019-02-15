Иван ПАВЛИЧЕНКО: «Мы надеемся на молодежь!»

Иван Петрович Павличенко — известный человек в Ялте. Он — депутат городского совета и возглавляет городское партийное отделение КПРФ. Наш корреспондент встретился с Иваном Петровичем и попросил ответить на вопросы.
— Не так давно в городе по инициативе депутатов от «Единой России» принят генеральный план, принят он кулуарно, так как не прошел должного уровня обсуждения среди населения. У жителей города остается множество вопросов, в частности многие территории муниципального образования, где сейчас проживают ялтинцы, оказались неучтенными этим генеральным планом, что создаст уже в самое ближайшее время массу проблем для этих жильцов. К тому же в этом генеральном плане многие зеленые зоны города планируется передать под застройку. Таким образом, одна часть ялтинцев перестанет быть «ялтинцами», а другая часть лишится привычных зеленых зон отдыха.
Другая наболевшая проблема Большой Ялты — отсутствие газификации. Эта проблема характерна для жителей поселков Кореиза, Алупки и до Фороса.
Третья наболевшая проблема — плохое функционирование общественного транспорта. Прежде всего это касается пригородного сообщения. К примеру, уже после 21.00 трудно добраться из Ялты в Алупку или Кореиз. Эта проблема не решается уже десятилетиями. Власть города никак не может договориться с перевозчиками. Вот и приходится жителям этих поселков добираться домой только на такси. Мы, депутаты-коммунисты, давно предлагаем создать муниципальное предприятие, которое решило бы эту проблему.
Четвертая проблема — несвоевременное предоставление качественных медицинских услуг. Напомню, что еще в годы «нэзалэжности» были закрыты все больницы, находящиеся в поселках Большой Ялты. На их месте были созданы пункты скорой помощи, которые, естественно, не могут оказать полноценную медицинскую помощь. Пациентов отправляют в городскую больницу. Да и в больнице не хватает узкопрофильных специалистов и медперсонала, вследствие чего возникают огромные очереди. И ялтинцы вынуждены обращаться в платные клиники. Что делать в таком случае пенсионерам и малообеспеченным гражданам?! При этом в нашей стране по инициативе все той же «Единой России» повышен пенсионный возраст, а власть публично декларирует с каждым годом увеличение продолжительности жизни. При таком отношении власти города к здравоохранению у ялтинцев не только не повысится уровень продолжительности жизни, но мало, кто из них доживет до пенсии.
Пятая острая проблема — рост безработицы. Эта социальная проблема связана с тем, что большинство бюджетообразующих предприятий Ялты были остановлены, а затем и разрушены. Большинство жителей города находятся в статусе самозанятых. К сожалению, нынешняя едроссовская власть думает не о создании новых рабочих мест, возрождении знаменитых ялтинских предприятий, а думает о том, как бы еще ближе подтянуться к морю и развернуть там очередное строительство элитных квадратных метров.
Перечисленные мною проблемы не могут быть решены сегодняшней властью, которая думает больше о личном обогащении, нежели о проблемах города и его жителей. Я считаю, что ялтинцы должны сделать вывод для себя, и в сентябре 2019 года избрать таких депутатов, которые будут жить нуждами своих избирателей.
— Какими Вы видите пути решения этих проблем?
— Ключевым решением большинства социально-экономических проблем в регионе, о которых я говорил ранее, может стать в целом изменение политического и экономического курса в нашей стране.
Во-первых, богатства России должны служить народу, а не кучке олигархов. Мы, коммунисты, — за национализацию нефтяной и газовой отраслей. Одна только эта мера позволит увеличить доходы казны более чем на 3 триллиона рублей.
Во-вторых. Сегодня финансовая система России жестко связана с центрами мирового капитализма. Реальная независимость страны отсутствует. Пора восстановить наш экономический суверенитет, защититься от диктата доллара. Центральный банк России нужно вывести из-под влияния Федеральной резервной системы США. Он обязан служить делу развития отечественной экономики и социальной сферы.
В-третьих. Хватит болтовни про импортозамещение. Для нашей страны стыдно занимать 95-е место по уровню развития экономики. Стыдно иметь 16 процентов обрабатывающей промышленности в структуре ВВП. Ее долю предстоит поднять до 70 — 80 процентов. В той же Германии эта доля — 83 процента.
В-четвертых. Земля России способна прокормить свое население и еще 500 миллионов человек отборными качественными продуктами. Но половина продовольствия завозится сегодня из-за границы, зачастую плохого качества. Тем временем треть российской пашни заросла бурьяном. Не лучшим образом обстоят дела с сельским хозяйством и у нас в Крыму.
В-пятых. Жалобы правительства на отсутствие денег — примитивная ложь. Золотовалютные резервы, средства Резервного фонда — это 33 триллиона рублей. Уже долгие годы Россия кредитует своих зарубежных соперников, кормит Техас и Канзас. Пора использовать эти средства для собственного развития.
В-шестых. В России создана уродливая система налогообложения. Она обслуживает толстосумов и вороватых чиновников. Мы предлагаем постепенно ликвидировать НДС. Он приводит к удорожанию отечественной продукции, лишает ее конкурентоспособности и провоцирует инфляцию. Не случайно такого налога не было в СССР и его даже нет в США.
— Вы обозначили пути решения на государственном уровне. А что нужно сделать на региональном?
— Если конкретно говорить о Ялте, то, к сожалению, из 28 депутатов городского совета большинство (23 депутата) является представителями «партии повышения пенсионного возраста», НДС, цен на ЖКХ и коммуналку. В таких условиях поменять что-то глобально в городе просто невозможно. Я, например, голосую против принятия городского бюджета, так как из года в год депутаты-единороссы уменьшают доходную часть, вследствие чего сокращается и его расходная составляющая. Эти же депутаты заведомо объявляют бюджет профицитным. Это приводит к тому, что в бюджетной строке «туризм» в 2018 году было заложено ноль целых ноль десятых рублей. И это в курортном городе! Ярким примером недееспособности городской власти является следующий пример. Вместо того, чтобы наладить работу основного источника дохода в местную казну, Департамент по имущественным и земельным отношениям урезает доходную часть, тем самым город недополучает солидную сумму в бюджет, которую можно было бы направить на развитие спорта, образования, культуры, на благоустройство города. Вот и сидим мы с разбитыми дорогами и протекающими крышами.
А вот еще пример бесхозяйственности ялтинских горе-чиновников. В скором времени депутаты Ялтинского городского совета должны будут принять новую схему размещения нестационарных торговых объектов аж на семь лет. Что предлагает власть? Власть объявила о сокращении таких объектов на треть. А теперь давайте вдумаемся, чем это обернется для тех, у кого это единственный источник дохода. У нас шесть тысяч индивидуальных предпринимателей, многие из которых не имеют наемных рабочих, а трудятся сами на себя. Власть хочет оставить всех их без работы. Вот вам истинное лицо действующей власти в городе.
— Иван Петрович, впереди нас ожидают выборы в местные советы, а также в Государственный Совет Республики Крым. Что необходимо сделать, чтобы наша политическая сила имела большинство как в Ялтинском городском совете, так и в Госсовете Крыма?
— За последние два года мы провели серьезную организационную работу в нашем городском отделении КПРФ. Наши ряды пополнил большой отряд из числа молодежи. Я вижу, какой интерес проявляет ялтинская молодежь к левой идее. Этот интерес вполне прогнозируем. Почти тридцать лет наши бывшие советские люди живут в условиях дикого капитализма. Люди постоянно сравнивают счастливую жизнь в Советском Союзе с обездоленной участью в условиях капитализма. Особенно остро это чувствует молодежь. Ей за все приходится платить: за образование, медицину, приобретение жилья. Но самое страшное для нее — невозможность найти достойную работу. Молодых людей это угнетает. Они ищут выходы. КПРФ — достойный выход из создавшихся капиталистических реалий. Мы очень надеемся, что на предстоящих сентябрьских выборах молодежь Ялты не только будет голосовать за КПРФ, но и выдвинет свои кандидатуры в одномандатные избирательные округа города Ялты от нашей политической силы, а также и в Госсовет Республики Крым. Я уверен, что так и будет.
— Спасибо за интервью, успехов в работе и победы в сентябре!
Беседовал Сергей НЕБОЛЬСИН