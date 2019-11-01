Комсомол с нами на все времена

29 октября по городам и районам нашей республики волной прокатились праздничные мероприятия, посвященные 101-й годовщине Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи.
СИМФЕРОПОЛЬ
В столице Крыма праздничный митинг-концерт состоялся на главной аллее Детского парка у памятника «Комсомольцам всех поколений», где собрались ветераны комсомола и труда, молодежь, жители и гости города.
Организаторами мероприятия выступил Союз ветеранов комсомола Крыма при поддержке Крымского рескома ЛКСМ РФ и депутата Государственного Совета Республики Крым, главного редактора газеты «Коммунист Крыма» Валерия Васильевича Лаврова.
Председатель Совета Союза ветеранов комсомола Крыма Владимир Михайлович Максимов, выступая перед собравшимся, подчеркнул, что многие хорошо помнят, как широко и массово в прошлом году отмечалось 100-летие Ленинского Комсомола, и вот уже буквально через полтора года наша республика отпразднует сотую годовщину Крымской областной комсомольской организации.
«Нам необходимо уже сейчас готовиться к этой дате, чтобы провести вековой юбилей комсомола Крыма на самом высоком уровне», — отметил Владимир Максимов, пожелав всем участникам мероприятия вечной бодрости, крепкого здоровья, любви к своей Отчизне и укрепления крымской республики.
От имени Крымского рескома ЛКСМ РФ секретарь организации Амина Шабанова поздравила всех собравшихся со 101-й годовщиной Ленинского Комсомола и вручила новой молодой смене комсомольские билеты.
В своем выступлении она напомнила присутствующим, что молодежь всегда и везде была впереди: гражданская война, сталинские пятилетки, Великая Отечественная война, послевоенные годы. «ДнепроГЭС, Московский метрополитен, БАМ, Комсомольск-на-Амуре — все это было построено руками молодежи. Те комсомольцы засеяли мир семечками, передали частицу своей веры в счастливое будущее следующим поколениям. Несмотря на произошедшее в конце XX века преступление против всего человечества и против молодежи в том числе, часть тех ростков, которые передали первые комсомольцы, погибла. Ветераны комсомола — вот те, кто смог пронести эту самую веру через года, чтобы вновь на земле появились борцы, чтобы забились сердца, неравнодушные к беде и вопиющей несправедливости, которая царит сейчас. Благодаря этим людям и их стараниям ряды комсомола неустанно растут. Коммунизм возводить молодым. Но без работы, без борьбы наши знания практически бесполезны. Если мы их не убережем, если мы не удобрим их кровью и потом, то мы предадим всех тех, кто отдал всю жизнь и все силы за будущее. Вперед, товарищи, к торжеству коммунизма!», — выступила Амина Шабанова.
В ходе митинга-концерта прозвучали тематические песни и стихотворения, а также литературная композиция о героях-молодогвардейцах в исполнении студентов Университета культуры, искусств и туризма.
В завершение мероприятия состоялись вручение грамот и общее фотографирование участников митинга-концерта.
АЛУШТА
В Алуште в этот день состоялось памятное мероприятие у памятника его создателя В.И. Ленина с возложением цветов. Присутствующие вспомнили героический путь Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи.
Звучали стихи о комсомоле и гимн ветеранов комсомола «Комсомольская юность». Свое стихотворение и гимн ветеранов комсомола прочла автор Диана Харитонова.
СУДАК
Накануне праздничной даты небольшая делегация ветеранов комсомола посетила сельские школы, где рассказала школьникам об ударных комсомольских стройках.
Для ребят стал открытием тот факт, что каждый учитель в их школе, почти каждый взрослый, с кем они общаются в повседневной жизни, прошел школу комсомола.
Учащимся было интересно поговорить с теми, кто делал историю Крыма, подержать в руках настоящий значок члена ВЛКСМ и ЛКСМ РФ, поговорить с ветеранами комсомола, которые в свое время строили ГЭС и ЛЭП в Сибири, БАМ.
29 октября к памятнику Ленину в городском саду ветераны труда и комсомола, молодежь возложили цветы. Разговор о комсомоле завершился совместным просмотром фильма об истории ВЛКСМ и воспоминаниями ветеранов в городской библиотеке им. В. Рыкова.
Учащимся было интересно поговорить с теми, кто делал историю Крыма, подержать в руках настоящий значок члена ВЛКСМ и ЛКСМ РФ, поговорить с ветеранами комсомола, которые в свое время строили ГЭС и ЛЭП в Сибири, БАМ.
29 октября к памятнику Ленину в городском саду ветераны труда и комсомола, молодежь возложили цветы. Разговор о комсомоле завершился совместным просмотром фильма об истории ВЛКСМ и воспоминаниями ветеранов в городской библиотеке им. В. Рыкова.
НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОН
В поселке в праздничном мероприятии, посвященном 101-й годовщине ВЛКСМ, приняли участие комсомольцы всех поколений. Перед присутствующими выступили глава муниципального образования Нижнегорского района Республики Крым, председатель Нижнегорского районного совета Александр Алексеевич Конохов, председатель Нижнегорского районного отделения «Союз ветеранов комсомола Крыма» Александр Иванович Шешич, член Совета Нижнегорского районного отделения Межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов комсомола Крыма», первый секретарь Нижнегорского райкома КПРФ Людмила Николаевна Шевченко. Все выступающие пожелали участникам мероприятия крепкого здоровья, удачи, счастья и благополучия, быть оптимистичными, с надеждой смотреть в завтрашний день и чтобы комсомольская целеустремленность, творческая энергия, боевой дух и желание созидать никогда никого не покидали.
Людмила Шевченко зачитала нижнегорцам поздравительную телеграмму от первого секретаря Крымского рескома ЛКСМ РФ, депутата Госсовета РК Ильи Донченко. Затем Людмила Николаевна вручила грамоты Крымского рескома ЛКСМ РФ за верность комсомольским традициям, комсомольскому братству, за активное участие в подготовке и проведении комсомольских мероприятий и в связи со 101-й годовщиной ВЛКСМ лучшим комсомольцам Ангелине Рудник, Любе Рудник, Тане Чабан, Валерии Штоколенко и Алине Антонович.
В завершение праздника состоялось возложение цветов к памятному знаку во Владимирском парке, который заложен комсомольцами Нижнегорья в 1978 году в честь 60-летия ВЛКСМ.
ЕВПАТОРИЯ
29 октября комсомольцы Евпатории организовали торжественное мероприятие, посвященное 101-й годовщине Ленинского Комсомола.
На мероприятии выступили депутат горсовета от КПРФ Василий Васильевич Билан, первый секретарь Евпаторийского городского отделения КПРФ Оксана Анатольевна Таранина и первый секретарь Евпаторийского отделения ЛКСМ РФ Александр Сергеевич Майданюк.
Самым активным комсомольцам вручили грамоты и благодарности. Также торжественно вручили комсомольский билет новому члену организации.
Дальше музыкальный коллектив исполнил всем известные комсомольские музыкальные композиции.
В конце провели викторину и вспомнили историю комсомола.
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН
Накануне 101-й годовщины Ленинского Комсомола в музее боевой славы поселка Николаевка для учащихся Николаевской школы был проведен открытый урок, на котором школьникам рассказали об истории ВЛКСМ и студенческих строительных отрядов.
В организации мероприятия приняли участие: секретарь комсомола в колхозе «Путь Ленина» в 1973-1977 годах Вера Петровна Садовникова, секретарь Симферопольского районного отделения КПРФ Марина Владимировна Перестенко и представитель Ленинского комсомола Симферопольского района Алексей Серов.
В завершение мероприятия пионерам были вручены личные фотографии на память.
КЕРЧЬ
В Керченском городском отделении КПРФ прошел круглый стол в честь 101-й годовщины со дня создания ВЛКСМ. В работе круглого стола приняли участие молодые комсомольцы, партийный актив КПРФ, а также все желающие, в сердцах которых горят идеи комсомола.
Кроме того, в Комсомольском парке у памятника комсомольцам всех поколений молодежь и ветераны комсомола возложили цветы в честь 101-ой годовщины ВЛКСМ.
Пресс-службы городских и районных отделений КПРФ