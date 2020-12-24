Газ и дрова стали дороже

Конец года в Республике ознаменовался ростом цен на необходимые потребителю ресурсы.
Начиная с 19 декабря 2020 года Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым установил розничную цену на сжиженный газ для потребителей. С этого дня и в течение всего следующего года стоимость баллона весом 21 кг без доставки до потребителя составит 840 рублей. Цена за 1 кг газа в баллонах без доставки до потребителя составит 40,02 рубля.
Рост предельной максимальной розничной цены на сжиженный газ на 2021 год составляет 3,6 % по отношению к утвержденной на 2020 год, что соответствует инфляционному показателю базового Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 года.
Также приказом Госкомитета по ценам и тарифам Республики установлены предельные максимальные цены на дрова твердолиственных пород ГАУ РК «Евпаторийское лесное хозяйство» на 2020–2022 годы. Так, с 21 по 31 декабря 2020 года стоимость 1 кубометра дров для бытовых нужд составит
1 957,94 рубля, с 1 января по 31 декабря 2021 года —
2 034 рубля. Стоит отметить, что в установленные цены на дрова не входит стоимость доставки дров до потребителя.