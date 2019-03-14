Ликуй, Россия! Славься Крым!

Крымчане и севастопольцы отмечают пятую годовщину воссоединения с Россией. Дата знаковая и исторически судьбоносная. Крымские события изменили не только геополитический вектор развития Крыма и Севастополя, но и изменили сам лик России. С нами тогда была вся Россия. Крымская весна подарила новые надежды для всех народов необъятной Родины, надежды справедливости и социального обновления. Российский Крым стал центром притяжения по осуществлению этих надежд. Мы публикуем поздравления крымчанам от региональных отделений нашей партии. Это лучшее свидетельство тех переживаний, которые испытала вся Россия.
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Дорогие крымчане, севастопольцы!
Близится 5-я годовщина вхождения Крыма и города-героя Севастополя в состав Российской Федерации. Накануне этой по-настоящему значимой и радостной даты примите поздравления и самый горячий привет из Сибири!
5 лет назад вы стали для нас примером того, как нужно бороться за нашу Родину, свободу, наш язык и культуру – самоотверженно, организованно и смело. Вы активно противостояли «людоедской» бандеровской идеологии и сумели отстоять свою волю и выбор быть с Россией. Во время смуты на Украине мы, коммунисты, как и все томичи, поддерживали Крым, проводили уличные акции в защиту вашего свободного волеизъявления.
От имени коммунистов Томской области желаю всех благ вам, крымчане! Процветания вашей щедрой и прекрасной земле!
Наталья Барышникова,
первый секретарь Томского обкома КПРФ
первый секретарь Томского обкома КПРФ
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Уважаемые крымчане!
16 марта 2019 года саратовские коммунисты вместе со всей страной будут отмечать 5-летний юбилей со дня проведения исторического референдума о вхождении Крыма и города-героя Севастополя в состав Российской Федерации.
От имени Саратовской областной организации КПРФ от всей души поздравляю вас с этим славным юбилеем!
Историческое решение, принятое на референдуме в 2014 году, стало закономерным итогом Крымской весны и всей 23-летней упорной и героической борьбы крымчан и севастопольцев за сближение и тесную связь с Россией. Все эти годы наши сердца бились в унисон с сердцами жителей Крыма.
Референдум поднял на качественно новую высоту братские отношения народов Республики Крым с народами многонациональной России. Это событие ознаменовало новый этап в развитии нашего государства и стало символом восстановления исторической справедливости.
Саратовскую область, Республику Крым и город Севастополь объединяют знаковые периоды славной истории Отечества, имена выдающихся людей. Сегодня наше сотрудничество направлено на развитие экономических, гуманитарных и культурных связей, на достижение главной цели — упрочение единства России.
В этот торжественный день мы желаем крымчанам и севастопольцам здоровья, благополучия и процветания, а также новых успехов на пути развития экономики, науки и культуры Республики Крым!
Ольга АЛИМОВА,
первый секретарь Саратовского обкома КПРФ
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Дорогие товарищи!
Мы, приморские коммунисты, поздравляем вас с 5-й годовщиной проведения исторического референдума о вхождении Крыма и города-героя Севастополя в состав Российской Федерации!
Это историческое событие явилось вершиной и итогом более чем 23-летней борьбы крымчан и севастопольцев за сохранение и приумножение связей с Россией, за укрепление единства братских славянских народов России, Белоруссии и Украины, борьбы против проникновения НАТО и американской военщины в Крым, евромайдана и своей «пятой колонны».
Эта многолетняя борьба завершилась нашей победой. Крым — есть, был и будет русской землей!
Мы помним, что Крым — это земля наших предков, это здесь солунские братья читали Библию, написанную русскими письменами, это отсюда пошла христианизация Руси. Крым всегда охранял южные рубежи славянского мира. Целые поколения российских политиков боролись за то, чтобы Крым был и оставался в составе России. И вот это произошло!
Мы на дальневосточных рубежах нашей родины все эти годы также ведем борьбу за территориальную целостность нашей России, за незыблемость ее дальневосточных границ, за чистоту ее духовного мира.
Иногда враг меняет свой облик, рядится в одежды торговца или купца, дипломата или ученого, но суть его неизменна. Он так или иначе пытается умалить роль русского начала в мировой истории, исказить его прошлое, очернить настоящее, перечеркнуть будущее. Враг стремится заставить нас отказаться от своей культуры, предать забвению деяния наших великих людей — ученых, писателей, поэтов, политиков, художников, композиторов!
Не выйдет!
Тысячи и тысячи лет стояла и будет стоять Русская земля!
Анатолий ДОЛГАЧЕВ,
первый секретарь Приморского крайкома КПРФ,
руководитель фракции ПРКФ в Законодательном собрании Приморского края
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Дорогие крымчане!
Коммунисты Башкортостана искренне поздравляют коммунистов и всех жителей Крыма и города-героя Севастополя с большим и всенародным праздником — 5-летием воссоединения Крыма с Россией!
Мы с чувством глубокого удовлетворения отмечаем вместе с вами первый общий в новой истории юбилей. Крым и Севастополь всегда оставались в сердце каждого россиянина как славная частица нашей великой Родины.
Референдум 16 марта 2014 года, на котором большинство крымчан проголосовали за воссоединение с Россией, восстановил, наконец, историческую справедливость: Крым вновь стал неотъемлемой частью российского государства.
Это мужественное решение сотен тысяч жителей полуострова, которые на протяжении более двух последних десятилетий упорно боролись за сближение и тесную связь с Россией, за сохранение родного языка и культуры, против бандеровской идеологии и шантажа, нашел безоговорочную поддержку у миллионов россиян, в том числе, конечно, и жителей Башкирии. На прошедших пять лет назад митингах в Уфе и во всех других городах и районах республики громко прозвучала воля нашего народа о поддержке решений крымского референдума.
За пять прошедших лет были восстановлены утраченные ранее хозяйственные связи между нашими республиками, которые получили дальнейшее развитие. Башкортостан все эти годы шефствует над Белогорским районом Крыма. Продукция из Республики Башкортостан и прежде всего топливо с наших заводов поступают и в другие регионы полуострова. Сотни тысяч наших земляков за это время успели побывать в знаменитых крымских здравницах, ощутить на себе братское радушие и сердечную теплоту жителей самого южного региона России.
Недавно нашу республику посетила правительственная делегация Республики Крым. Мы рады, что подписанные документы дадут дальнейший импульс развитию наших республик, повысят благосостояние их граждан, укрепят межчеловеческие отношения. Мы очень благодарны властям и народу Крыма за желание приютить 500 детей из Башкортостана, пострадавших в результате экологической катастрофы в Сибае.
«Крым наш!» — это не только политический лозунг, который жители Башкирии вместе с миллионами россиян из других регионов, включая Крым, готовы отстаивать перед лицом внешней угрозы. «Крым наш!» — это наш генетический код, это общее биение наших сердец, это наше прошлое и будущее, которое мы никому не отдадим.
Желаем всем крымчанам здоровья, семейного благополучия и процветания!
Вместе у нас все получится!
Юнир КУТЛУГУЖИН,
первый секретарь Башкирского рескома КПРФ
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Уважаемые жители Крыма!
В этом году мы отмечаем 5-летний юбилей ярких исторических событий в современной России. С момента распада СССР вы вели продолжительную и упорную борьбу за воссоединение с исторической Родиной!
За 23 года вы убедились, насколько «эффективны» капитализм и его идеологи! Все это время мы были морально и духовно с вами — переживали, беспокоились. В момент тех исторических событий вся наша страна с трепетом следила за развитием ситуации, кто-то даже стал участником. Это была наша общая победа! Вы решительно отстояли свое право! Право на язык, культуру, историческую правду. Право на свое будущее! Когда значительная часть Украины восхваляла Бандеру, вы сказали свое решительное «нет»! Вы показали всему миру образец истинного народовластия, когда народ сам решает свою судьбу. КПРФ активно поддерживает эту позицию!
Коммунисты Пермского края сердечно поздравляют всех жителей Республики Крым и города-героя Севастополя с этой знаменательной датой! Этот день объединяет нас, вдохновляет на новые свершения, помогает преодолевать трудности и двигаться вперед! И пусть день воссоединения напоминает нашим потомкам о том, что наша сила в единстве и сплоченности!
Ксения АЙТАКОВА,
первый секретарь Пермского краевого отделения КПРФ
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Дорогие жители Крыма и Севастополя!
Сердечно поздравляем вас с пятой годовщиной со дня исторического референдума о вхождении Крыма и города-героя Севастополя в состав Российской Федерации.
Этим событием восстановлена не только историческая справедливость. Северян и крымчан связывает географическая особенность. Мы проживаем на южном побережье Белого моря, а вы — на северном берегу Черного моря.
Архангельскую область справедливо называют колыбелью Военно-Морского Флота России. А самые яркие победы в истории российского флота связаны с победами на Черном море!
Коммунисты, все жители Архангельской области пять лет тому назад поддержали крымчан и севастопольцев в их стремлении быть в составе России.
Еще раз поздравляем вас с 5-летним юбилеем! Крепчайте и закаляйтесь! Вместе построим справедливую Россию!
Александр НОВИКОВ,
первый секретарь комитета
Архангельского областного отделения КПРФ
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Уважаемые крымчане и севастопольцы!
От имени коммунистов ордена Ленина Мурманской области, фракции КПРФ в Мурманской областной Думе сердечно поздравляем вас с пятой годовщиной со дня проведения 16 марта 2014 года исторического референдума о вхождении Крыма и города-героя Севастополя в состав Российской Федерации.
Крымский и Кольский полуостровы – близнецы-братья. Об этом мы говорили накануне референдума 8 – 9 марта 2014 года во время посещения Севастополя и Симферополя в составе российской делегации с моим участием, а также с участием депутата Государственной Думы Павла Сергеевича Дорохина, Владимира Ивановича Бессонова, преданных идеалам КПРФ журналистов и артистов России.
Самые хорошие впечатления остались от посещения Крымского регионального отделения КПРФ и Севастопольского горкома КПРФ.
Нам довелось не только выступить на митингах в Севастополе и Симферополе в поддержку решения крымчан, но и вручить Знамя Победы как символ нашей надежды на грядущие победы, а также на решение вопроса о признании ДНР и ЛНР.
Много мурманчан, офицеров Северного флота проживает в Крыму, в городе-герое Севастополе, и всех нас связывает тесная дружба и борьба за укрепление нашего сотрудничества.
Выражаю благодарное спасибо всем патриотам России за обеспечение безопасности нашей Родины, за борьбу за социальную справедливость и достойную жизнь россиян.
Геннадий СТЕПАХНО,
первый секретарь Мурманского
областного отделения КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в МОД
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Дорогие крымчане и севастопольцы!
Сердечно поздравляю вас, наших верных братьев и сестер, с 5-летней годовщиной возвращения Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации. Этого светлого дня все мы, сыновья и дочери России, ждали долгих 60 лет, с той поры, когда своевольным решением Н. С. Хрущева Крым был отторгнут от матери-Родины. Историческая справедливость восторжествовала наконец, когда народ Крыма — непотопляемого авианосца России и города-героя Севастополя сказал решительное «ДА!» возвращению к родным русским берегам. Это свершилось 16 марта 2014 года на всенародном референдуме жителей Крыма и Севастополя. Так, народ, возвратив себе право субъекта своей исторической судьбы, повернул ее курсом на воссоединение с любимой Отчизной. Надо ли говорить, что все мы, граждане России, мыслями и сердцем были в тот день, как и всегда, с вами, верили и знали: народ Крыма и Севастополя не ошибется в своем выборе. Так и случилось! И это было главным, что мы мужественно и честно, по справедливости совершили в тот мартовский день, умноживший историческую славу России.
Сердечное вам спасибо за ваш общий, соборный подвиг.
С праздником, дорогие соотечественники, с первым пятилетием возвращения в родную российскую гавань!
Евгений САЛОВ,
первый секретарь Адыгейского рескома КПРФ,
член ЦК КПРФ
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Дорогие крымчане!
Магаданские коммунисты поздравляют вас с пятой годовщиной возвращения полуострова Крым в состав России!
Это радостное для всех патриотов нашей великой державы событие не могло бы произойти без мужества, решимости и многолетних упорных усилий самих жителей Крыма, 23 года стойко противостоявших украинским националистам, необандеровцам, а по сути, коллективному Западу, НАТО во главе с США.
Поздравляя вас, своих крымских братьев, с этим великим праздником, мы хотим отметить, что грядущее всеобщее возрождение нашей любимой России неизбежно связано с освобождением всех до сих пор оккупированных осколков державы, но, прежде всего, с восстановлением справедливого мироустройства, с возрождением социализма, для чего необходимо проводить всенародные референдумы по крымскому образцу, воспитывать подрастающее поколение в истинно патриотическом, советском духе братства народов. И здесь нельзя не отметить и не поблагодарить героических защитников Крыма за тот высочайший образец стойкости духа, решимости, который вот уже пять лет служит всем русским патриотам замечательным примером!
Мы с вами, дорогие братья и сестры! Искренне поздравляем с 5-летним юбилеем победы и освобождения Крыма!
Магаданский областной комитет КПРФ
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Уважаемые жители Республики Крым
и города-героя Севастополя!
Примите самые теплые и искренние поздравления со знаменательной датой – пятой годовщиной со дня проведения исторического референдума о вхождении Крыма и города-героя Севастополя в состав Российской Федерации.
Все годы после варварского разрушения Советского Союза Крым и Севастополь служили форпостом борьбы за объединение братских народов, воплощение воли народов жить в единой братской семье.
События пятилетней давности стали ярким примером самоорганизации народа, способности организовавшихся народных масс решать самые сложные задачи. Этот пример имеет важнейшее значение для объединения всех, кому дорога Россия, кто заинтересован в мирном выходе нашей страны из системного кризиса, её успешном развитии и процветании на благо всего многонационального народа нашей страны.
И, поздравляя в эти весенние дни, когда сама природа зовет к пробуждению, жителей Крыма и Севастополя с этой знаменательной датой, желаю всем здоровья, благополучия и успехов в вашей деятельности на благо нашей любимой Родины!
Николай КОЛОМЕЙЦЕВ,
первый заместитель руководителя фракции КПРФ
в Государственной Думе ФС РФ,
член Президиума ЦК КПРФ,
первый секретарь Комитета Ростовского
областного отделения КПРФ
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Дорогие крымчане!
Чувашский реском КПРФ, все коммунисты и трудящиеся Чувашской Республики горячо и сердечно поздравляют вас с 5-летним юбилеем со дня проведения исторического референдума о вхождении Крыма и города-героя Севастополя в состав Российской Федерации.
Мы со своей стороны проделали огромную работу для создания позитивного мнения и в поддержку присоединения Крыма к Российской Федерации, проводили митинги во всех городах и районах Чувашской Республики и от всей души рады достигнутым успехам.
Мы, коммунисты и трудящиеся Чувашской Республики, воодушевлены успехами и достижениями Республики Крым в социальном и экономическом развитии. Желаем всем жителям Республики Крым дальнейших успехов.
Валентин ШУРЧАНОВ,
первый секретарь Чувашского рескома КПРФ
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Уважаемые крымчане и севастопольцы!
18 марта – одна из самых важных дат современной истории. В этот день, ровно пять лет назад, вы приняли решение вернуться на Родину, в Россию. Крымская весна состоялась благодаря именно вашим усилиям и стремлениям!
От лица Пензенского областного комитета КПРФ рад поздравить нас всех с этим ярким и волнующим событием! Несмотря ни на какие трудности на пути в родную гавань, мы вместе преодолели их.
От лица Пензенского областного комитета КПРФ рад поздравить нас всех с этим ярким и волнующим событием! Несмотря ни на какие трудности на пути в родную гавань, мы вместе преодолели их.
Но возвращение полуострова в состав России – это только первый этап. Нам необходимо вместе бороться за улучшение жизни в стране и социальные права граждан. Коммунисты выдвигают множество справедливых инициатив: мы боремся за рост благосостояния граждан, бесплатное и доступное образование, улучшение уровня медицины, развитие науки и промышленности.
Кроме того, мы активно боремся против антинародной пенсионной реформы. Она уже украла у каждого из нас по 5 лет жизни и минимум миллион рублей недополученных выплат от государства. Итогами реформы станет развал социальной системы, рост инфляции и безработицы в стране.
Мы убеждены, что современный политический курс, реализуемый «Единой Россией», тянет страну в пропасть. 19 миллионов нищего населения, кризис производства, уничтоженная медицина и образование, упадок науки, культуры – результат правления единороссов.
Справедливые и нужные инициативы КПРФ по борьбе с нищетой, безработицей, язвами капиталистической системы останутся нереализованными до тех пор, пока у власти будет «Единая Россия».
Нам предстоит долгая и нелегкая борьба. Никто не решит наших проблем, кроме нас самих. Никто не изменит нашу жизнь к лучшему, если мы сами не начнём менять ее. Я призываю вас вместе с коммунистами бороться за справедливость, достойную жизнь и будущее наших детей!
Георгий КАМНЕВ,
член Президиума ЦК КПРФ,
первый секретарь Пензенского обкома КПРФ,
депутат Пензенского областного Законодательного собрания
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Дорогие друзья!
Пять лет назад произошло историческое событие: жители Крыма и Севастополя сделали свой выбор, мы объединились в единый российский народ, стали одним государством. Начался новый этап в жизни российского общества.
Большую роль в присоединении Крыма к России сыграли крымские коммунисты, которые проводили огромную работу, приближая это знаменательное событие.
Ямальские коммунисты с большой радостью встретили присоединение Крыма и Севастополя к России. Ежегодно в этот день на Ямале проходят праздничные мероприятия, ведь между нашими полуостровами давние и очень дружеские связи.
От имени ямальских коммунистов хочу пожелать всем крымчанам и севастопольцам мира и благополучия. Пусть каждый день ваш будет наполнен радостью, теплом и улыбками! Счастья и здоровья вам и вашим близким! Мы вместе – навсегда!
Елена КУКУШКИНА,
первый секретарь Комитета
Ямало-Ненецкого окружного отделения КПРФ
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Дорогие товарищи!
Коммунисты Карелии в лице первого секретаря Евгения Александровича Ульянова поздравляют всех жителей и членов партии с 5-летней годовщиной возвращения Республики Крым и города-героя Севастополя в состав России. Все эти годы мы внимательно следили за развитием событий, поддерживали контакты, обмениваясь партийными изданиями газет. Мы понимаем, что не все удовлетворительно и в российской действительности, поэтому мы вместе с вами продолжаем борьбу за справедливость, за программные цели Компартии и надеемся на успехи нашей работы.
С праздником!
Евгений УЛЬЯНОВ,
первый секретарь комитета
Карельского республиканского
отделения КПРФ
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Дорогие крымчане, наши соотечественники, наши братья!
От всей души поздравляю вас с пятой годовщиной возвращения Крыма в родную гавань – Россию! Это воистину наш общий национальный праздник. Мы прекрасно помним то незабываемое время. В те исторические дни, когда состоялся референдум о вхождении Крыма и города-героя Севастополя в состав Российской Федерации и начались объединительные процессы, мы, коммунисты, вместе с жителями древнего русского города Вологды и всей Вологодской области, вышли на многотысячные митинги в поддержку выбора крымчан. Мы понимали: только вместе наш многонациональный народ может противостоять вызовам эпохи, вместе строить наше будущее и преодолевать трудности – «всем миром», как говорили на Руси наши предки.
Мира вам, здоровья, благополучия и процветания!
Александр МОРОЗОВ,
первый секретарь
комитета Вологодского регионального отделения КПРФ