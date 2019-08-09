Леонид КАЛАШНИКОВ: «У КПРФ в Крыму есть все шансы на победу!»

Республику Крым с рабочим визитом посетил депутат Государственной Думы ФС РФ, председатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, секретарь ЦК КПРФ, член Президиума ЦК КПРФ Леонид Иванович Калашников.
Отметим, что Леонид Иванович регулярно бывает на полуострове, проводит встречи с руководством республики, общественно-политическими деятелями, простыми жителями, обсуждая самые животрепещущие проблемы Крыма.
В рамках очередного визита корреспонденты газеты «Коммунист Крыма» попросили прокомментировать Леонида Ивановича Калашникова реализацию «мусорной реформы» на территории полуострова, непрекращающийся рост цен на товары и услуги, а также перспективы развития Республики Крым.
— К сожалению, здесь есть несколько моментов, как и с пенсионной реформой. Наше правительство, разрабатывая данную реформу, не посчитало нужным посоветоваться с населением о том, требуются ли изменения в данной сфере и если требуются, то какими они должны быть. Реформа была принята. И люди получили квитанции об оплате за вывоз мусора, многие из которых, кстати, даже были с ошибками: то с пустыми графами, то с удвоенными суммами. В ряде регионов платежи выросли в несколько раз. И только после принятия реформы нашим гражданам стали разъяснять ее суть, о запланированном строительстве мусоросжигательных заводов, сортировке бытовых отходов и так далее. А люди видят, что прошло уже полгода, а все как было, так и есть, даже еще хуже стало. Во многих регионах я столкнулся с тем, что мусор из контейнеров вывозят, а те бытовые отходы, которые разбросаны рядом с контейнерами, остаются. Как выяснилось, мусор, находящийся за пределами контейнеров, должна убирать управляющая компания. А это уже другая квитанция. В связи с этим, «мусорная реформа» превратилась для населения в очередные поборы. Вот, например, в Самарской области, где я долго работал, тариф на вывоз мусора частному сектору увеличили в десять раз, а для жителей многоквартирных домов тариф остался почти прежним. В результате буквально взвыло население частного сектора. В Крыму жители Алушты и Ялты получили самые высокие тарифы по республике — 100—130 рублей с человека. В то время как в остальных регионах полуострова, где действует другой региональный оператор, тариф на вывоз мусора составляет 40—50 рублей с человека.
Такой «мусорной реформой» не только обидишь народ, но и заставишь протестовать людей, что в результате и произошло во многих регионах страны.
После международного Ливадийского форума я встречался с главой республики и разговаривал с ним по этому вопросу, и он мне сказал, что руководство Крыма обратилось к президенту Российской Федерации с просьбой о том, чтобы в республике в качестве эксперимента оставили государственное управление «мусорной реформой», соответственно и государственных операторов. Посмотрим, удастся ли руководителям Республики Крым достучаться до президентского кабинета и урегулировать эту проблему.
— Руководство республики обещало крымчанам, что с запуском автомобильной части Крымского моста стабилизируются цены на товары и услуги. Когда же это произошло, выяснилось, что нужно подождать запуска железнодорожной ветки моста, то есть еще год. Насколько реальна эта перспектива?
— Это реально, и должно быть так. Но я вижу, что, например, постоянно скачущая цена на нефть — то была 150 долларов за баррель, то стала 60 долларов за баррель — никак не отражается на цене бензина. Она как росла, так и продолжает расти.
Государство должно заставить монополистов снижать цены, ведь оно для этого и существует. Но, к сожалению, государство — это не мы с вами, не коммунисты. Управляют этим государством те самые олигархи, которые добывают эту нефть, которые перевозят эту продукцию.
Безусловно, наша фракция КПРФ в Госдуме будет требовать снижения цен на товары и услуги с запуском железнодорожной части Крымского моста.
— Как Вы считаете, есть ли у Крыма перспективы сменить статус региона дотационного на регион-донор?
— У Крыма есть очень большая и хорошая перспектива, при условии, если им заниматься. Я, как председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, не так давно встречался с делегацией немцев, прибывшей в Россию. Так вот, у них есть большое желание поработать в нашей стране. Они указали три региона, где готовы реализовать свои инвестпроекты: Приморье, Поволжье и Крым. При этом никакие санкции их не пугают.
Безусловно, санкции затрудняют жизнь в Крыму, я об этом говорил не раз, выступая в Государственной Думе. Например, я заходил в местные отделения банков, которых не так уж и много. Почему другие банки не хотят работать в Крыму, очевидно, что они боятся санкций. Но ведь есть и государственные банки, которые нужно заставить идти и работать на полуострове. Потому что если уж государственные банки боятся работать в Крыму, то о какой вере и надежде мы говорим. С одной стороны, мы должны продолжать бороться в этом направлении, а с другой стороны, я вижу, что у некоторых наших либералов в правительстве все пять лет в голове сидела мысль о том, что может все пройдет, может, проблема решится сама собой, и вновь они смогут распоряжаться своей заграничной недвижимостью. Но оказалось, что Запад вовсе не интересуют эти «товарищи», его, прежде всего, интересует, как придушить Россию. И Запад на этом пути не остановится. А это значит, что ни правительству Медведева, ни главе Центробанка России не будет никакого прощения и послабления в вопросе санкций.
И я уверен, что рано или поздно все крупные российские государственные компании будут работать в Крыму. Мы должны это требовать, и время этому способствует.
— Леонид Иванович, что бы Вы пожелали нашим крымским избирателям в преддверии сентябрьских выборов?
— Крымчанам, конечно же, хочу пожелать победы, чтобы в республике в итоге было сформировано правительство народного доверия. Приведу пример. В прошлом году правительство безответственно преподнесло избирателю подарок в виде пенсионной реформы. В моем родном городе Тольятти, где проживает почти миллион человек, я всегда выигрывал на федеральных выборах, но местные коммунисты никогда не могли приблизиться к каким-то весомым результатам при выборах в горсовет. От КПРФ там было максимум 5 человек из 35. И вдруг в прошлом году: с одной стороны — подарок, который преподнесла власть, с другой стороны — борьба коммунистов против этой реформы и других, которые были приняты ранее в области, и представители КПРФ одержали победу на выборах в городскую думу Тольятти, значительно опередив «ЕР». Это значит, что нам удалось достучаться до людей. И таких примеров очень много: это и Хакасия – губернатор от КПРФ Валентин Коновалов, Иркутская область – губернатор от КПРФ Сергей Левченко, Орловская область – губернатор от КПРФ Андрей Клычков, Новосибирск – мэр от КПРФ Анатолий Локоть. Я считаю, что у КПРФ в Крыму есть все шансы на победу, учитывая сложившуюся напряженную социально-экономическую ситуацию. Главное – настойчиво продолжать работать! А как известно, КПРФ работает для людей!
— Леонид Иванович, большое спасибо за беседу, до новых встреч!
Беседовала Алена ТАРАНЕНКО,
фото Александра ЖУКОВСКОГО
P.S. 6 августа Леонид Иванович Калашников отметил свой День рождения. Крымские коммунисты, редакция газеты «Коммунист Крыма» сердечно поздравляют Леонида Ивановича и желают ему яркой политической работы во имя реализации наших идей и сплочению наших рядов!