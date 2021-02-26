Активизировать работу в преддверии выборов

Эти и другие вопросы обсудили 20 февраля в Симферополе в ходе II этапа отчетно-выборной Конференции КРО КПРФ.
На мероприятии собрались делегаты из числа руководителей городских и районных Комитетов местных отделений КПРФ, депутатов, партийного актива, были приглашены представители избирательной комиссии Республики Крым и Министерства юстиции.
В частности, по итогам тайного голосования были избраны два делегата на XVIII Съезд Коммунистической партии Российской Федерации.
В ходе своего доклада первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко обратил внимание всех присутствующих на то, что всем членам КПРФ необходимо приложить максимум усилий для увеличения числа сторонников партии.
«В преддверии выборов в Государственную Думу, наша основная задача увеличить число
Секретарь рескома КРО КПРФ Евгения Дементьева призвала товарищей по партии активнее осваивать средства коммуникации через сеть Интернет. «С помощью информации, размещенной в сети Интернет, мы можем донести свою позицию и информацию о своей работе до огромного количества людей. Это тот ресурс, который ежедневно необходимо использовать в своей работе каждому отделению партии».
Алексей Нестеренко, секретарь по организационно-партийной работе КРО КПРФ еще раз напомнил о проведении смотра-конкурса на лучшее первичное партийное отделение КРО КПРФ, призвав активно работать в этом направлении всех крымских коммунистов. Также был заслушан доклад председателя контрольно-ревизионной комиссии КРО КПРФ Александра Костенко.
По итогам конференции было принято постановление о принятии мер для своевременной готовности к выборам депутатов в Госдуму РФ, в том числе разработать и утвердить развернутый план по проведению избирательной кампании 2021 года.
Лилия Косса
Фото Романа Молотова