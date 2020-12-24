Ветеранов ВОВ «убили» на совещании горисполкома

Меня пригласили на заседание президиума Союза ветеранов под председательством Валерия Сергеевича Ракитянского, где после обсуждения других важных вопросов мы перешли к наболевшей теме.
На мой вопрос о том, что тревожит ветеранов, Валерий Сергеевич, напомнил, что шесть лет назад указом президента городу Феодосии было присвоено почетное звание «Город воинской славы». Но, непонятно почему, даже по прошествии трех или четырех слушаний, на которых присутствовали граждане города, занятые в различных сферах деятельности и разных возрастов, в том числе и ветераны, памятная стела не установлена.
Напомню, что деньги, выделенные на разведку местности (порядка двух миллионов рублей), разошлись на другие хоть и благие цели, например, на ремонт школ, а обещания были забыты. И вот уже в который раз все затягивается. Далее Сергей Васильевич воззвал к власть предержащим: «Уважаемые городские власти, пока еще живы участники боевых действий — Сталинградской, Курской битв, участники освобождения Белоруссии и Крыма — установите данный памятник их подвигам, благодаря которым поколения наших сограждан живут и здравствуют на своей земле».
Остальные девять членов президиума сидели молча с мрачными лицами, пока первой не выдержала Аида Алексеевна Касаткина (к слову, ветеран ВОВ).
«Я тоже занималась этим вопросом и попросила у г-на Бовтуненко заключение крымских специалистов в сфере археологии, где черным по белому писано, что категорических возражений по поводу установки стелы напротив «Доброго гения» нет, хотя небольшая вероятность нахождения артефактов на выбранном месте имеется», — уточнила она.
Мы живем на древней земле здесь повсюду есть культурный слой, но кто, скажите на милость, и когда планирует его поднимать? Так можно и все жилые дома снести за пару древних монет и горстку глиняных черепков.
«Городу 2 500 тысячи лет, здесь повсюду есть возможность нахождения артефактов. Я расцениваю это, как нелепую отговорку и отсутствие элементарной политической воли к установке стелы у руководства нашего города. Более того, на экспертизу местности было выделено два миллиона рублей, которые разошлись на безусловно важные и благие цели вроде ремонта школ, но разведка местности так и не была произведена, — поддержал Аиду Алексеевну Валерий Сергеевич. — Некоторые блогеры и городские активисты, которые недопонимают, что ветераны Великой Отечественной войны и есть основа этой стелы, пытаются перенести голосование в интернет, остающийся для многих пожилых людей неизведанным пространством, и предлагают убрать памятник В. И. Ленину или памятник комиссару Назукину — отрубим руки! Мы ветераны высказываем свой категорический протест против сноса памятников советской власти!»
На вопрос, обращенный к председателю территориального Совета ветеранов Тамаре Ивановне Смирновой, которая лично получала грамоту от президента по присвоению городу статуса «Город воинской славы», хочет ли она высказаться по вопросу стелы, был получен краткий ответ: «Хватит, я больше ничего не хочу говорить…» На этом мы закончили интервью с президиумом Совета ветеранов.
Можно сделать только один вывод, что в государстве, которое превратило свою победу в ВОВ почти что во вторую религию, голоса героев этой самой войны не имеют никакого значения.
Екатерина Пекканен
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