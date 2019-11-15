Совместный прием депутатов

8 ноября в помещении Армянского городского совета депутат Государственного совета Республики Крым Илья Донченко и депутат Армянского городского совета Евгения Дементьева провели совместный прием граждан.
К депутатам за помощью обратилась местная жительница, многодетная мать (в семье проживает шесть детей), семья которой проживает в двух комнатах местного общежития. Женщина неоднократно обращалась в разные инстанции, но, к сожалению, вопрос с улучшением жилищных условий так и не был решен.
Внимание депутатов привлекло обращение работников завода «Крымский Титан», которые жалуются на то, что им уже долгое время не выплачивают положенные надбавки, чем нарушают трудовые права. Обращение по этому вопросу подписало более 500 человек.
В рамках выездного дня Илья Донченко вручил удостоверение своему помощнику-консультанту по городу Армянску Алексею Кружинскому, который будет осуществлять взаимодействие с избирателями.
В рамках выездного дня Илья Донченко вручил удостоверение своему помощнику-консультанту по городу Армянску Алексею Кружинскому, который будет осуществлять взаимодействие с избирателями.
Также состоялись вручение комсомольского билета и чаепитие с комсомольцами города Армянска.
Пресс-служба
Армянского городского
отделения КПРФ