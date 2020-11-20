Мы против фальсификации истории

14–15 ноября, в канун столетия освобождения Красной армией Крыма от белогвардейцев и интервентов, в Симферополе состоялась научно-практическая конференция «100 лет Перекопской победы. Окончательное становление Советской власти в Крыму». Конференция была организована Крымским республиканским отделением КПРФ, Симферопольским городским отделением КПРФ, Севастопольским региональным отделением Российского философского общества Ассоциация марксистского обществоведения.
Представитель организаторов, первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко, напомнил о приближающемся столетии окончательного установления советской власти в Крыму и привел возмутительные факты проявления антисоветизма и русофобии, проявившиеся в идеализации так называемого исхода, а точнее бегства остатков Белой армии из Крыма. «Эта дата заставляет все больше и больше отдельных инициаторов будировать эту тему, перекручивать ее. Мы видим уже открывшийся памятник Врангелю в городе-герое Керчи, запланировано открытие памятника примирению в городе-герое Севастополе, – отметил Богатыренко. – Мы с вами каждый день видим телепередачи о так называемом исходе. Поэтому наше мероприятие как никогда важно, как никогда своевременно, для того чтобы мы смогли глубже изучить вопрос и нашу с вами правду донести в массы».
Первый секретарь Симферопольского ГО КПРФ Василий Саенко пожелал участникам продуктивной работы и обозначил важность сохранения памяти о людях, которые погибли в боях Перекопско-Чонгарской операции. «Нам надо помнить тех героев, которые не дожили до тех дней, в 1920 году, принесших победу Красной армии, – сказал Василий Саенко. – Сегодня мы должны помнить этих героев, а у тех, кто не помнит их, у них нет будущего».
С докладами выступили московский телевизионный журналист, режиссер, музыкант и популярный видеоблогер Константин Семин, кандидат исторических наук из Севастополя Юрий Шахин, кандидат философских наук из Севастополя Андрей Баранецкий, студент-историк из Севастополя Николай Балашов, Виталий Заболотин из Таганрога и другие.
Комментируя тему, обсуждавшуюся в эфире канала «Крым 24», о примирении между противоборствующими лагерями в нашем обществе и теми, кто ассоциирует себя с противоборствующими лагерями Гражданской войны, Константин Семин сказал, что такое примирение невозможно. «Я был удивлен, когда увидел, что мои слова в студии обсуждают человек восемь, каждый из которых клеймил, развенчивал, выводил на чистую воду, обличал, позорил, обличал большевиков. Я хотел бы, чтобы участники конференции напомнили в первую очередь молодежи о том, что без этих самых проклятых большевиков Крым не стал бы тем, чем он является сегодня, – подчеркнул Семин. – Я надеюсь, что мы сумеем придать максимальную огласку тому, о чем будет говориться сегодня, и я благодарю тех энтузиастов, которые сегодня борются с фальсификацией истории по-настоящему, а не на словах».
Николай Заяц, кандидат исторических наук из города Домодедово выступил по теме «К вопросу о красном терроре в Крыму в 1920–21 гг.» и рассказал о результатах новейших исследований. «Крымский полуостров был очищен от оставшихся врангелевцев и в результате были расстреляны до 12 000 человек, из коих до 30 губернаторов, больше 150 генералов, больше 300 полковников, несколько сот контрразведчиков, шпионов. В результате предотвращена была возможность появления в Крыму белых банд», – процитировал он один из исторических документов.
Множество других интересных докладов и фактов прозвучало во время конференции.
В качестве культурной программы была проведена экскурсия по историко-революционным памятникам Симферополя. А 15 ноября участники конференции посетили места проведения Перекопско-Чонгарской операции и возложили цветы к памятникам красноармейцам, совершившим эту победу.
Запись выступлений участников конференции доступна на YouTube-канале «Богатыренко. Работать для людей» по адресу https://youtu.be/40QGLVQ5p2c