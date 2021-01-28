Большой партийный разговор

23 января 2021 года в Подмосковье состоялся ХIII очередной Пленум Центрального Комитета КПРФ. В формате личного присутствия и онлайн участия на мероприятии было зарегистрировано более 2 тысяч человек.
Работе Пленума предшествовало совещание руководителей региональных отделений КПРФ. Пленум рассмотрел два вопроса об информационно-пропагандистской работе КПРФ в условиях современной гибридной войны (докладчик Г. А. Зюганов) и о созыве XVIII Съезда политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» (докладчик Ю. В. Афонин). В итоге было принято решение 24 апреля 2021 года созвать XVIII отчетно-выборный Съезд КПРФ, на котором будут избраны члены ЦК КПРФ и контрольно-ревизионной комиссии.
В заключительном слове Геннадий Зюганов призвал проявить политическую зрелость в ситуации, когда два фланга либеральной буржуазии втягивают страну в острые межклановые разборки, а глобалисты намерены использовать кризис в России для осуществления «цветного» переворота. Многое в развитии ситуации будет зависеть от развертывания движения «За СССР – за справедливую, сильную и социалистическую Родину». Коммунистам необходимо наращивать пропаганду Антикризисной программы КПРФ. Ее реализация позволит сплотить общество и мирно вывести страну из системного кризиса.
Слово и дело партии
Альтернативой курсу, толкающему Россию к катастрофе, может быть только реализация нашей программы. В борьбе за ее воплощение в жизнь состоит главный смысл наших сражений на информационном поле. На вызовы, брошенные капитализмом, мы отвечаем своими инициативами, адресованными обществу.
На Орловском международном экономическом форуме мы подтвердили актуальность нашей Антикризисной программы. Вместе с учеными и практиками производства убедительно обосновали ее как реальную альтернативу социально-экономическому курсу «Единой России». Подкрепили нашу позицию конкретными законопроектами о национализации, введении справедливой шкалы подоходного налога, поддержке «детей войны», возвращении привычного возраста выхода на пенсию, решении экологических проблем, выплатах тем, кто потерял работу из-за эпидемии коронавируса.
Обоснованность наших идей подтверждает работа народных предприятий. Вопреки кризису, пандемии и криминальному рейдерству, они демонстрируют самые лучшие результаты, максимальную стабильность и устойчивость. Примеры хозяйств П. Н. Грудинина, И. И. Казанкова, И. А. Сумарокова, И. А. Богачева успешно доказывают преимущества социалистических принципов хозяйствования и трудовых отношений.
Мы достойно отметили 150-летие создателя Советского государства Владимира Ильича Ленина. И на партийном пленуме, приуроченном к этой важнейшей дате, выступили с программным докладом «Идейное наследие В. И. Ленина и борьба трудящихся за социализм в XXI веке».
Перед лицом новых угроз, вызванных пандемией коронавируса, КПРФ обнародовала программу поддержки российского здравоохранения
В октябре 2020 года пленум ЦК КПРФ принял решение о создании Левопатриотического Народного фронта борьбы за права трудящихся и национальные интересы России. Его формирование должно способствовать объединению сил, сыграть важнейшую роль на предстоящих выборах и в дальнейшей политической борьбе. Главная задача: победа левопатриотических сил, формирование Правительства народного доверия и кардинальная смена курса в соответствии с нашей программой во имя интересов трудового народа.
Мы отметили 103-летнюю годовщину Октябрьской революции программным обращением к гражданам «Ждем вас в рядах борьбы за Справедливую, Сильную и Социалистическую Россию — за СССР!» Это призыв к каждому объединяться в борьбе за возрождение социализма, ради торжества идей социальной справедливости, равенства и дружбы народов.
В Государственной Думе, в региональных законодательных собраниях, на протестных мероприятиях мы решительно выступили против бюджета деградации и вымирания, предложенного правительством.
КПРФ стала ядром протеста против массового перевода вузов и школ на «удаленку»
Мы еще раз обосновали преимущества нашего законопроекта «Образование для всех». В обращении «Образование и безопасность государства» партия заявила: отказ от разрушительных «программ», написанных под диктовку западных фондов, и восстановление полноценной системы образования, опора на фундаментальные принципы русской, советской школы — ключевое условие успешного развития страны.
Мы требуем отмены ЕГЭ, подменяющего всесторонние знания «угадайкой».
Мы выступили с манифестом «Русский стержень Державы», где дали анализ причин демографической катастрофы. Вымирание государствообразующего народа стало результатом социального геноцида компрадорского капитала. Мы показали необходимость кардинальной смены курса для преодоления катастрофы.
КПРФ настаивает: вымирание страны — это прямое следствие грабительского социально-экономического курса
Только отказ от него остановит демографическую катастрофу. Социализм в нашей стране, даже пережив две разрушительные войны, добился огромных успехов в экономике и социальной сфере, гарантировал более чем двукратное увеличение средней продолжительности жизни и значительный демографический рост.
Конкуренция на политическом поле России обостряется. Партийная система утрачивает ясный для избирателя характер и смысл. Ее социально-классовые основы активно маскируются. В результате происходит превращение большинства партий не в инструменты борьбы идей, программ и принципов, а лишь в институты мобилизации электората на выборах. Идейная пустота неизбежно ведет и к постепенной структурной деградации. Это наглядно видно на примере «Единой России». Единые дни голосования в 2018–2020 годах показали, что «партия власти» все больше теряет инициативу и доверие. Одну за другой проваливает установки послания президента и не желает отвечать за рукотворный кризис в стране.
Запросы общества ставят проблему совершенствования организационно-кадровой вертикали КПРФ. Каждому партийному звену важно овладевать нестандартными способами решения задач, обеспечить информационную открытость и доступность для граждан. Это требует от наших структур самоорганизации, самоочищения и самозащиты.
В партии завершается отчетно-выборная кампания. Ее итогом станет съезд, который нам потребуется провести в два этапа. В апреле мы отчитаемся о четырехлетней работе, изберем новый состав ЦК и ЦКРК, а июне утвердим нашу предвыборную программу и состав команды на выборы в Государственную Думу.
Сегодня проходит проверка боеготовности отделений КПРФ в условиях обострения социально-экономического кризиса и подготовки к баталиям за новый состав парламента.
Все шире внедряются цифровые технологии в работу партийных структур
В период отчетов и выборов партийные отделения обобщают положительный опыт рекомендуют к распространению перспективные формы и методы работы, определяют пути наиболее эффективного исполнения решений XVII Съезда партии и пленумов ЦК КПРФ…
Повышение боеспособности региональных отделений КПРФ на выборах любого уровня неразрывно связано с омоложением партийных рядов… Вместе с тем, будем помнить и слова Фридриха Энгельса: «В нашей партии каждый должен начинать свою службу с низшей должности. Для занятия ответственных постов в партии недостаточно только литературного таланта и теоретических знаний. Для этого требуется также основательное знание условий партийной борьбы и усвоение ее форм, испытанная личная честность, твердость характера и, наконец, добровольное включение себя в ряды борцов»…
Партийная работа — интересная наука и сложнейшее из искусств. В условиях жестокой конкурентной борьбы нам не добиться успеха, если не разбудить желание партийцев искать и пробовать, думать и сомневаться, но действовать и побеждать. Нужно энергично брать на вооружение ценный опыт товарищей и обретать собственный. Ответственность переживаемого момента требует от нас этого.
Отрывок из доклада Г. А. Зюганова наXIII (январском) 2021 года Пленуме ЦК.Полностью читайте на крымкп.рф