Забытое поколение

Вот уже 74 года жители России и все прогрессивное человечество отметили в мае «праздник со слезами на глазах» — День Победы над фашистской Германией. Вся пресса уделяла большое внимание воспоминаниям участников тех судьбоносных событий, увековечению памяти того времени. И это правильно. Надо, чтобы теперешнее поколение как можно больше знало о том тяжелейшем периоде в жизни нашей страны.
Хотелось бы, чтоб на таких мероприятиях в нашей стране хотя бы немного говорилось о такой категории нашего народа как «дети войны». Они вместе со всей страной наряду со взрослыми переносили тяготы и лишения военного времени, особенно те, кто не по своей воле находился на оккупированных территориях. Те, руками которых вместе со всем советским народом были ликвидированы последствия военной разрухи. Почему-то у нас забыли, что в стране проживает такая категория людей. С сожалением хочу отметить, что у нас этой категории нашего народа практически не уделяется никакого внимания. В большинстве стран буржуазной Европы «дети войны» пользуются вниманием и поддержкой руководства государства. Даже в осуждаемой у нас Украине в 2006 году был принят закон о «детях войны».
Надо отметить, что в России есть люди, которых волнует судьба «детей войны».
Руководство, фракция Коммунистической партии Российской Федерации в Государственной Думе неоднократно выносили вопрос о принятии закона о «детях войны», но у наших слуг народа не нашел поддержки.
От всех «детей войны» хочется от всего сердца поблагодарить их за не показушную, а настоящую заботу о «детях войны», пенсионерах, многие из которых проживают в нашей стране за чертой бедности.
Необходимо отметить, что при средней продолжительности жизни в России — 72 года — самому младшему из «детей войны» в этом году исполнится 74 года. Это сказано к тому, что в живых осталось не так уж много тех людей, кто через несколько лет сможет поделиться на очередном празднике Победы воспоминаниями о том нелегком для нашей страны времени.
В. М. Гусев