Вымирающие села Нижнегорья

В Нижнегорском районе в ближайшее время с карты Крыма могут исчезнуть сразу несколько сельских поселений. В первую очередь это касается сельских поселений Любимовка, Коврово, Луговое, Заливное, Широкое, Уютное и других сел Пшеничненского, Чкаловского, Изобильненского и Михайловского сельских советов. Прямо скажем, ни райсовет, ни районная администрация не уделяют должного внимания социально-экономическому развитию этих поселений.
Одна из наших респондентов в селе Любимовке заявила: «Наши деревни чахнут, тут остались одни пенсионеры, вся молодежь давно уже уехала. Выживать нам очень тяжело, приходится покупать дорогие уголь и дрова, так как газа у нас нет. Детей дошкольного возраста из Любимовки мы возим самостоятельно в село Пшеничное. Это очень дорого обходится родителям. Вот поэтому в нашем селе упала рождаемость. А раньше в нашей Любимовке было все: и садик, и школа, и даже клуб. ФАП наш давно не ремонтировался. Всех санитарок сократили, они теперь числятся уборщицами, чтоб им не платить зарплаты по ставке санитарок, которые значительно выше».
Ее подруга добавляет: «Село вымирает, клуб закрыли, вся молодежь работает в Симферополе. Тут единственное, что осталось, — почта, да и та находится в аварийном здании. Сельхозработы у нас не ведутся, так как ни совхозов, ни колхозов не осталось. Все разбежались по арендаторам либо на заработках в городах. Люди остались без работы. У нас есть паи, некоторые обрабатываются, а в основном поля пустуют.
ФАП у нас — одно название, посмотрите, какие там полы сделали с буграми. Обещали нам установить модульный ФАП и модульный клуб уже в этом году, но, как видите, ничего нет. «Единая Россия» только обещает. Помню, как в 2014 году во время выборов та же «Единая Россия» обещала в нашей Любимовке установить детскую площадку. Обещала, но до сих пор ничего не сделала. Поэтому наше село — на грани вымирания. Наверное, насекомые, животные и птицы, живущие в Присивашском заказнике рядом с нами, содержатся в более лучших условиях, чем мы».
СЕЛО ЧКАЛОВО — УЗЕЛ ПРОТИВОРЕЧИЙ
Жительница села Мария Сергеевна рассказывает, что в селе нет работы у людей, молодежь без клуба, да и молодежи практически не осталось, все — на заработках в больших городах. Дороги плохие, нет уличного освещения.
«Внучка моя работает на току, — говорит женщина. — Очень ей тяжело — молодая, с ребенком-школьником. Приходит с работы — жалуется, что руки у нее болят, целый день с лопатой в руках. Но делать нечего, другой работы нет. И в совхозе работы нет, люди дома сидят. Там на току работает человек пять. Единственная радость — вода есть, газ привозят. Директор бывшего совхоза «Искра», ныне хозяин частного предприятия, нас забросил, а сам живет безвылазно в Нижнегорске. Ничего для нашего села власть в лице «Единой России» не делает. За 5 лет у нас ничего не изменилось.
К разговору о проблемах села Чкалово присоединилась и фельдшер скорой помощи Ольга: «В декабре 2017 года по заказу вышестоящего руководства под предлогом недостаточной нагрузки была организована попытка закрыть наш центр медицины и катастроф скорой медицинской помощи, который обслуживает всю Присивашскую зону. Наш центр перевели в Нижнегорский, и вполне понятно — мы перестали выполнять функцию скорой помощи, так как не успевали доехать в эту зону. Спасибо жителям села Чкалово и других сел, которые нас отстояли, и мы вновь стали работать на прежнем месте. Как и в других медицинских учреждениях Республики Крым, у нас сократили должности санитарок, и мы вынуждены сами выполнять эту работу».
По словам Ольги, станция скорой помощи располагается на территории местного ФАПа, который давно нуждается в капитальном ремонте и в новом медицинском оборудовании.
«Нам пообещали построить новое здание под нашу скорую, — добавляет фельдшер, — но, к сожалению, власть ничего не делает для реализации этих обещаний. Может быть, новые депутаты, которые будут избраны в сентябре этого года, будут работать более эффективно и будут выполнять свои обещания. Нужно нам всем сделать свой правильный выбор в сентябре, ибо несменяемость власти порождает равнодушие, приводит к отсутствию всяких перспектив».
СЕЛО ДВОРОВОЕ — КОНЕЦ ИСТОРИИ
Маленькое село Дворовое расположено на севере Нижнегорского района в присивашской зоне. На сегодняшний день протяженность одной единственной улицы в этом селе составляет всего лишь 500 метров, на которых проживает семь семей. Местный житель Сергей рассказывает, что когда-то село Дворовое было большим.
«А сегодня в селе работы нет, клуба нет, магазина нет, даже аптеки нет. Люди стараются устроиться на работу к арендаторам, выезжая в другие районы Крыма. Районная власть о нас не заботится, откровенно говоря, она нас бросила на произвол судьбы. Поэтому наше село — это не только конец географии (дальше — Сиваш), но и конец истории».
Сельчанам приходится ездить за водой и продуктами питания в соседние села. Объектов социальной инфраструктуры нет, отсутствует не только вода, но и газ, и уличное освещение. Выживай, как можешь.
СЕЛУ СЛИВЯНКЕ ПРИКАЗАНО УМИРАТЬ
Бывший тракторист совхоза «Искра», коренной житель села Сливянка Анатолий Франкович рассказал корреспондентам нашей газеты о том, что раньше совхоз занимался рисоводством.
«Но после того, как воды не стало, — рассказывает он, — эта отрасль сельского хозяйства заброшена. В селе осталось тридцать дворов, работы для молодежи нет, старики доживают свой век. Отапливаемся дорогими углем и дровами. Много заброшенных домов. За лекарствами приходится ездить в Джанкой или Нижнегорский, что достаточно накладно для нас — пенсионеров. Когда-то были у нас свои клуб и магазин, а сегодня два раза в неделю приезжает продуктовая автолавка. Нынешняя районная власть отняла у нас всякую надежду на будущее. И это печально».
ЛУГОВСКИЕ СТРАДАНИЯ
Местная жительница Людмила: «Мало людей осталось в селе, старые умирают, молодежи немного. Раньше были свои восьмилетняя школа, детский сад, в котором я раньше работала. Сейчас возят детей в Чкалово. Это создает большие неудобства для детей и их родителей. В нашем селе отсутствует газ, пользуемся баллонным газом (стоимость одного баллона — больше тысячи рублей), отапливаемся дорогими дровами и углем.
У многих жителей села на слуху имя Михаила БЕЛЯЦКОГО, он — молодой и предприимчивый, которому можно доверять. Жители нашего села надеются на него и готовы его поддержать в сентябре на выборах».
УЮТНЕНСКИЕ ХЛОПОТЫ
Жители села Уютного, что в трех километрах от села Михайловки, считают, что сельский совет и его глава О. Н. Пензештадлер совсем не занимаются проблемами села. Не решен вопрос о подвозе детей в Михайловский детский сад, не освещены улицы, не отремонтированы дороги, отсутствуют рабочие места, все, что и сделали, — это установили детскую площадку, которая сегодня заросла травой, и дети ей практически не пользуются. Уютное, по мнению его жителей, — бесперспективное и умирающее село, как, впрочем, и село Кунцево, входящее в Михайловский сельский совет.
Одно их радует: они где-то прослышали, что О. Н. Пензештадлер не будет больше баллотироваться на должность главы сельского совета. Видимо, у него все-таки проснулась совесть.
Материал подготовила Анна ПОГУДКО,
фото
Александра ТАРАСЕНКО