ПУТЕШЕСТВИЕ НА СЕВЕР (или «РАНЬШЕ И ТЕПЕРЬ»)

С 20 мая по 7 июня с другом (82 лет), я, в возрасте 80 лет, путешествовал по нашему, милому сердцу каждого патриота нашему российскому Северу. Планы были грандиозные! Прибыть в Ленинград, оттуда - в Мурманск. Далее путь лежал в Обозерскую, Архангельск, Северодвинск, Вологду, Череповец, Ленинград, в Южную Карелию (в Лахденпохью и в Сортавалу). Далее, обратно в Ленинград и в Крым!
Путешествие было завершено благополучно.
Во-первых, нас поразили экстравагантные выходки природы мая
и июня этого года. Представьте себе, что в Мурманске 24 мая стояла, чуть ли, не
тропическая жара (в тени до плюс 21 градусов по Цельсию), а в последующие дни
мы подмерзали в Архангельске и совсем уже мерзли в своей легкой одежде в Южной
Карелии. Когда мы ранним утром 3 июня выезжали из Лахденпохьи, термометр
показывал минус один градус по Цельсию. Лужи обледенели, повсюду – иней… И эти
казусы в Мурманске у берегов Баренцева моря и в Карелии у берегов Ладоги!
Во-вторых, своими парадоксами нас уже не порадовал, а,
скорее, огорчил тот беспредел, что потихоньку тлеет еще в нашей «глубинке».
Конечно, мы не могли пройти мимо музеев, первого атомного ледокола-гиганта. Все
они успешно демонстрируют успехи и достижения в каждом городе, что мы посетили.
Да и сами города украшены кварталами такими высотками, каких в Крыму, пожалуй,
еще и нет ил, если они и существуют, то в считанных единицах.
Сам я, в качестве сына военнослужащего, изъездил
перечисленные города, в которых служил мой отец, начиная с 1942 года. Конечно,
меня не могли не изумить и такие перемены, которые никак не говорят о
прогрессе» и «процветании». Скажем в Архангельске трамваи, которые были
визитной карточкой города с 1916 года, ныне уже нет. Их просто смыла «волна
прихватизации». Замечу, что трамвайное движение появилось в разгаре Первой
мировой войны. А, вот, в мирном 2004 году, оно, словно по мановению волшебной
палочки в руках злого волшебника, вдруг исчезло. Что же случилось? А случилась
типичная, но вполне банальная история: трамваи вдруг стали мешать своим
"шумом" развитию частного транспортного движения. Хотя, на деле, они
создавали неудобную конкуренцию своими низкими ценами на проезд. Естественно,
что мимо подобного «безобразия» руководство города Архангельска пройти не
могло! Под предлогом, что «трамваи своими звонками слишком шумят», а автобусы
лишь «шелестят», в городе была проведена бурная «операция» по сносу из города
Архангельска рельсов, шпал, столбов и самих трамваев. Городские транспортники-бизнесмены
рукоплескали такой «заботе» об их процветании, цены на проезд резко пошли в
гору. Все больше пенсионеров и безработных принялись передвигаться по улицам
города «одиннадцатым номером» (т. е. пешком!). Не правда ли, ходить пешком для
стариков очень даже полезно!
Не менее интересная история наблюдается и в Карелии. Если в
городе Лахденпохья с трехтысячным населением уже в конце послевоенных годов
успешно курсировали «носатые» автобусы из города до вокзала (около 5-ти км) и
обратно и никого никогда не интересовали цифры выгодности такого транспорта, то
уже с начала нулевых годов нашего столетия они стали «нерентабельными» и через
некоторое время перестали ходить к приходу поезда ранним утром и к дизелю к
половине одиннадцати вечера.
Но в городе оставалось такси. И, вот, благодаря последним
достижениям городской бюрократии, такси стали ходить только с 8 часов утра до
20 часов вечера. В остальное время суток – «договаривайтесь с частниками, может
кого-то и уговорите».
Но этого оказалось мало для городской власти, многие из
которых являются членами партии ЛДПР (имеющую в Карелии сильные позиции).
Сейчас даже пассажирских билетов на проходящие поезда и электрички на вокзале
не купишь. Если во все годы советской власти билеты продавались почти
круглосуточно, то уже в 90-е годы билеты стали продавать только к приходу того
или иного состав, затем кассы вокзала, из-за нерентабельности, вообще закрыли.
Билеты на железные дороги стали продавать в городе в кассе … автостанции.
Совсем недавно, и эту кассу, торговавшую железнодорожными билетами, закрыли и
стали пассажиров отправлять прямо к проводникам вагонов проходящих поезд. Когда
мы приехали в город, то узнали, что продажу железнодорожных билетов вообще
прекратили и стали пассажиров отправлять прямо к проводникам вагонов проходящих
поездов.
Вот и мы попытались взять билеты прямо в вагоне поезда. Вы
бы слышали выражения проводников о властях города!
Скажут, Ну, вы описали «российскую глубинку». Но разве такие
«глубинки» не являются такой же сердцевиной нашей России, как и крупные города
нашей Родины? И разве все пороки возрожденного «всероссийского капитализма» не
являются присущими для тех сил, что усиленно вводили его в «строй»?
Журналист РФ А. САМАРИН