Новый «подарок» крымчанам от власти

На пленарном заседании очередной сессии Государственного Совета РК, которое состоялось 30 октября, провластное большинство представило парламентариям сразу в двух чтениях два законопроекта «Об установлении единой даты начала применения на территории Республики Крым порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» и «О внесении изменений в статьи 4 и 6 Закона Республики Крым «О налоге на имущество организаций». Данные законопроекты вступят в силу на территории Республики Крым с 1 января 2020 года.
«Возмущает то, что налогов становится все больше, а уровень жизни наоборот — стремительно снижается. Введение новых налогов и увеличение ранее установленных налоговых сборов должно подразумевать улучшение социальной инфраструктуры и качества обслуживания населения, то есть повышения уровня жизни в целом. На самом деле происходит обратное: транспортный сбор увеличили вдвое, а качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего. Далее. Мы все платим за так называемый «капремонт», за уборку придомовых территорий, а продолжаем жить в обветшалых и неухоженных домах с грязными дворами. Особенно туго придется жителям сельских районов, которые в свое время за свой счет, без какой-либо государственной поддержки, построили дома и провели к ним коммуникации, выдержав при этом многолетние бюрократические проволочки. И с начала нового года в том числе и селяне будут вынуждены платить новый налог за свое имущество, тем самым, по мысли партии власти, будет наполняться бюджет той или иной территории.
А для организаций и предприятий вообще подложили мину. В данном законопроекте четко не прописано, как будет взиматься налог с организации с учетом его балансовой или кадастровой стоимости. Если окажется, что с кадастровой, то половина предприятий будет обречено на банкротство, так как сумма налога тогда будет исчисляться миллионами рублей. И все это происходит в тот момент, когда крымские предприятия находятся в крайне тяжелом положении из-за санкций и им необходима поддержка, а не очередное налоговое бремя.
Новый закон затронет интересы более полумиллиона наших сограждан. Фракция КПРФ не поддержит данный законопроект, поскольку он сжимает пружину социального недовольства», — выразил общую позицию однопартийцев Сергей Богатыренко.
Пресс-служба
Крымского рескома КПРФ