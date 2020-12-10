Если «капремонт» хочет взыскать долги

Ко мне как к депутату Армянского городского совета начали поступать звонки от жителей. Они рассказывают о полученных «письмах счастья» с судебным приказом о взыскании задолженности по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома. Все задают один и тот же вопрос: «Что это? И что с этим делать?» Отвечаю, что, прежде всего, не стоит паниковать!
Судебный приказ – это особая форма судебного акта, который выносится заочно, без вашего участия. И если вам что-то не нравится, приказ не так-то и сложно отменить. Что и рекомендую вам сделать.
Давайте пошагово разберем алгоритм действий.
Судебный приказ: откуда и за что?
В процессуальном праве у судов есть возможность принимать решения в порядке приказного производства. Это такая особая процедура, когда судебное решение принимается судьей единолично, без вызова сторон в суд и проведения судебного разбирательства. Все свои выводы судья строит на поданных документах, в которых и обосновывается позиция заявителя (ч. 2 ст. 126 ГПК).
Даже если судебный приказ вынесен, у должника всегда есть возможность его обжаловать, причем тоже в упрощенном порядке.
Миссия: обжаловать приказ!
Судебный приказ, как правило, высылается не простым, а заказным письмом с уведомлением о вручении — дабы зафиксировать дату его получения вами. Это делается, чтобы начать отсчет: с момента получения письма у вас есть 10 дней, чтобы представить в суд возражения относительно исполнения решения (ст. 128 ГПК). Это тот срок, в который можно обжаловать судебный приказ.
Как только в суд поступят ваши возражения, судья обязан отменить принятое решение (ст. 129 ГПК). Это совсем не значит, что все ваши проблемы решены: заявитель сможет обратиться в суд с аналогичным требованием повторно, но уже только в порядке искового производства — с вызовом сторон, проведением разбирательства и подробным изучением доказательств. Но отсрочить взыскание и подготовиться к полноценному судебному заседанию такая тактика поможет.
Не рекомендую включать «режим страуса» и «прятать голову в песок»!
Если вы пропустите 10-дневный срок и не направите возражения, судья вынесет второй экземпляр судебного приказа и выдаст его заявителю (ст. 130 ГПК). С этого момента постановление вступит в силу и может направлено для принудительного исполнения в ФССП — судебный приказ одновременно является и исполнительным документом (ч. 2 ст. 121 ГПК). Обжаловать вступивший в законную силу судебный приказ можно, но только по уважительным причинам либо в порядке кассации.
При обжаловании должнику не обязательно приводить основания. Достаточно одного лишь факта подачи возражения, и указания в нем о несогласии должника с вынесенным судом судебным приказом (п. 31 Постановления Пленума ВС РФ № 62 от 27.12.2016). Обосновывать необходимость отмены судебного приказа какими-либо основаниями можно, но не обязательно.
Возражение на судебный приказ — это аналог жалобы, отзыва на исковое заявление. Законодательство не предусматривает каких-либо строгих форм и требований к содержанию возражения. К его составлению, однако, подходим со всей серьезностью и не забываем внести обязательные реквизиты, а это наименование мирового судьи, имена, адреса сторон; дата, номер, другие реквизиты отменяемого судебного приказа; суть взыскания, с которым не согласен должник; выражение несогласия должника с принятым решением, основания для отмены при необходимости; требование к суду отменить судебный приказ; дата, подпись.
Напомню. Составить и направить возражение необходимо в 10-дневный срок после получения приказа. Срок будет считаться соблюденным не только в случае поступления возражения в суд, но и в случае отправки документов в течение 10 дней по почте, даже если в суд они поступят по истечении этого срока.
Надеюсь, что мои разъяснения будут вам полезны.
Евгения Дементьева,
руководитель фракции КПРФ в Армянском городском совете
Информация
В соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Республики Крым, регламентирующими жилищно-коммунальную сферу в декабре 2014 года, создана Некоммерческая организация Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым (далее — Фонд).
Функции и полномочия учредителя Фонда осуществляет Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.
Основными целями деятельности Фонд является:
• аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах;
• осуществление функций технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
• финансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете Фонда.