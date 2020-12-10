Конституция — главный документ?

День неизвестного солдата — это сравнительно новая памятная дата в истории России, отмечается ежегодно — 3 декабря. Этот день призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и русских воинов, которые погибли во время боевых действий, и чьи имена остались неизвестными. Впервые День неизвестного солдата в нашей стране отметили в 2014 году.
Самый важный закон
В январе 2020 года в ежегодном послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин озвучил ряд предложений, касающихся внесения правок в действующую редакцию Конституции Российской Федерации. Часть поправок была весьма спорной, о чем говорили многие эксперты. Коммунисты также не остались в стороне и сформулировали свое отношение к поправкам в Конституции, предложенными властью. В частности, они указали на то, что характер внесенных поправок показывает стремление властей еще сильнее перекроить систему властных полномочий под нужды правящего класса. При этом подача поправок, вносимых в Конституции, с момента их озвучивания в послании Президента, а также в процессе всего дальнейшего информационного сопровождения носит искаженный характер. Мы не будем сейчас подробно касаться этих поправок — об этом было написано уже много различных материалов как «за», так и «против». Отметим лишь то, что для многих поправок вовсе не обязательно было менять действовавшую Конституцию.
Слуги двух господ
Возьмем, к примеру, запрет двойного гражданства для чиновников — казалось бы, очень здравая идея. Но отметим, что запрет иметь гражданство или вид на жительство в иностранных государствах существовал и ранее. Для разных чиновников он закреплен в различных законах. В отношении Президента это Закон «О выборах Президента Российской Федерации» (пункт 5.1 статьи 3). В отношении депутатов и сенаторов — закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (часть 3 статьи 1). В отношении губернаторов — закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (пункт 3 статьи 18). В отношении судей — закон «О статусе судей в Российской Федерации» (подпункт 3 пункта 1 статьи 4) и так далее. Это же касается и наличия счетов и вкладов в иностранных банках: «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». В нем имеется довольно обширный перечень лиц, включающий все государственные должности Российской Федерации и субъекты РФ. Спрашивается, при наличии стольких законов, зачем это прописывать в Конституции?
Безусловно, для чиновника и политика иметь двойное гражданство и счета в иностранных банках — недопустимо, — это уже стратегический вопрос зависимости от иностранных государств. Вполне резонно сделать еще один шаг и запретить чиновникам иметь недвижимость за границей. Если счет в иностранном банке порождает зависимость, то вилла в Италии или Испании тем более. Подобные поправки о запрете на зарубежную недвижимость вносились в Госдуму и были успешно отклонены. Что весьма неудивительно — не для того эти люди «зарабатывают» капиталы в России, чтобы здесь же их тратить.
Береженого статья бережет
Или же возьмем поправки, защищающие экологию и животных. Здесь все тоже выглядит замечательно. Однако, менее чем за месяц до всенародного голосования о внесении пакета поправок в Конституции, 29 мая на норильской ТЭЦ‑3 (принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании, входит в группу компаний «Норильский никель») в результате разрушения резервуара вытекла 21 тысяча кубометров нефтепродуктов, значительная часть которых попала в ручей и реку Амбарная. И, к сожалению, это не единственная экологическая катастрофа. Если мы посмотрим данные только за 2020 год, то отметим самые «громкие» из них: 9 января — взрыв на НПЗ «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», расположенном в черте города Ухта, и последовавший за ним пожар на установке гидродепарафинизации; 14 марта на складе котельной «Примтеплоэнерго» в городе Находка (Приморский край) взорвался резервуар с топочным мазутом; в ночь на 4–5 марта 2020 года на нефтебазе «Красноярскнефтепродукта» в селе Рыбное прорвало трубопровод. Это мы еще не упоминаем о катастрофическом загрязнении воздуха в Красноярске, Челябинске и других промышленных городах России, о беззаконной вырубке сибирских лесов, о пожарах, которые «тушить экономически нецелесообразно».
Возникает логичный вопрос — неужели существующее законодательство в области защиты экологии и животных не удовлетворяет требованиям, и это необходимо уже закреплять на уровне Конституции? А после этого прекратятся подобные экологические катастрофы или увеличится ответственность виновных лиц? Терзают смутные сомненья… Например, запрет на экспорт необработанной древесины вводится с 2022 года, а поэтому весь 2021 год можно вырубать и вывозить составами. А мы пока собираем валежник и то не весь.
Критикуя предлагай
Президент России отметил, что критика предлагаемых для внесения в Конституции поправок со стороны КПРФ звучит «несколько странно». Однако с нашей точки зрения странной выглядит критика Путина в адрес коммунистов. КПРФ является системной оппозицией и ее прямая обязанность — критика власти. Логичнее было бы проведение конструктивного диалога с системной оппозицией, а не разного рода политическими экстремистами.
Мы уже не говорим о том, что после принятия правок в главном законе страны произошло обнуление президентских сроков, хорошо это или плохо — отдельный вопрос. Но можно спросить Президента, что мешало в течение двадцати лет создавать законы, защищающие экологию и животных, улучшающие отечественную медицину, учитывающие в значительной степени интересы простых людей и жестко регламентирующие распоясавшихся чиновников, и не привязывать к этому Конституцию?
Роман Молотов