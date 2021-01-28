Завод «Фиолент»: от водяных насосов до кораблей и ракет

В 2020 году исполнилось 107 лет одному из старейших предприятий Крыма, одному из лидеров оборонной промышленности СССР – заводу «Фиолент».
Взгляд в прошлое
История завода началась в далеком 1913 году, когда Яков Иванович Тиссен скупил оборудование завода, находившегося на углу улиц Пушкина и Дворянской (ныне Горького) в Симферополе у обанкротившегося владельца Попова и основал на том месте, где сейчас находится «Фиолент», литейно-механическое производство по изготовлению турбинных водяных насосов для полива садов и огородов. 11 станков и 30 рабочих — весь завод. По архивным документам, 22 августа — день его основания.
В связи с тяжелым положением, вызванным революцией, Гражданской войной и военной интервенцией, тиссеновский завод остановился.
После освобождения Крыма, в ноябре 1920 года началось возрождение уже национализированного предприятия.
Не всякий хозяин смог легко согласиться с тем, что теперь завод ему не принадлежит. Но надо отдать должное Тиссену, он сразу включился в производственные дела в качестве инженера и разыскал старых работников: мастера литейного цеха А. И. Реву, рабочих В. Т. Толоко, Андрющенко, Щербину.
Особенно трудным был 1921 год. Из-за отсутствия топлива и сырья завод работал с перебоями.
В 1923 году завод получил название «Артель металлист», работало 8 человек. Артель занималась нарезкой зубьев на мельничных вальцах, литьем чугунных плит и колосников.
Прошло несколько лет и название изменилось на Государственный литейно-механический завод «Большевик», который входил в «Крыммашстрой». Работало тогда около 40 человек, руководил литейщик Бережной.
Из архивных источников мы узнаем, что в 30-х годах завод выпускал запасные части для кожобувной промышленности, оборудование для автохозяйств, табакокрошильные ножи; что производственная площадь увеличилась с 3 326 кв. м. до 13 380 кв. м. к концу 30-х годов; что накануне войны было закончено строительство здания сборочного цеха, расширено кузнечно-прессовое производство.
Неоднократно менялось название, но главное не в названиях, а в людях.
Это была эпоха, когда рождались новые трудовые традиции: социалистическое соревнование, движение многостаночников, энтузиазм, — присущие социализму.
Второе рождение
Фашистская оккупация нанесла огромный ущерб промышленности Крыма. После освобождения в мае 1944 года началось восстановление завода, второе его возрождение. Находился он тогда в ведении «Облэнерго».
Следует сказать о руководителях завода. С 1933 по 1939 год директором был И. С. Репин. С 1939 по 1941 — А. И. Школьников. С 1944 по 1948 — М. В. Писаренко.
В 1959 году при директоре А. С. Семёнове началась генеральная реконструкция предприятия, тогда же началось освоение новой продукции — микромашин. Из Подмосковья прибыла группа инженеров, среди них будущий директор Г. Д. Креславский.
В 1964 году реконструкция закончилась. Было освоено более 60 видов новых изделий, впервые в СССР внедрено в производство несколько передовых техпроцессов. Например, капельная пропитка и сушка обмоток электроэлементов.
Были преодолены трудности, сопутствующие внедрению новой техники — это отсутствие необходимого оборудования, оснастки, производственных площадей, подготовленных специалистов.
Проведены мероприятия, направленные на обеспечение качества изделий. Так, например, в ракетах для атомных подводных лодок, выпускаемых на Урале в 80-х годах, требовались вращающиеся трансформаторы только высшего класса точности. Кстати, цена высшего класса была 59,5, низшего — 21,5 советского рубля.
Были случаи, когда нам поставлялись некачественные материалы с других предприятий. Например, с Московского завода спецсплавов для микромашины ВТ-ЧС.
В моей практике был такой курьезный случай. Меня направили на завод спецсплавов с задачей положительного решения вопроса. Первый визит к главному инженеру Красносельскому не дал положительного результата. Пришлось каждый день в течение недели доказывать правоту наших требований. В конце концов он спросил, откуда я такой настырный. Я сказал — из Симферополя.
— Кто у вас директор?
— Креславский, — ответил я.
— А, Гена!
Оказалось, что они были соседями. Короче, вопрос был решен положительно. Да уж, бывает!
Товары для народа
Третье направление производства завода — товары народного потребления.
Полная версия статьи в печатном номере газеты
Евгений Добросердов, почетный ветеран завода «Фиолент»
Фото yarregion.ru и из архива редакции
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