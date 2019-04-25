Село Поповка против власти

В селе Поповке Сакского района прошло собрание граждан, на котором слушались два вопроса: отчет депутатов о проделанной работе и организация территориального общественного совета.
Собравшимся было явно интересно, что будет происходить. Неожиданно для собравшихся на собрание приехал и председатель Штормовского совета, глава администрации Штормовского сельского поселения Катаев Саид Магомедович со своей неизменной свитой.
Для него было важным – занять первый ряд со своими соратниками. Он очень хотел править баллом, но что-то пошло не так.
Собравшиеся стали задавать конкретные вопросы главе поселения.
Главные вопросы: как администрация допустила ситуацию под названием «креветка»?, какие приняты меры Штормовской администрацией, чтобы Мизо расторгло с инвестором договор аренды, почему продолжают тракторы распахивать дюны уже от Поповки в другую сторону?
Но председатель не стал отвечать на вопросы и потребовал отчет депутата Поскребышевой Л.А., а когда все закончится, сказал он, то ответит и на все вопросы.
На собрании по существу выступила Виктория Михайловна, народ принял ее выступление под аплодисменты, что очень не понравилось Катаеву.
Вышла депутат Поскребышева Л.А. и выступила с отчетом о проделанной работе – как всегда, с критикой деятельности работы администрации. Тогда вступились верные соратники Катаева, и почему-то у них не возник вопрос к председателю по поводу антинародного бюджета, в котором за пять лет не потрачено практически ни копейки в интересах жителей Поповки. А наоборот, возникли вопросы к депутатам: «Что, приехали пиариться перед выборами?, если бы не выборы, вы бы не приехали?, почему вы, как депутаты, не подарили ни одного цветочка на праздник и ни разу не приехали к нам на праздник?». Наверное, в таком свете видится жителям Поповки работа депутатского корпуса. Ни у кого не возник вопрос, а почему бюджетом не запланировано поздравление женщин на 8 Марта, детей на Новый год, ветеранов – на 9 Мая, или депутаты должны это делать за свои кровно заработанные?
Но, в принципе нашему главе не стыдно было присутствовать на собрании, которое организовывали сами жители.
Депутату Абраменко А.В. вообще не дали выступить, публично показав свое предвзятое отношение, а что скрывать, ведь Катаев с самого начала своего правления затравил судами депутата Абраменко А.В., всем понятно с какой целью… Этот вопрос стоит целой статьи, чтобы разобраться, кто прав, а кто виноват, да только не в пользу Катаева.
Ну и главная цель собрания – организация ТОС , как ни пытались сорвать – голосование все же состоялось. Избрана инициативная группа, которая начала всю подготовительную работу в этом направлении.
Вот за этой суетой и удалось убраться с собрания горе-главе, не ответив ни на один вопрос, заданный жителями с. Поповки. Ну, может, жителям Поповки еще удастся хоть один раз, за пять лет, услышать отчеты районных депутатов, что предусмотрено регламентом. Или у нас, как всегда, штормит?
Кристина Буянова