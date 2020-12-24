Мы должны оставаться людьми

Не так давно я листала ленту «ВКонтакте» и наткнулась на пост, в котором молодой человек предлагал оказать помощь продуктами тем, кто оказался в безвыходной ситуации. Зашла в сообщество, которое называется: «Рука помощи Евпатория», прочитала и, если честно, даже слезы навернулись на глазах. Это были слезы гордости и благодарности.
Знакомьтесь – Артур Мартиросян. Женат, недавно стал отцом. Живет в Евпатории.
— Артур, как к вам пришла идея оказывать помощь?
— Недавно, стоял в очереди в продуктовом магазине. Передо мною стояла девушка с маленьким ребенком. Обратил внимание на то, что в ее корзине были товары, что называется, из категории низких цен. Там не было говядины или свинины, колбасы или сыра. В основном это были крупы, консервы, молочка, куриные спинки. Когда кассир объявила сумму к оплате, девушка замешкалась и очень расстроилась, так как у нее не хватало денег. Она начала выкладывать продукты один за одним, кассир пробивала отказ, но сумма все равно была выше той, что у нее была. Кассир начала нервничать и сказала: «Перед тем, как ходить в магазин, надо считать свои деньги, чтобы тут очередь не создавать!» Меня это поразило до глубины души. Я попросил посчитать все продукты и добавил недостающую сумму. Девушка прослезилась, и мне захотелось узнать, что у нее случилось! За чашечкой кофе она рассказала мне, что ее зовут Мария, у нее двое детей. Своего жилья нет и родных тоже. Муж работает на стройке в Москве, стройку заморозили и деньги не выплачивают, ведь объект не сдан. Работодатель дает на существование 2 000 рублей, которые супруг и отправляет семье. Как живет сам — неизвестно.
Я спросил: «А как же детские пособия?» На что она ответила, что получает, но не знает, куда отдать. Нужно платить за съемное жилье, за коммунальные услуги, да еще и кредит не вовремя взяли…
А сколько еще вот таких людей остаются один на один с подобными ситуациями? И я осознал, что нужно делать!
— Кто вам помогает в вашей деятельности?
— Начал я сам. Потом подключились друзья, близкие. Создали группу «ВКонтакте», где к нам могли бы обратиться за поддержкой. А потом люди стали предлагать свою помощь, продукты, вещи, финансы. У нас много добрых, отзывчивых людей. Это очень радует.
— Приходилось ли сталкиваться с мошенниками?
— Да, практически постоянно. Просят оказать финансовую помощь, но при этом не хотят показывать своего лица, не хотят приглашать в дом. Иногда предлагают сами забрать продукты, чтобы передать их кому-то там. А когда я говорю, что против этого, прошу назвать адреса, по которым приеду сам, эти люди сразу пропадают!
— Кому именно вы помогаете? Какие, если можно так сказать, критерии? Ведь помочь всем, к сожалению, невозможно!
— Помогаем многодетным, матерям-одиночкам. В основном тем, у кого нет мужчины в семье или он недееспособный. Сейчас это самый распространенный критерий.
— Скольким вы уже помогли?
— Почти за 9 месяцев существования нашей группы «Рука помощи Евпатория», мы помогли более 200 семьям. Кроме того, наша группа еще помогает на расстоянии. Мы публикуем посты с просьбой о помощи в других городах Крыма. Всегда находятся люди, которые отзываются и помогают. Не считая этого, люди сами приносят вещи и лекарства без нашего участия. Многие люди задаются вопросом: «Какую цель я преследую?» Она естественно есть! Я хочу сделать людей добрее, сплоченнее. Мы должны оставаться людьми, невзирая на свое финансовое положение.
— Артур, вот вы помогаете семьям, а может быть есть семьи, помощь которым вам очень запомнилась?
— Все семьи очень рады нашей помощи. Недавно мы помогли одному парню увидеть небо, в прямом смысле этого слова. Он 7 лет не выходил на улицу. Он инвалид и не может самостоятельно передвигаться. Мы нашли ему хорошую качественную инвалидную коляску стоимостью около 100 тысяч рублей и подарили ему. Те эмоции, которые он испытывал в этот момент, не передать словами. Это просто нужно видеть. Помимо коляски мы обеспечили его кремами, шампунем, подгузниками, пеленками, лекарствами и продуктами. Эта помощь была самой огромной за все время деятельности нашей организации.
Оксана Таранина,
первый секретарь
Евпаторийского ГО КПРФ