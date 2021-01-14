Работа на совесть

В конце 2020 года депутаты от фракции КПРФ в Государственном Совете Республики Крым отчитались о проделанной работе, проведенной в период третьей сессии второго созыва (с сентября по декабрь 2020 года).
В период третьей сессии было рассмотрено более 500 обращений граждан и проведено более 50 выездных приемов граждан. По всем поступившим обращениям были направлены депутатские обращения и запросы о предоставлении необходимой информации.
Был решен ряд вопросов, в числе которых удалось не допустить закрытия выпускных классов в школе в с. Нива Раздольненского района Крыма, был отремонтирован подъезд дома в пгт Раздольное, оказана помощь в приобретении мобильного телефона ребенку, проживающему в Раздольненском районе, для возможности проходить дистанционное обучение; оказана помощь в выплате на ремонт жилья члену семьи ветерана ВОВ, а также содействие инвалиду в получении перерасчета пенсии и выплаты пособий. Благодаря принципиальной позиции фракции КПРФ в Госсовете Крыма по вопросу защиты семей с детьми, которые имели право на получение жилищного сертификата, но этого права были лишены, в бюджете Республики на 2021 год предусмотрено 580 млн рублей для решения жилищного вопроса семей с детьми, многим из которых КПРФ помогла получить этот сертификат.
Депутаты фракции КПРФ встали на защиту педагогов, которых лишили стимулирующих выплат; детей-сирот, которым предоставляются жилые помещения в неудовлетворительном состоянии; детей, получающих дошкольное образование в садике, находящемся в Сакском районе, но которых хотят лишить права на доступность образования.
Законотворчество
За период третьей сессии депутаты-коммунисты стали авторами ряда проектов нормативных правовых актов в Госсовете Крыма. В частности, законопроекта «О внесении изменения в статью 78–2 Регламента Государственного Совета Республики Крым». Предлагается запретить выносить на заочное голосование вопросы, касающиеся порядка управления, распоряжения и условий приватизации собственности республики, включая доли, акции в капиталах любых предприятий, в том числе утверждение прогнозного плана приватизации, а также вопросы продажи и аренды недвижимости производств, находящихся в собственности Крыма.
Коммунисты считают, что данные вопросы недопустимо принимать заочным голосованием путем опроса депутатов. Так как эти вопросы не требуют оперативного решения, принимаемого без обсуждения на сессии Госсовета Крыма. Кроме того, депутат не может участвовать в прениях, вносить предложения и замечания по существу обсуждаемых вопросов, по порядку ведения заседания, задавать вопросы выступающим, давать справки, выступать с информацией в порядке, установленном Регламентом Государственного Совета в соответствии со ст. 14 Закона РК от 10.09.2014 N 64-ЗРК «О статусе депутата Государственного Совета Республики Крым».
Также проектом закона «О внесении изменения в ст. 3.8 закона «Об административных правонарушениях в Республике Крым» предлагается ввести административную ответственность для чиновников за то, что они не отвечают на запросы или обращения депутатов в установленные законом сроки. Это позволит депутатам более эффективно реагировать на обращения граждан, а также усилит ответственность чиновников.
Помимо этого, фракция КПРФ разработала и внесла предложение об установлении новой памятной даты — День чествования участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф. Предлагается отмечать ее 30 ноября в целях надлежащего чествования участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф.
Наша позиция
Фракция КПРФ в Госсовете РК голосует «ПРОТИВ» приватизации имущественных объектов Республики Крым. Это принципиальная позиция, которая поддерживается жителями Республики и направлена на сохранение фондов Крыма.
КПРФ голосовало «ПРОТИВ» по вопросам продажи уникального предприятия, визитной карточки Крыма — ПАО «Массандра»; приостановления действия закона о жилищных сертификатах для семей с детьми.
КПРФ голосовало «ЗА» по вопросам, направленным на социальную поддержку граждан.
Депутаты от КПРФ работают для людей и всегда готовы оказать максимальную помощь и поддержку тем, кто в этом нуждается!
Прямая речь
Главным событием внутрипартийной жизни в 2020 году было проведение полномасштабных отчетов и выборов в местных отделениях партии, а также состоявшийся 1-й этап отчетно-выборной Конференции Крымского республиканского отделения КПРФ. Также в минувшем году проведены отчетно-выборные собрания в 203 первичных партийных отделениях. 25 парткомов отчитались перед делегатами о проделанной работе. В результате выборов значительно укреплен состав всех структурных подразделений.
В большинстве горкомов и райкомов были повторно выбраны первыми секретарями авторитетные и уважаемые коммунисты: Василий Саенко (Симферополь), Владимир Осауленко (Феодосия), Оксана Таранина (Евпатория), Иван Павличенко (Ялта), Николай Колесников (Белогорск), Майя Стародубцева (Черноморск). Помимо этого, в руководство ряда парткомов пришли новые, хорошо зарекомендовавшие себя партийцы — Мария Милютина (Керчь), Юрий Летунов (Красноперекопск), Мария Афанасьева (Судак), Нелля Волошина (Кировское), Константин Булатов (Советское).
Был избран новый состав рескома партии, отличительной чертой которого является его готовность работать в команде и достигать высоких результатов на предстоящих выборах в Госдуму РФ.
Также несмотря на ограничительные меры, связанные с пандемией, принятые в 2020 году, сохранилась положительная динамика роста партийных рядов: партбилеты получили 210 человек. Лидерами роста стали райкомы Нижнегорского, Евпаторийского, Ленинского, Симферопольского, Ялтинского и Раздольненского районов.
Во время карантинных мер парткомы Симферополя, Евпатории, Керчи и Феодосии развернули благотворительную деятельность по оказанию помощи нуждающимся гражданам, что вызвало положительную реакцию среди крымчан, некоторые выразили желание стать сторонниками партии.
В минувшем году продолжались депутатские приемы граждан, на которых тон задавали депутаты-коммунисты Госсовета РК. Ни одно из обращений граждан не осталось без ответа, повышая авторитет КРО КПРФ. Развернута работа общественных приемных, где для крымчан проводятся юридические консультации.
Наши комитеты приглашают всех сторонников принимать активное участие в проводимых партией мероприятиях. От лица партии обращаюсь ко всем, кому дороги идеалы социализма, и кто готов бороться за их реализацию, вступать в ряды КПРФ, чтобы обеспечить победу партии на думских выборах в сентябре этого года!
Прямая речь
На первый план в нашей деятельности выходит особое внимание к идеологической работе, вопросы ее совершенствования и поиска новых методов и форм в работе партийных отделений всех уровней, особенно по мере удаления во времени от момента развала Советского Союза.
Сохранить идейное единство партийных рядов на базе марксизма-ленинизма невозможно без организации массового систематического политического просвещения и глубокого изучения наследия классиков научного коммунизма.
На базе Крымского рескома создан и регулярно функционирует «Марксистский кружок», все желающие еженедельно по средам приходят на собрания, особое внимание уделяется партийно-политической учебе нового поколения коммунистов, вступающих в партийные ряды на волне протестных настроений и обострения социального неравенства в современном обществе. Регулярно проводятся беседы, лекции, «круглые столы», дискуссии, научно-практические конференции.
Ежедневно ведется соответствующая работа в сети Интернет и социальных сетях. Странички КРО КПРФ под названием Крым КПРФ «Работать для людей!» есть «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук» и «Инстаграм», В «Ютубе» создан и функционирует наш канал.
В числе первостепенных задач совершенствование форм и методов партийной учебы, агитационно-пропагандистской работы и политического просвещения — это разработка и внедрение методик дистанционного обучения, видеоконференций, очно-заочных занятий, повышение роли партийных СМИ в деле разработки вопросов марксистско-ленинской теории, поиск новых форм пропаганды теории и практики строительства социалистического общества. Необходимо настойчиво совершенствовать массово-политическую работу в коллективах и по месту жительства. Укрепить состав агитаторов, политинформаторов, лекторов и докладчиков коммунистами и комсомольцами из числа передовых рабочих, имеющих авторитет и уважение в своих коллективах, ученых, специалистов, деятелей культуры, блогеров левой направленности, депутатов различных уровней.