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вторник, 24 июня 2025 г.

Анастасия Артамина из крымского села Багерово стала лучшей пионервожатой России

 Победители и призеры в номинациях конкурса "ПИОНЕРСКОЕ ДЕЛО ЗОВЕТ"  "Лучший вожатый" и "Лучший командир"!


Задачей участников номинации "Лучший вожатый" была разработка мероприятия и его проведение, посвященного 80-й годовщине Великой Отечественной войны для детей в возрастной группе от 8 до 14 лет.

I место - Артамина Анастасия Александровна, вожатая отряда "им. Володи Дубинина", рес. Крым;

II место - Тупицына Юлия Сергеевна, вожатая отряда "им. Вали Котика", Иркутская область;

III место - Саттарова Зоя Францева, вожатая "Дивногорская пионерская орг. им. Ю.А. Гагарина", Красноярский край.

За звание "Лучший командир" участники конкурса подготовили видео визитки, рассказывающие о деятельности командира команды, чем он уникален, почему именно он достоин высокой оценки.

I место - Малышева Карина Владимировна, командир команды "Светлячки", г. Ельня, Смоленская область;

II место - Кухно Варвара Денисовна, командир команды "Тимуровцы", г. Ставрополь, Ставропольский край;

III место - Курилов Константин Максимович, командир отряда "им. Вали Котика", г. Иркутск, Иркутская область.