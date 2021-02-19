Как живет Крым после семи лет с момента возвращения в состав России. И как работают крымские коммунисты. 11 февраля на ютуб-канале заместителя Председателя ЦК КПРФ, депутата Государственной Думы Юрия Афония состоялся «Прямой разговор» с первым секретарем Крымского рескома КПРФ, депутатом Госсовета Республики Крым Сергеем Богатыренко на эти и другие темы.
Трансляция привлекла внимание большого числа зрителей Крыма и других регионов России. Эфир просмотрело более 14 тысяч человек. Горячее обсуждение велось в чате ютуб-канала. Зрители задавали множество вопросов спикерам. Сергей Богатыренко и Юрий Афонин обсудили крымское протестное движение и экономическое положение полуострова. Крымский коммунист рассказал о деятельности Крымского республиканского отделения партии и выделил несколько ключевых моментов работы КПРФ в Крыму.
Благодаря усилиям депутата от КПРФ в Евпатории Оксаны Тараниной шестьдесят медиков получили невыплаченные ковидные надбавки.
В Армянске руководитель фракции КПРФ Евгения Дементьева и коммунист активист-общественник Алексей Кружинский, помогли рабочим завода «Титан» добиться выплат заработной платы. Было написано около 500 заявлений в Прокуратуру и более 400 жалоб в Инспекцию по труду РК, после чего по иску прокуратуры в ходе судебного разбирательства руководство завода погасило задолженность по заработной плате.
Фракция КПРФ в Госсовете РК внесла предложение по изменению бюджета Крыма для получения социальных выплат по программе выделения жилищных сертификатов молодым семьям, имеющим детей. Благодаря этому Госсовет Крыма увеличил бюджет на эти выплаты на 400 млн. рублей, тем самым более 500 молодых семей смогут получить заслуженную поддержку.
«Это важная победа партии и та принципиальная позиция, на которой стоит КПРФ, – подчеркнул Сергей Богатыренко. – Кроме этого, фракция КПРФ выступила против продажи АО «ПАО Массандра» Считаю, что продажа Массандры – это преступление. Массандра – это жемчужина Крыма, жемчужина виноделия, известная на весь мир».
На вопрос Афонина о том, как развивается ситуация с парком Тайган, Богатыренко ответил, что КПРФ держит на контроле решение этой проблемы, напомнив, что в поддержку парка львов и его руководителя Олега Зубкова, в момент его травли, выступили только коммунисты.
«Мы оказались в гордом одиночестве в поддержке предпринимателя Крыма Олега Зубкова», – уточнил первый секретарь КРО КПРФ.
В завершении разговора Сергей Богатыренко призвал граждан не устраивать «диванные протесты», а приходить на выборы и голосовать за КПРФ, чтобы противостоять «Единой России», которая использует «своих военнопленных бюджетников» для получения голосов.
Пресс-служба КРО КПРФ