Анастасия Артамина из крымского села Багерово стала лучшей пионервожатой России

Победители и призеры в номинациях конкурса "ПИОНЕРСКОЕ ДЕЛО ЗОВЕТ" "Лучший вожатый" и "Лучший командир"!
Задачей участников номинации "Лучший вожатый" была разработка мероприятия и его проведение, посвященного 80-й годовщине Великой Отечественной войны для детей в возрастной группе от 8 до 14 лет.
I место - Артамина Анастасия Александровна, вожатая отряда "им. Володи Дубинина", рес. Крым;
II место - Тупицына Юлия Сергеевна, вожатая отряда "им. Вали Котика", Иркутская область;
III место - Саттарова Зоя Францева, вожатая "Дивногорская пионерская орг. им. Ю.А. Гагарина", Красноярский край.
За звание "Лучший командир" участники конкурса подготовили видео визитки, рассказывающие о деятельности командира команды, чем он уникален, почему именно он достоин высокой оценки.
I место - Малышева Карина Владимировна, командир команды "Светлячки", г. Ельня, Смоленская область;
II место - Кухно Варвара Денисовна, командир команды "Тимуровцы", г. Ставрополь, Ставропольский край;
III место - Курилов Константин Максимович, командир отряда "им. Вали Котика", г. Иркутск, Иркутская область.