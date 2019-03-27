Тревожные сигналы

Из многих мест Республики Крым в Крымский реском КПРФ приходит информация от городских и районных отделений партии о том, что власть не разрешает проводить им публичные мероприятия в форме митингов и пикетов. Этим отличается, прежде всего, Алуштинская городская администрация (глава Галина Огнева), Симферопольская (глава Наталья Маленко), Армянская (глава Василий Телиженко), Ялтинская (глава Алексей Челпанов), Белогорская (глава Александр Алексеенко), Старокрымская (глава Григорий Балабанов), Красноперекопская (глава Сергей Палей), а также районные и поселковые администрации: Раздольненская сельская (глава Павел Чернявский), Кировская поселковая (глава Елена Янчукова) и некоторые другие. На все незаконные действия со стороны администраций были поданы иски в суды и направлены жалобы в органы прокуратуры. Но дело не в этом. Все эти факты говорят о том, что в Республике Крым отсутствует нормальное гражданское общество, где ведется диалог, где власть и народ слышат и слушают друг друга.
Скорее всего, такие указания исходят из ведомства господина Зырянова (Министерство внутренней политики, информации и связи) под чутким руководством небезызвестного в прошлом украинского деятеля, а ныне заместителя Председателя Совета министров Дмитрия Полонского.
Господа от власти! Мы живем уже в другое время. Ваши незаконные запреты, всякого рода «непущания» имеют обратные стороны. Падает доверие к власти, к правящей партии. И сколько бы вы ни прикрывались каким-то именем или каким-то душесогревающим лозунгом, это уже не работает.
А нам нужна консолидация общества, особенно в Крыму, ибо наша Крымская весна дала старт не только для серьезных преобразований на полуострове, но и стране в целом.
Надо жить по законам России, а не по принципам, унаследованным от Украины.
Антон ПРАВДИВЫЙ