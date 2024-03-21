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четверг, 21 марта 2024 г.

Закреплен статус многодетной семьи, обновлены меры соцподдержки

 С 23.01.2024 вступил в силу Указ Президента Российской Федерации, которым на федеральном уровне закреплен статус многодетной семьи, определены меры поддержки.

Многодетная семья – это семья с 3 и более детьми. Статус устанавливается бессрочно.

Предоставление мер соцподдержки будет осуществляется до достижения старшим ребенком 18 лет или 23 лет, если он учится очно в образовательной организации.

На федеральном уровне многодетным семьям гарантируются:

- государственные пособия и выплаты по рождению и воспитанию детей;

- поддержка в сфере трудовых отношений;

- право бесплатно посещать музеи, парки культуры и отдыха, выставки;

- многодетным родителя проходить профобучение или дополнительное профобразование;

- матерям будет досрочно назначаться страховая пенсия по старости.

Субъектам РФ рекомендовано ввести дополнительные меры поддержки. В числе прочего:

- бесплатное обеспечение детей в возрасте до 6 лет лекарственными препаратами;

- предоставление льгот по оплате ЖКУ;

- предоставление бесплатного проезда и питания ученикам образовательных организаций.

 

Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя                             