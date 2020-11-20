Постой, мусоровоз...

Сдача полигона ТКО в Крымской столице перенесена на неизвестный срок.
Эксплуатация рекультивированного полигона твердых коммунальных отходов в симферопольском микрорайоне Каменка в положенный срок не начата, и когда это случится — неизвестно. Виноват в этом подрядчик, не уложившийся в «догоночный график», о чем было заявлено на совещании по проблемам строительной отрасли Крыма, прошедшем на прошлой неделе. «Работы ведутся с отставанием от догоночного графика и реализации кассового плана. До конца года работы выполнены не будут», — прокомментировал замглавы администрации крымской столицы Анатолий Русин. В свою очередь от главы Крыма Сергея Аксенова прозвучало требование о наложении штрафных санкций на строительную организацию и тех должностных лиц, которые отвечают за срыв выполнения подряда.
Напомним, что ранее Елена Проценко, занимающая должность главы администрации Симферополя, сообщала о проблемах, возникших с поставкой комплектующих для оборудования, которое будет использоваться для переработки твердых коммунальных отходов. Также от нее исходили обещания, что к середине декабря эта ситуация исправится.
«Возникла проблема с поставкой оборудования импортного производства. Это локальные очистные сооружения и факельные установки. Были проведены мероприятия по замене импортного оборудования на аналог, и в настоящий момент поставщик у нас определен», — заявила чиновница, но, как видно, ничего не поменялось.
Напомним, что рекультивация полигона ТКО в симферопольском микрорайоне Каменка выполняется в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма, на которую было выделено более миллиарда рублей. Изначально план-график реализации ФЦП предполагал сдачу объекта в эксплуатацию в декабре 2020 года, и готовность на конец октября должна была составить 80 %, но насколько сейчас все затянется, никто не может прогнозировать.
Роман Молотов
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Справка
На начало 2020 года деятельность по размещению ТКО в Республике Крым осуществляют девять полигонов, остаточный срок эксплуатации которых — от двух месяцев до семи лет. Их наполняемость составляет от 33,2 % до 95 %, большинство из них эксплуатируются с 1970-х годов.
Согласно санитарным нормам, твердые коммунальные отходы должны вывозиться каждый день, а накопление ТКО на контейнерных площадках недопустимо. Поэтому рекультивация полигона твердых бытовых отходов считается необходимой мерой, способствующей улучшению экологической обстановки.