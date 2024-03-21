Закреплен статус многодетной семьи, обновлены меры соцподдержки

С 23.01.2024 вступил в силу Указ Президента Российской Федерации, которым на федеральном уровне закреплен статус многодетной семьи, определены меры поддержки.
Многодетная семья – это семья с 3 и более детьми. Статус устанавливается бессрочно.
Предоставление мер соцподдержки будет осуществляется
до достижения старшим ребенком 18 лет или 23 лет, если он учится очно в
образовательной организации.
На федеральном уровне многодетным семьям
гарантируются:
- государственные пособия и выплаты по рождению и
воспитанию детей;
- поддержка в сфере трудовых отношений;
- право бесплатно посещать музеи, парки культуры и
отдыха, выставки;
- многодетным родителя проходить профобучение или
дополнительное профобразование;
- матерям будет досрочно назначаться страховая пенсия
по старости.
Субъектам РФ рекомендовано ввести дополнительные меры
поддержки. В числе прочего:
- бесплатное обеспечение детей в возрасте до 6 лет
лекарственными препаратами;
- предоставление льгот по оплате ЖКУ;
- предоставление бесплатного проезда и питания
ученикам образовательных организаций.
Прокуратура Железнодорожного района г.
Симферополя