Новый номер горячей линии «Крымэнерго»

Теперь по всем интересующим их вопросам
граждане смогут позвонить в организацию
по номеру 8-800-506-0012, –
с мобильного телефона и по номеру 0-800-506-0012 – со стационарного телефона.
Также организация сообщает о том, что работает круглосуточный номер для приема информации об аварии +7-978-993-69-51 (только SMS, необходимо указывать район, населенный пункт, адрес).
Обращения потребителей принимаются по телефонам точек обслуживания, указанным на сайте ГУП РК «Крымэнерго» в разделе «Потребителям => Офисы обслуживания».