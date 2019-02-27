Евпаторийцев волнуют социальные проблемы

23 февраля в Евпатории по адресу ул. Фрунзе, дом 65а, в помещении горкома КПРФ (офис №5) начала работу общественная приемная депутата Государственной Думы РФ, руководителя фракции Коммунистической партии Российской Федерации в Государственной Думе, Председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова.
Информация о графике работы приемной была размещена как в партийных средствах массовой информации, так и в социальной сети Интернет.
В первый день работы за помощью к юридической службе при общественной приемной обратилось четыре заявителя.
В числе главных социальных проблем, которые, как оказалось, беспокоят евпаторийцев, явились пенсионное обеспечение, а также состояние жилищно-коммунального хозяйства и качество его обслуживания.
Одному из обратившихся граждан не был произведен перерасчет по оплате за предоставленные коммунальные услуги в период его отсутствия, несмотря на то, что он письменно уведомил управляющую компанию (УК).
Плачевно, но нынешнее положение с соблюдением прав наших граждан таково, что даже жизненный, незначительный вопрос требует вмешательства депутата Государственной Думы. Вне всяких сомнений, после запроса юридической службы перерасчет евпаторийцу будет произведен, хотя до этого сам гражданин неоднократно требовал соблюдения своих прав, как от управляющей компании так и от органов власти.
Еще двое граждан обратились в общественную приемную депутата Г. А. Зюганова с вопросами о возможности отказа от платежей в фонд капитального ремонта. Посетители пояснили, что пока все их попытки оспорить законность этих платежей потерпели неудачу.
Ознакомившись с документами, юрист подтвердила обязательность платежей в фонд капремонта. И обратила внимание на то, что отказ платить за капремонт обернется для собственника жилого помещения накоплением долга и предъявлении к должнику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки. К должникам могут быть применены стандартные процедуры взыскания, предусмотренные законами РФ.
Избежать уплаты взносов на капремонт могут и вправе только жильцы аварийных домов, подлежащих сносу или реконструкции. Однако, если дом был признан таковым после включения его в программу, средства из фонда капремонта используются для целей сноса или реконструкции (ч.2 ст.174 ЖК РФ).
Не должны включаться в программу дома, где менее трех квартир (ч.1 ст.168 ЖК РФ).
Также региональным законодательством устанавливается перечень льготных категорий граждан, которые должны вносить 50 процентов от установленного размера взноса. Субсидия на оплату коммунальных услуг оформляется также с учетом взноса за капремонт.
Одновременно специалисты при общественной приемной ведут разъяснительную работу о необходимости реализации программных положений КПРФ для принципиальных изменений в стране.
P.S. Следующий прием юридическая служба приемной проведет 28 февраля с 16.00 до 20.00.
Виктория ЧЕРНИ-ЦАРИХИНА,
юрист