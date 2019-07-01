Большие проблемы небольшого Багерова

Багерово, что в Ленинском районе, — большой населенный пункт, прежде имел статус поселка городского типа, теперь поселение, хотя со славной историей.
Поселок условно всегда был разделен на две половины – городок, где когда-то базировался военный гарнизон. В городке были Дом офицеров, средняя школа, все объекты социально-культурного назначения, финансируемые из военного ведомства. Вторая половина — зажиточный колхоз «Россия». Здесь были тогда восьмилетняя школа, типовой Дом культуры, функционировал филиал детской музыкальной школы, были созданы хорошие условия для занятия спортом.
За счет колхоза были построены больница, котельная, очистные сооружения. В советское время была построена больница, которая до сих пор выполняет роль районной и обслуживает села Ленинского района керченской зоны.
Сегодняшняя действительность поменяла многое, и не в лучшую сторону. Здание Дома пионеров (бывшая школа) местная власть безвозмездно отдала церкви, им, видимо, нужней, чем детям. Дом культуры на колхозной стороне при распаевании стал собственностью местного «феодала». Там же ютится поселковая библиотека. Правда, сохранился стадион, который стал школьным. Дом культуры стоит без отопления, давно не ремонтировался. Бывший Дом офицеров теперь в ведении района. Но средства на его содержание выделяются весьма скудные. Там нет отопления, крыша протекает, а на втором этаже работать практически невозможно. Танцевальный кружок занимается в бывшем кафе, праздники проводятся благодаря поддержке со стороны директора Дома офицеров, да и вся культура в городке держится на нем.
В городке были две спортплощадки. Одна сегодня заброшена, вторая еще жива, но нет преподавателя.
Где же местная власть, лично глава администрации госпожа Дмитриева? Странную она заняла позицию – стиль работы: суета, бесконечные поездки в райцентр, шуршания бумажками в кабинете.
P. S. Как стало известно, в Багерово был совершен акт вандализма: осквернен памятник В. И. Ленину. К сожалению, с главой муниципального образования по этому поводу поговорить не удалось из-за сильной занятости на благо людей. Наше журналистское расследование будет полным, когда вандалов найдут и накажут. Надеемся, что власти, избранные 8 сентября, будут работать на благо своего населения.
А вот изберут ли госпожу Дмитриеву депутатом и ее окружение из «Единой России» — решать избирателям, нужны ли подобные администраторы. Только проблемы организации досуга и наведения правопорядка придется решать.
Раиса ПОДОВИННИКОВА,
первый секретарь Ленинского
районного отделения КПРФ