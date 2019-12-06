На приеме у депутатов С. В. Богатыренко, И. Г. Донченко и О. В. Дрягина

На приеме у председателя комитета по социальной политике и делам ветеранов Сергея Богатыренко избирателями были озвучены проблемы, касающиеся статуса чернобыльцев, переселения из аварийного жилья, ежемесячных денежных выплат и льгот для граждан, пользующихся только электроэнергией.
Отдельной темой во время приема избирателей стояла тема работы местных отделений крымской республиканской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль», которая зачастую на местах сталкивается с массой бюрократических проблем.
На приеме у заместителя комитета по туризму, курортам и спорту Ильи Донченко избиратели столицы озвучили актуальные проблемы города Симферополя, касающиеся освещения улично-дорожной сети, благоустройства и ремонта дворовых проездов. Избиратели сообщили депутату-коммунисту, что они неоднократно обращались в администрацию города, но проблемы до сих пор остались нерешенными, а между прочим отсрочка их решений (отсутствие нормальной дорожной разметки, освещения на окраине города) ведет к большому количеству дорожно-транспортных происшествий, в том числе и с участием детей.
Илья Донченко резонно заметил, что все эти вопросы, конечно же, должны решаться непосредственно в самом городском округе Симферополе. Здесь имеются свои депутаты, администрация. Именно они должны первыми реагировать на эти вопросы. В то же время Илья Донченко пообещал подготовить и направить по всем поднятым вопросам депутатские обращения.
Илья Донченко резонно заметил, что все эти вопросы, конечно же, должны решаться непосредственно в самом городском округе Симферополе. Здесь имеются свои депутаты, администрация. Именно они должны первыми реагировать на эти вопросы. В то же время Илья Донченко пообещал подготовить и направить по всем поднятым вопросам депутатские обращения.
На приеме у депутата от КПРФ Олега Валерьевича Дрягина избиратели поднимали вопросы, связанные со льготами для детей-сирот, с перерасчетом пенсий и с постановкой на жилищный учет и получением жилья.
Олег Валерьевич отметил, что в этих вопросах много проблем в самой законодательной системе, многие нерешенные вопросы достались от «украинского наследства». Да и не очень торопились их решать власть и депутатский корпус в последние пять лет уже при российской действительности. Много проблем создала так называемая пенсионная реформа, инициированная партией власти. Но человек живет сегодня, и все эти поднятые вопросы избирателями должны найти свое решение.
Депутат-коммунист взял под личный контроль озвученные проблемы и подготовит соответствующие депутатские обращения.
Кристина ФЕРТИКОВА,
Виктория СИДОРЕНКО