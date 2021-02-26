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пятница, 26 февраля 2021 г.

Юное сердце Октября


Первый секретарь Крымского республиканского отделения ЛКСМ РФ Илья Донченко провел встречу с активной молодежью Феодосии, желающей пополнить ряды нашей организации.

Лидер комсомольцев полуострова вручил ребятам шесть заветных билетов и пожелал им стать достойными участниками левого движения, а также плодотворной работы на благо родной земли и молодежного движения. На торжественной встрече присутствовал первый секретарь городского отделения КПРФ Владимир Осауленко. Однако собрание не ограничилось вручением лишь комсомольских билетов. Значок октябренка получил Михаил — самый юный член организации.

День за днем ряды Ленинского комсомола пополняются думающими, смелыми ребятами с активной жизненной позицией, которые готовы быть верными соратниками коммунистической партии, а самое главное — строить счастливое будущее до победного конца!


Пресс-служба КРО ЛКСМ РФ