Взять на контроль!

13 ноября состоялось заседание Комитета по социальной политике и делам ветеранов под председательством Сергея Васильевича Богатыренко.
Также в рамках заседания депутаты обсудили проект закона Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
Руководитель фракции КПРФ в Государственном Совете Сергей Васильевич Богатыренко прокомментировал итоги заседания комитета:
«На заседании комитета были подняты острые проблемы, которые требуют дополнительного анализа и обсуждения. Например, проект «Доступная среда» выполнен с 2014 года только на треть, а финансирование на него ежегодно уменьшается по причине якобы снижения необходимости. Я считаю, что необходимо подготовить тщательный анализ причин, по которым происходит замедление реализации данной программы, и организовать совещания по решению выявленных проблем».
Пресс-служба Крымского рескома КПРФ