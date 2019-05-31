Всегда на своем месте и в центре событий

Крымчанкой Галина Андриянова Носулич стала в середине своих ныне прожитых лет. Из промышленного, металлургического города Кургана Кемеровской области перебралась в садово-виноградный Крым, который ее очаровал теплом, изобилием зелени, морем.
Она в юности очень хотела соответствовать лучшим примерам. После семи классов поступила на работу, осваивая программу средней школы в школе рабочей молодежи. Потом — техникум. На завод пришла техником-механиком, однако ненадолго. Энергичную, инициативную девушку заводское руководство заметило и … предложило инженерную должность. А что касается общественной работы, то ее избирали в комитет комсомола, в цехком и во многие другие представительные органы. И всюду Галина была на своем месте, успевая за день сделать то, на что другим неделя потребовалась бы.
Ко времени переезда в Крым у нее уже был партийный билет.
Понятно, что и здесь она не осталась в стороне от жизни ставшего своим совхоза-завода «Жемчужный». Инженер так инженер – и вот она уже начальник котельной. А как же главный козырь Крыма – фрукты и виноград? Перевели ее поближе к этому богатству – на фруктохранилище, где и проработала она до выхода на пенсию.
Сейчас с болью и гордостью за тот период вспоминает: только виноградников в совхозе было 700 гектаров (по всему району сегодня наберется ли столько?), девять сортов яблонь в садах – от традиционного Симиренко до самых новых, перспективных, выведенных на Крымской государственной станции садоводства и виноградарства.
С развалом Союза, как у многих, слегка опустились руки и у Галины Андрияновны. Положила в заветную шкатулочку дорогой сердцу партийный билет… А недавно, пару лет назад, пришла к секретарю первичного партийного отделения КПРФ Елене Масло – хочу восстановиться! Не могу спокойно смотреть на развал и разруху. Надо что-то делать. Бороться надо!
Галина Андриянова активно работает в сельском совете ветеранов, приоритетными задачами считая водоснабжение села хорошей питьевой водой и ремонт дорог. Само собой понятно, что под крылом совета ветеранов, где Галина Андрияновна Носулич возглавляет комиссию по культуре, — пенсионеры, одинокие, нуждающиеся в помощи люди. А еще – досуг: хорошо бы собраться пожилым (и молодым тоже) в своем помещении, былое вспомнить, молодых упрекнуть: что-то вы пассивные какие-то, ведь это ваша жизнь, ваше время! Так дерзайте!
Говорят иногда: ностальгия, мол, у стариков. А есть о чем — не будем ходить далеко — ностальгировать. О том, к примеру, прекрасном пансионате «Украина» на берегу Черного моря, где отдыхали не только труженики колхоза «Украина» нашего района, но и соседних хозяйств. И о пионерском лагере на склоне горы… Как последнее напоминание, как памятник головотяпству и тем, кто угробил советскую власть, стоит всем известный «дом у дороги», многоэтажка, которую начали строить для тружеников совхоза при советской власти и позорно бросили, когда кончилась советская власть. Ну зачем новой власти какие-то там работяги…
Обо всем у нее болит душа.
И тем не менее, Вы – юбиляр. С чем Вас все поздравляем и желаем долгих лет, здоровья, счастья.
Нелля ВОЛОШИНА,
секретарь Кировского районного отделения КПРФ