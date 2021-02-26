Юное сердце Октября

Первый секретарь Крымского республиканского отделения ЛКСМ РФ Илья Донченко провел встречу с активной молодежью Феодосии, желающей пополнить ряды нашей организации.
Лидер комсомольцев полуострова вручил ребятам шесть заветных билетов и пожелал им стать достойными участниками левого движения, а также плодотворной работы на благо родной земли и молодежного движения. На торжественной встрече присутствовал первый секретарь городского отделения КПРФ Владимир Осауленко. Однако собрание не ограничилось вручением лишь комсомольских билетов. Значок октябренка получил Михаил — самый юный член организации.
День за днем ряды Ленинского комсомола пополняются думающими, смелыми ребятами с активной жизненной позицией, которые готовы быть верными соратниками коммунистической партии, а самое главное — строить счастливое будущее до победного конца!
Пресс-служба КРО ЛКСМ РФ