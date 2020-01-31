Жить станет лучше, жить станет веселей?

Вот и наступил 2020 год. Отгремели праздничные салюты, тазик с «Оливье» показал свое дно, а опустевшие бутылки шампанского заняли свое место в мусорных мешках. Самое время посмотреть на то, что жителям Симферопольского района приготовил наступивший год. С этой целью мы решили проанализировать бюджет некоторых поселений с целью определить отдельные тенденции экономического развития Симферопольского района, а также пообщаться с депутатами этих поселений.
ГВАРДЕЙСКОЕ: РАСХОДЫ СЪЕДАЮТ ДОХОДЫ
Лучше всего данный тезис можно проследить на анализе бюджета Гвардейского и Широковского сельских поселений. Так, сокращение источников дохода на территории Гвардейского сельского поселения привело к тому, что бюджет поселка в 2020 году стал самым маленьким за период современной российской истории, если не считать переходного 2014 года. Если в бюджете 2019 года изначально доходы предусматривались на уровне 136 816 445 рублей 74 копейки, то уже в бюджете 2020 года доходы сократились до 126 564 452 рублей 31 копейки.
Стоит отметить, что значительно сократилась такая важная статья доходов, как налог на доходы физических лиц. В 2020 году ожидается поступление по этой статье доходов в размере 18 616 925 рублей, что составит только 13,6% от общего объема доходов. А в бюджете 2019 года предусмотренная сума дохода бюджета по поступлениям от налогов граждан составляла 18 314 200 рублей. Можно сделать вывод, что доходы граждан подросли, что стало основанием для увеличения расходов на содержание администрации. Так называемые «Общегосударственные расходы» значительно выросли, несмотря на общее снижение статей доходов. Рост затрат увеличился с 23 616 664 рубля 32 копеек до 25 076 466 рублей 20 копеек. И это практически на 6,5 млн. рублей больше чем поступлений от налога на доходы граждан! По сути, речь идет об административных расходах, затратах на содержание аппарата администрации, выплату затрат и премирование сотрудников. Если посягнуть на самое сокровенное, то фонд оплаты труда главы администрации Гвардейского сельского поселения Игоря Чичкина увеличился до 778 526 рублей за год. Таким образом, Гвардейское оказалось позади многих муниципальных образований в части эффективности траты налогов граждан на свое содержание. К примеру, та же Николаевка тратит на себя ровно столько, сколько собирает. В этом плане Гвардейское оказалось даже ближе к Широкому, где доходы людей также малы, а расходы на содержание администрации обязывают содержать штат.
Изюминкой на торте выглядит строительство стадиона в поселке Гвардейском, на которое предусмотрено практически 70 млн. рублей! По всей видимости, для этого и понадобились масштабные вливания из вышестоящих бюджетов в размере 76 866 365 рублей и 31 копейки.
Можно бесконечно спорить, должен ли Игорь Чичкин выполнить решение суда и уйти в отставку, но факт остается фактом: у руля поселка остаются пока прежние люди, и свою оценку качеству работы жители поселка смогут дать только в 2024 году, когда состоятся очередные выборы в сельский совет.
МОЛОДЕЖНОЕ: РАСКРЫТ ЗАПАСНОЙ ПАРАШЮТ
Несмотря на скандал с нападением на несовершеннолетнюю, Светлана Кудрявцева стала не только депутатом, но и возглавила поселок под Симферополем, поменявшись местами с бывшей главой поселка Ольгой Басенко, которая ныне стала заместителем.
Как бы там ни было, но бюджет 2020 года стал существенно больше и достиг 34 892 879 рублей 13 копеек. Львиная доля поступлений — это налоги на доходы от физических лиц, которые в сумме образовали доход в 26,3 млн. рублей. Получается, что доходы граждан в Молодежном выше, чем в том же Гвардейском. Сказывается близость крупных предприятий и города. В совокупности жители поселка приносят в бюджет 75,4% всех доходов. Лишь 5,1 млн. рублей бюджет поселка получает в качестве безвозмездных поступлений от бюджета района и республики. Например, то же Гвардейское, которое считается самым успешным муниципальным образованием, безвозмездно из выше стоящих бюджетов получает аж 60% дотаций, субсидий и прочих межбюджетных трансфертов!
Тем не менее, несмотря на то, что руководство поселка должно буквально в лепешку разбиваться ради благополучия налогоплательщиков, каких либо существенных изменений в поселке не наблюдается. Например, поселок «славится» своими разбитыми дорогами, детскими площадками в грязи и кишит бродячими собаками.
Под благоустройством руководство поселка понимает не капитальный ремонт, не строительство тротуаров и реконструкцию парков, а отлов бездомных животных, установку урн, оплату потребленной электроэнергии сетью уличного освещения, а также уборку стихийного мусора. Такой вывод можно сделать, проанализировав бюджет поселка, где на благоустройство выделено 12,8 млн. рублей. Вроде бы сумма существенная. За эту сумму то же Гвардейское смогло центральную улицу села Маленькое застелить новым тротуаром. Значит, и в Молодежном должно что-то произойти существенное. Но смеем посеять сомнения в головах наших читателей: дело в том, что в 2019 году Молодежное потратило 8,5 мл. рублей на благоустройство. И вот после прочтения этой информации пусть каждый житель Молодежного задумается, а что же поменялось в поселке за минувший год на такую колоссальную сумму и на что собираются потратить больше половины всех налогов, собранных с граждан в году наступившем?
Кстати, о той оставшейся половине налогов: так вот, она уйдет практически целиком и полностью на финансирование текущей деятельности администрации. К примеру, на 10 сотрудников администрации зарплаты и поощрения предусмотрены в размере 4 164 970 рублей. Получается, что в среднем, каждый сотрудник сельсовета получит ежемесячно 34 708 рублей. Все, кроме самой Светланы Кудрявцевой — чиновник предусмотрела потратить на себя 776 888 рублей. Это что-то около 64 740 рублей в месяц.
А вот о том, что в Молодежном не занимаются ремонтом дорог, по всей видимости виноваты жители села Солнечного, которое входит в состав Молодежненского сельского поселения. На ремонт улицы Центральной в с. Солнечном заложено 1,2 млн. рублей. Подобная забота вызвана чрезмерным ростом протестных настроений в селе. На состоявшихся в минувшем году выборах за КПРФ проголосовало более 20% избирателей, и, по всей видимости, Басенко и Кудрявцевой указали из района на необходимость срочно тушить «пожар».
Да вот беда, пока лучше заботиться о поселке получается только у коммунистов: то при участии депутатского корпуса КПРФ решается вопрос с ремонтом ФАПа в селе Солнечном, то в Доме культуры пгт Молодежного, в комнате для переодеваний театральной студии «Капитошка», производится текущий ремонт в целях повышения комфорта работы детей.
НИКОЛАЕВКА: СПОКОЙНОЕ МОРЕ?
Насколько курортный поселок «штормило» в ходе предвыборной кампании прошлого года, настолько же все оказалось спокойно после избрания главой поселка Андрея Доманицкого. Выборы состоялись в лучших традициях «Партии регионов» — даже если половина депутатов будет «против», половина будет «за». В качестве ответной реакции стало формирование коммунистами и сочувствующими фракции «Народная власть». Тем самым власть оказалась ограничена в своих политических маневрах и пока вынуждена работать засучив рукава. Получилась забавная ситуация: чем больше на оппозицию в Николаевском сельском совете давят со стороны противники коммунистов и сторонники Доманицкого и «Единой России», тем больше оппозиция давит на администрацию Николаевского сельского поселения.
Доходы в размере 45 628 253 руб. 30 коп. также равны расходам. Поступления от налога на доходы физических лиц практически 5 млн. рублей, аренда земли приносит больше 20 млн. рублей, дотации, субвенции и межбюджетные трансферты составляют суммарно 12,8 млн. рублей.
За эти деньги в Николаевке планируют содержать администрацию практически на 19,1 млн. рублей. На ремонт дорог хотят потратить 7,8 млн. рублей, на благоустройство — 13,7 млн. рублей, а на развитие культуры и проведения массовых мероприятий — 3,5 млн. рублей.
Тем не мене, ключевой вопрос будущего поселка так и остается нерешенным. Николаевка перестала быть «главным городским пляжем Симферополя». Это звание досталось уже Новофедоровке. Да и находящееся по-соседству Фрунзе тоже планирует стать курортом, а вот Николаевка продолжает бег на месте. Стремление людей к переменам привело к тому, что из 10 мест в сельском совете партии власти досталось только 4 мандата. Но ни в «Единой России», ни в руководстве Симферопольского района так и не поняли, что люди голосовали за других лишь в ожидании перемен. А их-то, благодаря отсутствию сменяемости власти, фактически и не будет: Николаевка не попала ни в одну из Федеральных целевых программ. А это означает, что при таком же «эффективном управлении» от партии власти ничего не изменится и в 2020 году.
ШИРОКИЕ ПРОСТОРЫ: ВЕТЕР БЮДЖЕТА
Широкое славится не только своим именем, но и, к сожалению, одним из самых маленьких бюджетов в Симферопольском районе. Значительная отдаленность от Симферополя, отсутствие аптеки, разбитые дороги при нерегулярном транспортном сообщении — вот основные беды села.
В таких непростых условиях приходится работать новоизбранному депутатскому корпусу во главе с Евгением Зотовым. Доходная часть бюджета составила скромные 5,7 млн. рублей, из которых 764 526 рублей — это поступления от граждан по налогу на доходы физических лиц, а вот предприятия организации заплатили земельного налога на 476 230 рублей. Еще 2,7 млн. рублей Широкое получает из бюджетов высшего уровня.
А вот с тратами бюджета все весьма и весьма прозаично: 58% бюджета идет на финансирование деятельности администрации. А вот на ремонт дорог предусмотрен практически 1,4 млн. рублей. А на ЖКХ и благоустройство нашлось только 427 290 рублей, что не может не вызывать тревогу — а выдержат ли трубы системы водоснабжения испытание временем?
Кристина ФЕРТИКОВА