Депутаты-коммунисты Армянска — в действии!

В Армянском городском совете действует фракция от КПРФ. Несмотря на ее немногочисленность, депутатам-коммунистам все равно удается противостоять местным властям и добиваться ощутимых результатов.
В сентябре 2014 года в городской совет Армянска были избраны 22 депутата, из них два представителя КПРФ.
Депутаты-коммунисты Евгения Рожко (Дементьева) и Диана Мамаева принимали активное участие в разработке Порядка уплаты земельного налога, уплаты налога на имущество физических лиц и уплаты единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности с целью формирования налоговой системы на территории города Армянска. Благодаря их участию налоговые ставки данных Порядков были пересмотрены и снижены в пользу людей.
Депутаты-коммунисты ежегодно при принятии бюджета города особое внимание уделяли сохранению социальной направленности бюджетных расходов, рациональному использованию средств, повышению качества предоставляемых населению услуг, созданию комфортных условий для проживания горожан. Фракция КПРФ занимала принципиальную позицию в этих вопросах в отличие от фракции «Единая Россия».
Первый секретарь городского отделения КПРФ активно работала в составе группы по разработке «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Армянск Республики Крым до 2030 года».
Городское отделение КПРФ в течение всего периода принимало участие во многих мероприятиях разного уровня.
Ежемесячно депутаты-коммунисты вели прием граждан. К сожалению, не все вопросы удавалось решить, так как пробить бюрократическую машину едроссов достаточно сложно.
Сильным ударом для жителей города стало принятие закона о пенсионной реформе, предложенный правительством Медведева. Единственная политическая сила города КПРФ выступила против антинародной реформы, проведя серию протестных митингов, одиночных пикетов и т. д.
ЗАМАЛЧИВАНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧП
Осенью 2018 года в Армянске случилось ЧП, связанное с выбросами вредных веществ в атмосферу. У людей массово начались жалобы на першение в горле, жжение в носу и затруднение дыхания, тошнота, рвота, повреждение слизистой оболочки глаз, головные боли. У детей поднималась температура и появлялись высыпания на коже. Металлические предметы покрылись ржавчиной, мебель и фурнитура в квартирах покрывалась бурым, маслянистым налетом. Жителей охватила паника, никто не понимал, что происходит, а официальные власти продолжали заявлять, что превышений допустимых концентраций вредных веществ не выявлено. Это была откровенная ложь, так как запах в воздухе усиливался, а значит с каждым днем росло содержание этих самых веществ. 1 сентября в школах города прошли торжественные линейки под открытым небом. Родители школьников были сильно возмущены и жаловались на ухудшение состояния здоровья детей. В ночь со 2-го на 3-е сентября в воздухе чувствовался неприятный запах, он становился все ярче, город по-прежнему оставался в маслянистом налете. Особенно пострадало село Перекоп, что под Армянском. Там была уничтожена вся растительность, а на приусадебных участках все засохло и пропал урожай.
Власти города бездействовали, паника среди населения только нарастала. Власти заявляли, что угрозы жизни и здоровью нет, а жители чувствовали себя все хуже и хуже, особенно страдали дети. Горожане начали бить во все колокола, писать посты в социальных сетях, чтобы привлечь внимание к ухудшающейся ситуации в городе Армянске. В один вечер из аптек исчезли ватно-марлевые повязки. Так дальше продолжаться не могло! И тут на помощь пришли коммунисты по инициативе которых 3 сентября в город приехали репортеры федерального канала «Россия 1». Жителей пригласили на центральную площадь города и попросили рассказать всю правду о случившемся, а также о своем самочувствии. Кроме этого, первый секретарь городского отделения партии Евгения Дементьева передала информацию в Москву и попросила разместить информацию в СМИ, чтобы помочь жителям достучаться до властей федерального уровня, ведь на местных представителей власти надежды уже не было. Благодаря совместным усилиям удалось добиться того, чтобы глава Республики Крым принял решение о приостановке работы завода «Титан» на две недели и объявил каникулы в школах. Детей стали вывозить из города.
Местные власти публично заявили, что предельно допустимая концентрация по сернистому ангидриду превышена, но умалчивали во сколько раз, прикрываясь тем, что нет результатов анализов. А превышение было в 9 и более раз, в зависимости от места, ветра и удаленности от кислотонакопителя.
Жители города воочию убедились в бездарности городских властей и их реальном отношении к людям.
Дорогие жители Армянска! Все в наших руках! Только КПРФ стоит на защите прав трудящихся! Правильно делай свой выбор!
Евгения ДЕМЕНТЬЕВА,
первый секретарь
Армянского городского отделения КПРФ,
депутат городского
совета