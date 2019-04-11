Не хочешь есть креветки — жуй песок!

Наша газета подробно сообщала («Человеку труда — достойную жизнь!», №6 от 27.03.2019 г.) о митинге-протесте, который прошел в Евпатории 23 марта. Тогда, на этом митинге, организованном Евпаторийским городским отделением КПРФ, вместе с коммунистами вышли на митинг жители Штормовского сельского поселения, которые протестовали против строительства креветочной фермы в селе Поповка Сакского района. Шума было много. Засуетилась власть Штормовского сельского совета и Сакского района. А председатель Евпаторийского городского совета Олеся Викторовна Харитоненко, она же в прошлом бывшая сторонница украинской «незалежности», проинформировала общественность, что, мол, никаких протестов против строительства креветочной фермы не было, а была пиар-кампания политической партии, организовавшей этот митинг.
КРЕВЕТКЕ — НЕТ!
Госпожа-единоросска Олеся Харитоненко ошибается. Митинг-протест состоялся, о чем хотя бы свидетельствует приезд вице-премьера правительства Республики Крым Юрия Михайловича Гоцанюка в село Поповка по заданию главы республики. Было дано негласное указание — ферму временно закрыть, а людей успокоить: перед выборами же (!).
Село Поповка еще со времен Советского Союза было одним из самых популярных мест отдыха для трудящихся, особенно для тех, кто любил отдыхать в гармонии с природой. Шикарные пляжи, чистая вода, современная пляжная инфраструктура и молодежные музыкальные и спортивные фестивали, проходившие в Поповке ежегодно, привлекали десятки тысяч туристов ближнего и дальнего зарубежья.
Но почему-то именно Поповку инвесторы с подачи властей Республики Крым выбрали под строительство креветочной фермы (по слухам, все тот же вице-премьер Юрий Михайлович Гоцанюк был заинтересован в этом вопросе). Получив все необходимые разрешения и согласования, инвестор в лице ООО «Инвестторг», расчистил земельный участок, вырубил стоящие там деревья и приступил к строительным работам, несмотря на судебное производство, которое должно привести к признанию конкурса незаконным, в результате которого был получен данный земельный участок.
Более того, строители успели прямо в непосредственной близости от пляжей Поповки между морем и Ойбурским озером залить фундамент и выстроить металлоконструкцию под каркас будущего производственного помещения.
Все эти действия вызвали вполне законное негодование со стороны местных жителей, которые начали в буквальном смысле бить во все колокола, писать во все средства массовой информации и обращаться во все инстанции, так как побережье села Поповка входит в перспективную курортно-рекреационную зону (сердцевину Крымских золотых песков) вместе с поселками Молочное, Витино, Штормовое и Мирный.
Протестные настроения вылились в митинг, что заставило обратить внимание на проблему со стороны республиканских властей. Итогом стало заявление главы Республики Крым о том, что стройка остановлена и никто срывать курортный сезон в Поповке не будет. Спустя буквально два дня после этого заявления ферму разобрали, но фундамент остался, на всякий случай (!?).
Но несмотря на громкое заявление властей о своем решении, у жителей села Поповка остались сомнения. Дело в том, что судебные разбирательства об отмене конкурса на строительство так называемой креветочной фермы все еще продолжаются, и неизвестно еще, чем все это закончится. Ясно одно: в год выборов власти побоялись напрямую конфликтовать с избирателями, а вот фундамент, оставленный в песке, позволит в любой момент и в кратчайшие сроки собрать сборный коммерческий объект хоть на следующий день сразу же после выборов.
ПЕСКУ – ДА!
Но не успели утихнуть страсти по креветке, как тут же в Штормовом разгорелся новый скандал. Дело в том, что и в былые годы на территории села Штормовое добывали песок, но, по всей видимости, увидев, насколько наглым образом по отношению к людям и природе можно себя вести, добытчики песка решили активизировать свою работу.
Многотонные самосвалы прочно обосновались в Штормовом: вывоз песка идет даже в ночное время. Многочисленные протесты местных жителей не находят понимания со стороны руководителей-едроссов.
«Если в былые времена при ветре с моря с нашего пляжа в глубь села как снег летел песок, то теперь этого нет», — успокаивал Виталий — один из активистов Штормовского едроссовского сельского поселения. Местные жители обращают внимание, что вокруг пляжа вырубаются деревья, песок постепенно уходит, да и сама структура песка изменилась: раньше камень для пляжного полотенца найти невозможно было, а сейчас и тут, и там видны булыжники.
На пляже начали гибнуть водоросли и другая пляжная растительность. Арендаторы пляжей пытаются просеивать тракторами песок и затянуть его обратно на пляж, но все это не получается, ведь хаотичная застройка пляжа привела к уничтожению природного рельефа. Более того, один из арендаторов даже умудрился своими строениями разделить пляж пополам.
В общем, проблем много, и они не решаются. С одной стороны, с критикой попустительства местных властей выступают предприниматели, которые понимают, что подобный беспредел в канун курортного сезона пагубно скажется на потоке отдыхающих. Но в то же время, эти самые предприниматели понимают, что открытая критика власти приведет к потере возможности зарабатывать в курортный сезон.
Местный актив продолжает бороться за наведение порядка в родном селе и дал понять местным властям, что просто так это дело не оставит: вопросами незаконной варварской добычи песка и незаконного строительства в курортном поселке займется фракция КПРФ в Государственной Думе. А о фактах незаконной добычи песка займется прокуратура.
Александр ФЕРТИКОВ,
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