Библиотеку — в кочегарку!

Решение о переносе библиотеки в кочегарку было принято руководством Нижнегорского района после того, когда здание Дома культуры в селе Семенном было признано аварийным. Располагавшаяся там библиотека переехала в здание Уваровского Дома культуры и ей отвели место в бывшей кочегарке. Мы попросили прокомментировать данную ситуацию исполняющую обязанности заведующей библиотекой в селе Семенном Валентину Петровну Приходько, которая работала в тот период.
«Я полтора года проработала в этой должности. Сам клуб был закрыт еще в лихие 90-е годы из-за того, что его работникам перестали выплачивать заработную плату из-за финансового кризиса. Все сотрудники были уволены. В Доме культуры оставалась работать наша сельская библиотека. Мы проводили много мероприятий, особенно с детьми нашего села. И можно сказать, что наша библиотека была единственным очагом культуры, где свое время проводили жители нашего села самых разных возрастов. Библиотека насчитывала около девяти тысяч единиц книжного фонда. Мы имели небольшую подписку на некоторые журналы и газеты. В целом мы выполняли свою функцию как хранители культурных ценностей. В это же время потихоньку разрушалось само здание Дома культуры как внутри, так и снаружи по причине своей заброшенности. Стала сильно протекать крыша, в том числе и над нашим библиотечным кабинетом. Отремонтировать крышу нам помог заведующий Уваровским Домом культуры Виктор Герасимчук. В 2016 году на празднование дня села к нам в гости приехали председатель Нижнегорского районного совета А. В. Петров, глава районной администрации С. И. Гришко и депутат Государственного совета Республики Крым В. Я. Павлив. Я очень обрадовалась их приезду, они осмотрели аварийное здание и пришли к выводу, что стены целые, необходимо восстановить только кровлю. Пообещали, что в скором времени будет подготовлена проектно-сметная документация, и здание будет восстановлено. К сожалению, это были пустые обещания. Больше к нам никто не приходил, и мы продолжали вести свою деятельность в полуразрушенном и холодном помещении. Только по предписанию прокуратуры наша библиотека была закрыта, и распоряжением районной власти ее перенесли в здание Уваровского Дома культуры, где нам выделили комнату бывшей кочегарки.
Можете себе представить, в каких условиях мы оказались: маленькое помещение с закопченными стенами и аварийным потолком. Из-за небольшой квадратуры помещения больше половины книг так и остались лежать в мешках. Вполне понятно, что ни о какой библиотечной деятельности в таких условиях разговор вести нельзя. И самое главное, переехав в соседнее село Уваровка, мы потеряли своих постоянных детей-читателей, которым сегодня и заняться в селе нечем. Вот и лазают они по аварийной крыше разрушенного Дома культуры и устраивают «свои» мероприятия».
P.S. Совсем недавно мы отмечали Год культуры в России. Сколько было планов и у крымчан, надеясь на то, что приведут в порядок объекты культуры, повысят заработные платы работникам культуры, увеличат финансирование на библиотечную деятельность и т. д. Увы, в Нижнегорском районе Год культуры прошел без культуры. Мы уже писали о проблемах Дома культуры в Дрофинском сельском поселении. Отметим только одно, что почти все дома культуры Нижнегорского района находятся в аварийном состоянии, и большинство из них не отапливается. Эта же участь постигла и сельские библиотеки, которые, как правило, располагаются в помещении домов культуры. Мы уверены, что сами работники сельских домов культуры и сельских библиотек — бессеребренники. Они работают в любых условиях, даже в самых невыносимых. Ну, а где же власть? Что она сделала за эти пять лет? Вот даже недавно призначенный депутатом Госсовета Республики Крым от Нижнегорского района М. И. Безнос в своих предвыборных обещаниях усердно ратовал, что приложит все усилия для возрождения сельских домов культуры, а значит, и библиотек. Увы, увы, увы… Мы вынуждены еще раз сказать: ни одного голоса «Единой России» на сентябрьских выборах!
Анна ПОГУДКО