Истина не в вине

Прошлый год для Крыма был удачным в плане продаж. Помните, как быстро и недорого «толкнули» с аукциона республиканскую собственность — промышленное объединение «Массанда». В этом году тоже есть повод для «радости» — в частную собственность перешел винзавод «Коктебель» всего за 110 млн 178 тыс. рублей. На этом фоне очень странно начинают выглядеть некоторые наши чиновники.
Например, министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин порадовался за крымское виноделие заявив, что за последние годы в отрасль страны пришли большие инвестиции. Производство вина растет, а качество продукции признается мировыми экспертами. На экспорт Крым в 2020 году отправил более 1 274 литров вина.
Ну, что же. Это, господин министр, конечно же верно, но хочется узнать, сколько рублей получила республика от вина, проданного в прошлом году Крымом почти на два млн долларов? И сколько получит в этом и в следующем? Копейки от налога теперь уже частных производителей.
А сколько республика потратит бюджетных денег на помощь господам покупателям виноделам? Помнится, глава республики Сергей Аксенов обещал при поддержке федерального бюджета компенсировать новому собственнику винодельческого холдинга «Массандра» половину стоимости закладки новых виноградников, поскольку земля предприятия осталась в республиканской собственности. Мол, извините, ребята, с землей не получилось, поэтому вот вам компенсация — так что ли? Более 4 млрд руб. обещал, и это при том, что «Массандру» продали всего за 5 млрд 327 млн руб.
Действительно, очень выгодные сделки проводит крымское правительство «сливая» собственность республики нужным людям за нужные деньги, а потом эти же деньги, направляя им на помощь.
Лилия Косса