«С величиной прожиточного минимума нас ознакомили, но влиять на нее мы не можем»

Об этом, в частности, на первом в этом году заседании Общественного совета при Минтруда и соцзащиты Крыма, состоявшемся в начале февраля в Симферополе, сказал Алексей Нестеренко председатель организации, помощник-консультант председателя Комитета по соцполитике и делам ветеранов Госсовета РК, секретарь рескома КПРФ.
«По закону деятельность государственных органов и принимаемые ими решения контролируются общественными советами. В связи с этим информация об установлении величины прожиточного минимума в республике на 2021 год должна пройти согласование соответствующего общественного совета», — уточнил Алексей Нестеренко. Напомним, что установленная величина прожиточного минимума в РК на 2021 год составляет: для трудоспособного населения — 11 753 руб., для пенсионеров — 9 546 руб., для детей — 11 713 руб. Данные величины важны для установления социальных выплат и надбавок различным категориям граждан.
Особый интерес вызвал доклад начальника управления по делам инвалидов Василия Хмеля, доложившего в числе прочего о значительной экономии средств в ходе выполнения решений по программе «Доступная среда». Члены общественного совета живо интересовались не ухудшит ли такая мера качество предоставляемых услуг и товаров. «Все закупки осуществляются в соответствии с техзаданием и по 44-ФЗ», — подчеркнул Хмель.
В заседании Общественного совета принял участие председатель Комитета Госсовета Республики Крым по социальной политике и делам ветеранов Сергей Богатыренко.
В ходе заседания также были заслушаны доклады Светланы Угаровой, главного консультанта отдела оплаты труда, демографии и уровня жизни, Натальи Даниловой начальника управления соцобслуживания и развития негосударственного сектора в сфере предоставления соцуслуг, Надежды Ромашенко, главного консультанта отдела по вопросам пенсионного обеспечения государственной гражданской и муниципальной службы департамента методологии, контроля и организации предоставления мер социальной поддержки и других специалистов.
Замминистра труда и социальной защиты Республики Крым Анна Бугулова отметила, что за прошедший год деятельность министерства и подведомственных организаций была проведена в соответствии с действующим законодательством и потребностями граждан Республики.
«Было увеличено пособие на детей, ежемесячные выплаты на приобретение социально значимых сортов хлеба, предоставлялись выплаты в формате беззаявительного характера и так далее, — сказала Бугулова. — Закон о бюджете привели в соответствие, т. е. там, где была экономия средств, или выплаты имели заявительный характер, где было уменьшение заявителей — мы уменьшали расходы, там же, где количество заявителей увеличивалось, соответственно, расходы мы также увеличивали. В том числе по жилищным сертификатам на 2021 год расходы заложены в пределах лимитов».
Напомним, что увеличение бюджетных средств на реализацию программы по жилищным сертификатам, в связи приостановлением действия закона «О единовременной денежной выплате на улучшение жилищных условий семьям, имеющим детей, в Республике Крым», инициировала фракция КПРФ в Госсовете Республики.
Автор текстов и фото Лилия Косса